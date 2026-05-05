¿Hay clases este 5 de mayo por la Batalla de Puebla? SEP aclara si se suspenden actividades

(Cuartoscuro)

Ya que el 4 de mayo no hubo suspensión de clases, muchas familias se preguntan si deben asistir este martes.

El 5 de mayo no hay clases en México para los alumnos de educación básica.

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El calendario escolar de la SEP marca esa fecha como día festivo en conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862, por lo que preescolares, primarias y secundarias públicas incorporadas al sistema federal suspenden actividades.

Información en desarrollo*

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