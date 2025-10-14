México Deportes

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

El presentador de TUDN confirmó que el nuevo jersey del Tri será lanzado próximamente

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Faitelson aseguró que la FMF
Faitelson aseguró que la FMF espera que al lanzar el jersey, la afición agote el producto. (Ilustración: Jesús Aviles)

La nueva playera de la Selección Mexicana que se utilizará en el Mundial de 2026 está a punto de ser revelada. El periodista deportivo David Faitelson, en su programa “Faitelson Sin Censura”, dio a conocer la fecha oficial de presentación del nuevo jersey, que promete marcar el inicio de la campaña mundialista del Tri.

Durante la sección “La Nota Censurada del Día”, Faitelson compartió una exclusiva sobre la estrategia de marketing de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y sus patrocinadores. Según el analista de TUDN, el nuevo uniforme se presentará el 10 de noviembre de 2025, durante el último partido del año que la Selección disputará ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

El duelo amistoso contra Paraguay
El duelo amistoso contra Paraguay servirá como escenario para lanzar oficialmente el uniforme rumbo al Mundial 2026.
“Están planteando, para la Fecha FIFA de noviembre, la última del año, además del partido contra Uruguay en Torreón; que el juego contra Paraguay, en el Alamo Dome, servirá para presentar la camiseta oficial que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 y empezar a venderla”, reveló Faitelson en su programa.

El encuentro ante Paraguay será el último compromiso de México en 2025, dentro de la última Fecha FIFA del año. Además de su relevancia deportiva, el amistoso servirá como escaparate comercial para lanzar oficialmente el jersey que portará el combinado nacional durante la próxima Copa del Mundo, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Faitelson destacó también el peso económico que tiene la Selección Mexicana, especialmente cuando juega en territorio estadounidense, donde es considerada una de las marcas deportivas más rentables del continente.

El analista reveló que la
El analista reveló que la camiseta del Tri debutará en el amistoso ante Paraguay en el Alamodome.
“Al final del día, la Selección Mexicana es un negocio y aquellos que están detrás de ella la ven como dinero. Hubo más de 70 mil personas en Dallas el sábado por la noche y este martes, en el Akron, seguramente se va a llenar”, comentó el periodista.

El analista hizo referencia a los encuentros amistosos recientes del Tri: la goleada sufrida ante Colombia (0-4) en Dallas y el partido ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, ambos con estadios prácticamente llenos, lo que demuestra el interés constante de la afición por el equipo nacional, incluso fuera de competencias oficiales.

Kevin Serna en una disputa
Kevin Serna en una disputa de balón en el amistoso contra México. - Crédito: EFE

La presentación del nuevo uniforme no será un acto aislado. De acuerdo con fuentes cercanas a la FMF, forma parte de una estrategia comercial más amplia para capitalizar el entusiasmo de los aficionados rumbo al Mundial 2026, en el que México será anfitrión. El objetivo es generar una fuerte conexión emocional con la afición y reforzar la identidad del Tri antes del torneo más importante del futbol internacional.

El 10 de noviembre marcará, así, el inicio de una nueva etapa para la Selección Mexicana, combinando el aspecto deportivo con una poderosa estrategia de mercadotecnia que busca impulsar la venta del jersey y consolidar su imagen mundialista.

Temas Relacionados

David FaitelsonSelección MexicanaMundial 2026playera Selección Mexicanamexico-deportes

Más Noticias

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’

La pareja, que estuvo marcada por la polémica separación, celebra su reencuentro frente a sus seguidores en redes sociales.

Chicote Calderón confirma que regreso

Allan Saint-Maximin explicó por qué aceptó llegar al América pese a las advertencias sobre inseguridad en México

El atacante francés destacó la pasión de la afición y el prestigio del club como razones de su fichaje

Allan Saint-Maximin explicó por qué

A un año del triunfo de Carlos Sainz en el GP de México: así fue la última victoria de Ferrari en la Fórmula 1

La escudería italiana enfrenta un 2025 complicado, con Leclerc y Hamilton sin poder revertir la falta de triunfos

A un año del triunfo

¿Qué necesita la Selección de Costa Rica del Piojo Herrera para clasificar a la Copa del Mundo 2026?

El director técnico mexicano tiene una complicada tarea en su primera experiencia fuera del país, pero los resultados no han sido los ideales

¿Qué necesita la Selección de

Isaac del Toro es nombrado como el tercer mejor ciclista del mundo en 2025 en el ranking de la UCI

El joven bajacaliforniano se ha ganado el respeto de la comunidad de ciclistas gracias a su gran desempeño durante la actual temporada

Isaac del Toro es nombrado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que crimen organizado extorsiona

Revelan que crimen organizado extorsiona y obliga a vender producto robado en Guanajuato

Aseguran armas largas, droga y dinero en efectivo tras cateo de propiedades de Nuevo León

Balaceras y drones con explosivos sacuden la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán | Videos

Familias de Durango exigen acelerar investigaciones por desapariciones en el sur de Sinaloa | VIDEO

Cae integrante clave de “Los Malcriados 3AD” en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Ella es La Bea, protagonista

Ella es La Bea, protagonista de los memes y edits más divertidos y virales de ‘La Granja VIP’

¿Por qué Manola Díez se identifica como persona altamente sensible?

Aldo de Nigris se entera que su abuela lo defendió de Mariana Botas y Doña Lety lo sostiene: “Reventé a la desgraciada”

Las Estrellas Bailan en Hoy: Kunno y Rosa brillan en la pista

Reviven comentarios de Daniel Bisogno contra La Casa de los Famosos tras estreno de La Granja VIP: “Porquería”

DEPORTES

Chicote Calderón confirma que regreso

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’

Allan Saint-Maximin explicó por qué aceptó llegar al América pese a las advertencias sobre inseguridad en México

A un año del triunfo de Carlos Sainz en el GP de México: así fue la última victoria de Ferrari en la Fórmula 1

¿Qué necesita la Selección de Costa Rica del Piojo Herrera para clasificar a la Copa del Mundo 2026?

Isaac del Toro es nombrado como el tercer mejor ciclista del mundo en 2025 en el ranking de la UCI