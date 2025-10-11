México Deportes

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

La hija de Marcela derrotó a grandes rivales, incluida su madre, en una noche llena de emoción

Por Jesús F. Beltrán

La Reina de los Lobos
La Reina de los Lobos brilló ante rivales de peso y se consagra como figura central del CMLL. (Cortesía CMLL)

La Arena México fue testigo de una noche cargada de emociones, poder y técnica. Este viernes 10 de octubre, Skadi, “La Reina de los Lobos”, se impuso con autoridad en la segunda eliminatoria del Campeonato Universal de Amazonas 2025, asegurando su boleto a la gran final que se disputará el próximo viernes 17 de octubre ante India Sioux.

La gladiadora mexicana brilló en un combate donde enfrentó a Zeuxis, La Jarochita, Tabata, Sanely y hasta a su propia madre, Marcela, en una lucha que combinó fuerza, drama familiar y un cierre espectacular.

(Foto: Jesús Flores Beltrán)
(Foto: Jesús Flores Beltrán)

Aunque la afición soñaba con una final entre madre e hija, Skadi dejó claro que su destino estaba escrito en la cima. La “Reina de los Lobos” consiguió la cuenta de tres sobre Zeuxis, luego de que la puertorriqueña fallara un vuelo mortal al frente. Skadi aprovechó el error y aplicó un brutal “suplex powerslam”, asegurando así una victoria que resonó en toda la Catedral de la Lucha Libre.

Al final del combate, Skadi no pudo ocultar su emoción y en conferencia de prensa comentó lo siguiente:

“Muy emocionada, la verdad, lo di todo. Todas dimos todo, pero esta noche es de la Reina de los Lobos. Ya tengo el pase, solo me queda un obstáculo y se llama India Sioux. La próxima semana vamos por ese campeonato”, expresó con una sonrisa.

La hija de Marcela reconoció también la calidad de sus rivales, destacando especialmente la experiencia de Zeuxis:

“Zeuxis es una luchadora con mucho colmillo. Iba a dar la sorpresa si rendía a todas. Son muy buenas, pero me tocó rendirla a ella y esto es muy importante para mi carrera”, añadió.
La gladiadora venció a La Jarochita, Marcelena, Tabata, Sanely y Seuxis para medirse el próximo viernes 17 de octubre ante India Sioux por el Campeonato Universal de Amazonas 2025. Crédito: CMLL / Jesús Flores Beltrán

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Skadi habló de haber compartido el ring con su madre, Marcela, una de las leyendas vivas del CMLL.

“Ya gané teniendo al lado a mi mamá. Verla bajar las escaleras fue un regalo para mí. Esto también es para ella y para mí, porque sé lo mucho que me ha costado llegar hasta aquí”, dijo visiblemente conmovida.
(Foto: Jesús Flores Beltrán)
(Foto: Jesús Flores Beltrán)

De cara a la final, la “Reina de los Lobos” anticipó una lucha épica ante India Sioux, a quien considera una rival preparada y con hambre de triunfo.

“India Sioux está muy bien entrenada. Creo que nunca la he tenido como rival. Ella tiene muchas ganas, pero yo también. Quiero llevarme ese trofeo a casa y sé que ustedes verán una gran lucha. Ese campeonato universal es lo único que le falta a Skadi”, concluyó.

<b>Resultados destacados de la función</b>

(Foto: CMLL / Yhesua
(Foto: CMLL / Yhesua Landazury)

En la lucha semifinal, el Sky Team —formado por Místico, Máscara Dorada y Neón— derrotó en dos de tres caídas a Bárbaro Cavernario y Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja).

(Foto: CMLL / Yhesua
(Foto: CMLL / Yhesua Landazury)

El triunfo técnico se selló cuando Místico aplicó su emblemática llave de rendición “La Mística” a Ángel de Oro.

Tessa Blanchard regresa a la Arena México con triunfo

(Foto: CMLL / Yhesua
(Foto: CMLL / Yhesua Landazury)

El regreso de Tessa Blanchard a la Arena México también fue uno de los momentos más esperados.

(Foto: CMLL / Yhesua
(Foto: CMLL / Yhesua Landazury)

La estadounidense venció a Lluvia, su antigua compañera, en un match relámpago de 10 minutos con un “Tiger Driver” desde la tercera cuerda, marcando su regreso triunfal en el mes de las Amazonas.

(Foto: CMLL / Yhesua
(Foto: CMLL / Yhesua Landazury)

Por su parte, la otra finalista del Campeonato Universal, India Sioux, hizo dupla con La Catalina para imponerse en dos de tres caídas a Persephone y Olympia. Esta derrota deja tocada a Persephone, quien enfrentará el próximo viernes a Mercedes Moné, estrella de AEW, por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

(Foto: CMLL / Yhesua
(Foto: CMLL / Yhesua Landazury)

La velada abrió con la victoria de La Ola Negra (El Gallero y Dark Magic) sobre Fuego y Dulce Gardenia en una caída única.

(Foto: CMLL / Yhesua
(Foto: CMLL / Yhesua Landazury)

La cita para el próximo viernes 17 de octubre promete una batalla sin precedentes: Skadi vs India Sioux, dos amazonas en plenitud que buscarán escribir su nombre con letras doradas en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre.

