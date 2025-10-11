México Deportes

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

El combinado azteca se medirá ante la albiceleste en busca de clasificar a las Semifinales del torneo

Por César Márquez

México y Chile Sub 20
México y Chile Sub 20 se enfrentan este 7 de octubre en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025 ( X @miseleccionsubs)

La Selección Nacional de México buscará seguir con su buen paso en el Mundial Sub 20 que se celebra en tierras chilenas cuando se enfrente a Argentina en lo que serán los Cuartos de final. El Tricolor y la Albiceleste se verán las caras este sábado 11 de octubre para tratar de conseguir su pase a las Semifinales de la justa mundialista.

El equipo que dirige Eduardo Arce derrotó de manera contundente a Chile 4 por 1 en los Octavos de Final gracias a las anotaciones de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, quien hizo doblete.

Sarco fue consultado sobre el
Sarco fue consultado sobre el próximo compromiso ante México, pero su respuesta generó un fuerte eco entre la prensa y la afición. (Ilustración: Jovani Pérez)

Diego Ochoa y su mensaje previo al partido de los Cuartos de Final contra Argentina

Con miras al enfrentamiento ante Argentina, Diego Ochoa de los Bravos de Juárez decidió restar presión al duelo, enfocándose en la importancia de afrontar cada desafío de forma independiente y sin cargar con antecedentes históricos. En entrevista con ESPN, el futbolista subrayó que, pese a la serie de resultados adversos que el equipo mexicano ha enfrentado contra la albiceleste, el plantel evitará dejarse influenciar por el pasado.

“Para nosotros es un partido más, históricamente, no nos vamos meter en esa dinámica porque sabemos que nos ha ido mal contra Argentina, es un rival con quien no nos ha salido las cosas a nivel historia. Nos vamos enfocar insisto en lo que nosotros podemos hacer cómo podemos hacerle daño a una Selección favorita como lo es Argentina”, comentó el mexicano.

Cabe señalar que el conjunto azteca ha tenido una participación destacada en el Mundial y logró clasificarse como segundo lugar del grupo C tras empatar 2-2 con Brasil y España en sus dos primeros compromisos y vencer por la mínima 1-0 a Marruecos.

Soccer Football - FIFA Under
Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Round of 16 - Chile v Mexico - Estadio Elias Figueroa Brander, Valparaiso, Chile - October 7, 2025 Mexico's Diego Ochoa in action with Chile's Juan Rossel REUTERS/Rodrigo Garrido

¿Quién podría ser el rival de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina?

Si la Selección Mexicana logra eliminar a Argentina en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub 20, enfrentará en Semifinales al ganador del partido entre Colombia o España. El duelo contra los argentinos será crucial para definir si el Tricolor mantendrá opciones de pelear por el título frente a uno de estos equipos, europeo o sudamericano, que de igual manera buscan su pase a la siguiente fase.

El encuentro entre Colombia y España tendrá lugar en el Estadio Fiscal de Talca el sábado 11 de octubre. La selección europea avanzó tras vencer 1 a 0 a Ucrania, mientras que los sudamericanos superaron 3 a 1 a Sudáfrica.

