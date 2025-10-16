Bryan Angulo, exfutbolista de Cruz Azul, recibe impacto de bala en ataque armado

Las autoridades locales lograron atender la situación de inmediato. (EFE/Carlos Ramírez)

Durante la mañana de este jueves, 16 de octubre, la noticia de que el delantero Bryan Angulo, exfutbolista del club Cruz Azul de la Liga MX, se encontraba bajo supervisión médica encendió las alarmas en el mundo deportivo. Y es que, posteriormente, se dio a conocer que habría recibido un impacto de bala en medio de un ataque armado.

Los hechos ocurrieron mientras el jugador se dirigía a las instalaciones de la Liga de Portoviejo, club en el que actualmente milita y que se encuentra en la segunda división de Ecuador, para iniciar sus sesiones de entrenamiento del día, cuando fue interceptado.

Las agresiones se dieron muy cerca del estadio Reales Tamarindos, donde se realizan los partidos del equipo. Angulo se encontraba en compañía de algunos de sus compañeros cuando ya estaba muy cerca de llegar a su destino.

El artillero logró ser parte del equipo que alcanzó el título de liga con Cruz Azul. (Foto:Twitter@ZDCSports)

¿Cuál es el estado de salud del futbolista?

De acuerdo con un comunicado emitido por la Liga de Portoviejo, pese a que sí recibió un disparo, rápidamente fue llevado al hospital más cercano en donde los médicos que atendieron el caso lo reportan como estable, esto gracias a que sus acompañantes actuaron de manera pronta y lograron que fuera atendido de inmediato.

El incidente sucedió a plena luz del día lo que le permitió a elementos de la Policía Nacional efectuar la captura de uno de los presuntos implicados en el delito. Ante ello, los uniformados realizaron los protocolos correspondientes y llevarán al sospechoso ante las autoridades para delegar responsabilidades.

Se espera que en los próximos días se pueda dar mayor información sobre los responsables. (Credit: Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

Un problema que vive el club

El propio equipo lanzó un comunicado donde destaca que la rápida atención hizo que el futbolista lograra recibir la atención que requería y, al momento, se encuentra fuera de peligro. No obstante, no dejaron pasar la oportunidad de destacar la violencia de la que han sido víctimas en los últimos meses.

Según la presidenta del club, Mónica Zamora Hernández, las amenazas han sido constantes hacia todos los integrantes del equipo, lo que genera preocupación en el bienestar de quienes acuden para realizar sus labores.

“Comunicamos que varios de nuestros jugadores han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre, frente al club Búhos ULVR. Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, indicó.

“Hacemos un llamado urgente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación de Fútbol Manabí y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un escenario que garantice la seguridad de los protagonistas, dentro y fuera del campo de juego”, pronunció.

El club se encuentra muy preocupado por la seguridad de sus trabajadores. (TW Liga de Portoviejo)