La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”

El mexicano buscará quitarle todos los campeonatos de la división supergallo al “Monstruo Japonés”

Por César Márquez

Davis Picasso buscará quitarle todos
Davis Picasso buscará quitarle todos los campeonatos de la división supergallo a Naoya Inoue (Instagram/reydavidpicasso | X@naoyainoue_410)

El boxeador mexicano Alan David Picasso Romero tendrá la oportunidad de su vida cuando se enfrente a Naoya Inoue por el campeonato indiscutido de la categoría supergallo. El pugilista capitalino se medirá ante el “Monstruo Japonés” el próximo 27 de diciembre en el Mohammed Abdu Arena.

Con 25 años, el boxeador capitalino intentará quedarse con los cuatro cinturones de las 122 libras (CMB, AMB, OMB y FIB) en un solo enfrentamiento. Enfrente tendrá al “Monstruo Japonés”, considerado uno de los mejores libra por libra de los últimos diez años, con la oportunidad única de dejar una huella en la historia del boxeo mexicano.

José Luis Castillo y su contundente predicción para la pelea Picasso vs Inoue

En declaraciones recolectadas por el medio Izquierdazo, José Luis Castillo aseguró que le ve pocas posibilidades a David Picasso de ganar la pelea contra Inoue, además, señaló que el japonés es el campeón más difícil que puede existir junto a Crawford.

“Va con el campeón más duro que pude existir entre él y Crawford y casi va al camino suicidio Picasso. Ojalá que me equivoque como persona, como humano. Hay niveles. Por el nivel superior de Inoue yo pienso que va a ganar, pienso que debe de ganar fácil la pelea”, comentó.

Asimismo, cuando le preguntaron si Picasso callará bocas, aseveró que ojalá sea así, aunque no lo cree.

“No creo, lo veo casi imposible, pero ojalá y me callara la boca, pero no creo”, finalizó el ex campeón mundial.

Naoya Inoue hits Ramon Cardenas
Naoya Inoue hits Ramon Cardenas in a junior featherweight title boxing match Sunday, May 4, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Picasso en busca de la hazaña contra Inoue

Las probabilidades previas al combate de boxeo entre David Picasso y Naoya Inoue favorecen ampliamente al peleador japonés, según reflejan las casas de apuestas. Pese a esto, el boxeador mexicano ofrece argumentos que mantienen en vilo a la afición de su país: con 32 triunfos 17 de ellos por nocaut, ninguna derrota y un solo empate, Picasso ha construido una hoja de servicio que despierta esperanzas, especialmente teniendo en cuenta su juventud y proyección.

David Picasso retuvo su título
David Picasso retuvo su título y sigue invicto (Instagram/ @reydavidpicasso)

En el otro lado del ring, Naoya Inoue llega con 31 victorias de las cuales 27 han terminado antes del límite y presume además de un estilo tecnicista, respaldado por una velocidad considerable tanto en piernas como en brazos, aspectos que según los especialistas lo sitúan como un rival sumamente difícil de superar. Resalta entre sus virtudes el notable poder de puños, característica que ha sido determinante en sus combates previos y fortalece su posición como favorito para este enfrentamiento.

