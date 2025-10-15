Por esta razón Nacho Ambriz reapareció con el rostro desfigurado; revelan la enfermedad que padece

Revelan qué causó que Nacho Ambriz luzca con un rostro distinto (X/ @clubleonfc)

La reaparición de Ignacio Nacho Ambriz como director técnico del Club León no solo marcó su regreso a la Liga MX, sino que también generó una intensa conversación en redes sociales debido al cambio de apariencia en su rostro durante la presentación oficial.

La transformación física del entrenador mexicano provocó una ola de comentarios y especulaciones entre aficionados, quienes debatieron sobre las posibles causas detrás de su nueva imagen.

En redes sociales, la imagen de Nacho Ambriz se difundió ampliamente, lo que despertó la inquietud entre los seguidores del fútbol nacional. Muchos usuarios manifestaron preocupación por la salud del estratega, mientras que otros sugirieron la posibilidad de una intervención estética.

Revelan la enfermedad que Nacho Ambriz padece y que le cambió su rostro

Nacho Ambriz regresó a la dirección técnica de León (X/ @clubleonfc)

En medio de la controversia de la nueva apariencia de Nacho Ambriz, surgió información sobre lo que le pasó al ex entrenador de Toluca. De acuerdo con lo que reveló Vladimir García de TUDN, el origen del cambio en el rostro de Ambriz se debería a una enfermedad.

Según reportes de TUDN, Nacho Ambriz tiene una nueva apariencia debido a que contrajo una bacteria, la cual provocó una infección en el rostro; en consecuencia, la imagen del técnico mexicano se vio afectada.

“Evidentemente tiene una inflamación, es muy notable. La información que tenemos en TUDN es que fue, desafortunadamente, una bacteria la que atacó el rostro de Nacho Ambriz, que desde hace ya algunas semanas está bajo tratamiento con un especialista”.

Nacho Ambriz regresó con el León, pero su imagen física desató polémica. Crédito: Cuenta de X @clubleonfc

El periodista añadió que el proceso de recuperación avanza de manera favorable y que se espera que la situación se resuelva en las próximas semanas. Descartó cualquier tipo de problema mayor sobre la salud del entrenador.

“Hay por supuesto un panorama positivo para que en las próximas semanas, a más tardar un par de meses, todo vuelva a la normalidad, y pues se elimine o expulse esta bacteria”, precisó.

También explicó que el origen de esta infección habría sido por algún corte en la piel, ya que si no se tiene cuidado se desencadena una fuerte infección. “Lo que pudiera ser un procedimiento normal en todos los hombres que tenemos barba o de pronto desenterrar algún vello puede desembocar en esta situación”, según reportes de TUDN. Por último, descararon que el cambio físico tenga relación con algún procedimiento estético.

¿Nacho Ambriz se realizó una cirugía estética?

Los primeros reportes indicaron que Nacho Ambriz se inyectó bótox (EFE/Felipe Gutiérrez)

Por su parte, Récord, a través del programa Los Infiltrados, presentó una versión distinta sobre el motivo del cambio en la apariencia de Ambriz. Según este medio, la transformación se debe a una reciente aplicación de bótox, descartando la existencia de una enfermedad grave.

El reporte precisó que, hasta el momento, ni el entrenador ni la directiva del Club León han ofrecido una postura oficial sobre el tema, lo que ha contribuido a mantener la incertidumbre y el debate entre los aficionados.