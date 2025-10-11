Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

El ex campeón mexicano Alacrán Berchelt volverá a pelear este sábado 11 de octubre (Foto: Instagram/alacranbercheltoficial)

El ex campeón mundial mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt volverá a presentarse en los cuadriláteros este fin de semana después de casi un año de inactividad. El oriundo de Mérida se medirá ante el venezolano Edixon Pérez en el gimnasio de la UAT en Reynosa, Tamaulipas.

Todo está listo para que el combate se lleve a cabo luego de que ambos peleadores se dieran el peso pactado en la báscula. Los dos se presentaron este viernes en lo que fue el pesaje oficial, donde dieron las 136.7 libras acordadas.

Cabe señalar que Berchelt no será el único pugilista azteca que se suba al ring, pues las mexicanas Sheila Moreno y Briza Oliva se enfrentarán por el Campeonato Mundial Juvenil, en una pelea que también está avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

(Foto: Instagram/alacranbercheltoficial)

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea de Alacrán Berchelt vs Edixon Pérez?

La pelea del Alacrán Berchelt y Edixon Pérez se llevará a cabo este sábado 11 de octubre de 2025 en el gimnasio de la UAT en Reynosa y se podrá ver por TV Azteca en el Canal 7 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México).

Día: sábado 11 de octubre de 2025.

Hora: 23::00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: gimnasio de la UAT en Reynosa.

Transmisión: TV Azteca por Canal 7.

El recinto universitario de Reynosa ha sido designado como el escenario donde Berchelt y Pérez volverán a demostrar su calidad boxística. Esta pelea forma parte de la cartelera sabatina, que representa un regreso relevante para Berchelt, quien busca retomar el protagonismo del pugilismo mexicano que alguna vez tuvo.

La pelea del Alacrán Berchelt y Edixon Pérez se podrá ver por TV Azteca en el Canal 7 (X@AztecaDeportes)

¿Cómo llegan “Alacrán” Berchelt y Edixon Pérez?

Miguel Berchelt tuvo su último combate el 30 de noviembre de 2024 cuando se enfrentó contra Mauro Perouene en la Plaza de Toros “La Esperanza”, donde se impuso de manera unánime luego de que los tres jueces lo vieran ganar con tarjetas 98-90, 97-91 y 97-91. A sus 33 años, el Alacrán ostenta un récord de 41 victorias (36 por la vía del nocaut) y 3 derrotas.

Por su parte, Edixon Pérez vivió su último combate el 28 de junio en el gimnasio Bernardo Piñango de Ciudad Caribia, La Guaira, ante Ricardo Acuña, a quien derrotó. A sus 33 años, el pugilista venezolano cuenta con una marca de 30 triunfos (24 por la vía del nocaut) 13 derrotas (4 por nocaut) y un empate.