¿Hay clases este 5 de mayo por la Batalla de Puebla? SEP aclara si se suspenden actividades

Ya que el 4 de mayo no hubo suspensión de clases, muchas familias se preguntan si deben asistir este martes.
El 5 de mayo no hay clases en México para los alumnos de educación básica.
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El calendario escolar de la SEP marca esa fecha como día festivo en conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862, por lo que preescolares, primarias y secundarias públicas incorporadas al sistema federal suspenden actividades.
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