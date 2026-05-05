El gusano barrenador ya no solo afecta al ganado: el primer caso en humanos en Querétaro enciende alertas

El paciente afectado por larvas de gusano barrenador es un adulto mayor atendido en una clínica de Ocotitlán. (Europa Press/Infobae México)

La Secretaría de Salud estatal confirmó este lunes 4 de mayo el primer caso humano de gusano barrenador en Querétaro.

De acuerdo con medios locales, la titular queretana Martina Pérez Rendón precisó que se trata de un adulto mayor detectado en una clínica de Ocotitlán, quien presentaba varias complicaciones de salud y estaba en condición de abandono, lo cual facilitó la aparición de las larvas en heridas.

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Tenía heridas en las piernas, vivía en una comunidad rural y contrajo gusano barrenador en Querétaro

El caso humano de gusano barrenador se relaciona con condiciones de abandono y la presencia de heridas crónicas. (Infobae México)

El paciente fue trasladado al Hospital General de Cadereyta para atención médica, donde se aplicó un tratamiento basado en la limpieza de lesiones y el uso de medicamentos antiparasitarios. De acuerdo con Pérez Rendón, la persona fue dada de alta el pasado 1 de mayo y sigue bajo supervisión sanitaria.

La Secretaría de Salud informó que las autoridades agropecuarias ya realizan la búsqueda de posibles focos de infección, dado que no existía registro previo de animales afectados en la comunidad. Los equipos estatales mantienen la coordinación para investigar el origen del contagio y descartar nuevos casos en la región.

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Gusano barrenador en humanos: las condiciones que favorecen que las larvas se alojen en el cuerpo

La mosca del gusano barrenador deposita huevos en heridas abiertas de mamíferos, iniciando un ciclo infeccioso que puede poner en peligro la vida. REUTERS/Enea Lebrun

La mosca del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) deposita huevos directamente en heridas expuestas o mucosas de mamíferos. Las larvas emergen y penetran en profundidad por la piel viva.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas pueden empezar con enrojecimiento, dolor intenso y fiebre, y avanzar a lesiones extensas, secreción sanguinolenta y riesgo elevado de necrosis. Sin tratamiento, la infección puede facilitar el ingreso de bacterias secundarias y llevar incluso al fallecimiento.

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En los casos diagnosticados, la infección en humanos exige intervención médica inmediata. La eliminación de larvas suele realizarse mediante procedimientos quirúrgicos menores y tratamiento antibiótico. El pronóstico mejora de manera considerable cuando se detecta en etapas tempranas, señala la literatura médica revisada por ABC News.

El gusano barrenador no suele infectar a personas, aunque los cuadros resultantes pueden ser graves. Las primeras señales incluyen inflamación, aparición de cavidades cutáneas y la visualización de larvas blancas emergiendo de la piel. Los afectados pueden presentar fiebre y malestar general. En casos avanzados, la diseminación sistémica complica el pronóstico.

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En climas templados y tropicales, los CDC recomiendan a quienes viajan a regiones endémicas mantener lesiones cubiertas y reducir el contacto con zonas rurales expuestas a alta concentración de moscas portadoras. La vigilancia de animales domésticos añade una barrera para evitar la incursión del parásito en nuevos territorios.

La Secretaría de Agricultura y SENASICA intensifican campaña contra el gusano barrenador

Más de 400 casos de gusano barrenador en el 2026 incrementan la preocupación en entidades del norte de México, donde la propagación se acelera. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

El avance del gusano barrenador obliga a autoridades sanitarias y científicos a reforzar acciones en mascotas y ganado ante el riesgo de reproducción acelerada que ya afecta la economía rural en varias regiones de México.

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La Secretaría de Agricultura, junto con SENASICA, impulsa una campaña nacional para frenar la expansión de la plaga, al tiempo que especialistas de la UNAM desarrollan programas para detección temprana.

Cifras de Agricultura confirman que más de 400 casos de gusano barrenador se documentan en lo que va del año. El mayor incremento de notificaciones se ubica en entidades del norte.

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