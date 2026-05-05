México

La razón por la que Majo Aguilar no quiere cantar con su primo Emiliano Aguilar

La relación entre los dos jóvenes músicos se afianza en el respeto y en proyectos individuales, pese a los rumores de un dueto

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(IG: @majo_aguilar // @emiliano_aguilar.t)
Majo Aguilar rechaza la colaboración musical con Emiliano Aguilar para consolidar una identidad artística propia y diferente dentro de la familia Aguilar (IG: @majo_aguilar // @emiliano_aguilar.t)

Majo Aguilar sorprendió al revelar los motivos por los que rechaza una colaboración musical con su primo Emiliano Aguilar, a pesar de que ambos forman parte de la reconocida dinastía artística.

La cantante señaló que, aunque hay aprecio familiar y profesional, sus razones para descartar un dueto se deben a convicciones personales y profesionales.

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Majo Aguilar opta por no cantar con Emiliano Aguilar porque, según ha expresado, prefiere consolidar su trayectoria artística con un sello propio. La decisión no responde a conflictos personales ni familiares, sino a la determinación de construir una identidad musical diferenciada, considerando las distintas propuestas estilísticas que ambos persiguen.

El vínculo de Majo y Emiliano Aguilar en la familia Aguilar

La familia Aguilar es reconocida como una de las dinastías más influyentes en la música regional mexicana. Generación tras generación, los integrantes de este apellido han protagonizado colaboraciones y presentaciones conjuntas que marcan tendencia. En ese entorno, Majo Aguilar y Emiliano Aguilar son primos; ella es hija de Antonio Aguilar hijo, mientras que Emiliano es el mayor de los hijos de Pepe Aguilar.

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Emiliano Aguilar ve a Majo Aguilar como motivación
La familia Aguilar, reconocida en la música regional mexicana, suma una nueva generación de talentos con Majo y Emiliano, quienes priorizan trayectorias independientes (IG/majo__aguilar IG/emiliano_aguilar.t)

Ambos han mostrado cercanía y cariño en diferentes encuentros familiares, como se ha visto en publicaciones recientes en Instagram. En dichas imágenes, sobresalen gestos de afecto y mensajes que resaltan el vínculo fraternal, generando especulaciones y expectativa entre quienes siguen de cerca las dinámicas internas de la familia musical.

Las colaboraciones entre los Aguilar suelen tener un peso relevante para la música mexicana, pero hasta la fecha no existe antecedente de un trabajo conjunto entre Majo y Emiliano. Los rumores sobre una posible canción a dueto han cobrado fuerza cada vez que posan juntos o comparten momentos en público, aunque ninguno de los dos ha confirmado un proyecto oficial en conjunto.

Durante reuniones familiares recientes, la relación entre ambos ha sido cordial. Majo Aguilar ha expresado respeto hacia su primo, mientras que Emiliano corresponde con palabras cariñosas y mensajes de admiración en redes sociales. Pese a este buen ambiente, la posibilidad de una colaboración musical se mantiene solo como un rumor.

Majo Aguilar
Majo Aguilar prefiere evitar la percepción de favoritismo en la dinastía Aguilar y descarta alianzas familiares para fortalecer su carrera como solista (Majo Aguilar)

Los motivos por los que Majo Aguilar rechaza una colaboración musical

Aunque muchos seguidores esperan verlos cantar juntos, Majo Aguilar ha dejado claro por qué esta opción no está entre sus planes. La artista ha explicado que comparte buena comunicación y estima con Emiliano, pero considera que sus estilos musicales son difíciles de compatibilizar en un mismo proyecto.

Entre los motivos que ha expuesto Majo Aguilar para no aceptar la colaboración, destacan los siguientes:

  • Desea mantener la independencia de su propuesta artística.
  • Busca evitar la percepción de bandos o favoritismos dentro de la familia.
  • Considera fundamental fortalecer su propio camino sin depender de alianzas familiares.
  • Quiere centrarse en su desarrollo individual y no tomar partidos en posibles desacuerdos públicos.

(IG: @emiliano_aguilar.t)
Emiliano Aguilar reconoce que Majo fue una inspiración para su incursión en el rap, pero cada uno apuesta por desarrollos profesionales individuales (IG: @emiliano_aguilar.t)

“Debe haber momentos para que se den las cosas, para que todo esté en orden, yo no tengo partidos por nadie, a todos los respeto. Emiliano va muy bien y lo admiro que le eche tantas ganas a lo que está haciendo, pero que llegue a su momento y que no se sienta como que: ‘Ay, tomaron equipos’”, afirmó Majo Aguilar sobre la posibilidad de trabajar con su primo.

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