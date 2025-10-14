David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

Faitelson aseguró que la FMF espera que al lanzar el jersey, la afición agote el producto. (Ilustración: Jesús Aviles)

La nueva playera de la Selección Mexicana que se utilizará en el Mundial de 2026 está a punto de ser revelada. El periodista deportivo David Faitelson, en su programa “Faitelson Sin Censura”, dio a conocer la fecha oficial de presentación del nuevo jersey, que promete marcar el inicio de la campaña mundialista del Tri.

Durante la sección “La Nota Censurada del Día”, Faitelson compartió una exclusiva sobre la estrategia de marketing de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y sus patrocinadores. Según el analista de TUDN, el nuevo uniforme se presentará el 10 de noviembre de 2025, durante el último partido del año que la Selección disputará ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

El duelo amistoso contra Paraguay servirá como escenario para lanzar oficialmente el uniforme rumbo al Mundial 2026.

“Están planteando, para la Fecha FIFA de noviembre, la última del año, además del partido contra Uruguay en Torreón; que el juego contra Paraguay, en el Alamo Dome, servirá para presentar la camiseta oficial que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 y empezar a venderla”, reveló Faitelson en su programa.

El encuentro ante Paraguay será el último compromiso de México en 2025, dentro de la última Fecha FIFA del año. Además de su relevancia deportiva, el amistoso servirá como escaparate comercial para lanzar oficialmente el jersey que portará el combinado nacional durante la próxima Copa del Mundo, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Faitelson destacó también el peso económico que tiene la Selección Mexicana, especialmente cuando juega en territorio estadounidense, donde es considerada una de las marcas deportivas más rentables del continente.

“Al final del día, la Selección Mexicana es un negocio y aquellos que están detrás de ella la ven como dinero. Hubo más de 70 mil personas en Dallas el sábado por la noche y este martes, en el Akron, seguramente se va a llenar”, comentó el periodista.

El analista hizo referencia a los encuentros amistosos recientes del Tri: la goleada sufrida ante Colombia (0-4) en Dallas y el partido ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, ambos con estadios prácticamente llenos, lo que demuestra el interés constante de la afición por el equipo nacional, incluso fuera de competencias oficiales.

La presentación del nuevo uniforme no será un acto aislado. De acuerdo con fuentes cercanas a la FMF, forma parte de una estrategia comercial más amplia para capitalizar el entusiasmo de los aficionados rumbo al Mundial 2026, en el que México será anfitrión. El objetivo es generar una fuerte conexión emocional con la afición y reforzar la identidad del Tri antes del torneo más importante del futbol internacional.

El 10 de noviembre marcará, así, el inicio de una nueva etapa para la Selección Mexicana, combinando el aspecto deportivo con una poderosa estrategia de mercadotecnia que busca impulsar la venta del jersey y consolidar su imagen mundialista.