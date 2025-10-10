México Deportes

Quién es Ulises Dávila, futbolista mexicano declarado culpable de amaño de partidos en Australia

El mediocampista de 34 años aceptó su participación en el arreglo de apuestas cuando fue capitán del Macarthur FC

Por Luz Coello

Un nuevo escándalo legal rodeó a una ex figura del club Guadalajara, se trata de Ulises Dávila. El futbolista de 34 años se declaró culpable del delito de amaño de partidos en la A-League de Australia. El mediocampista confesó su responsabilidad en la participación de actos irregulares para favorecer a casas de apuestas.

El jugador mexicano admitió ante la audiencia en Australia que manipuló tarjetas amarillas para favorecer apuestas ilegales, esta irregularidad ocurrió el 9 de diciembre de 2023, durante el partido frente al Sydney FC, cuando tanto Dávila como sus compañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus recibieron tarjetas amarillas bajo condiciones previamente acordadas.

Según los reportes judiciales, el futbolista mexicano habría percibido hasta 200 millones dólares australianos, la investigación apuntó al futbolista como el “capitán del esquema”, ahora afronta un veto permanente del futbol australiano.

¿Quién es Ulises Dávila?

Ulises Dávila se declaró culpable
Ulises Dávila se declaró culpable de amaño de partidos (X/@mfcbulls)

Ulises Alejandro Dávila Plascencia, mejor conocido como Ulises Dávila, es un futbolista mexicano nacido el 13 de abril de 1991 en Guadalajara, Jalisco. Desde joven inició su formación en las fuerzas básicas del club Guadalajara, se desempeña como mediocampista ofensivo.

Durante su carrera en fuerzas básicas con Guadalajara se coronó en el Campeonato Nacional Juvenil de Fuerzas Básicas categoría 90-91. Tras un largo proceso en fuerzas básicas, debutó en la Primera División en 2009, desde que inició su carrera se convirtió en uno de los jóvenes prospectos del futbol mexicano.

Más tarde, fue fichado por el Chelsea de Inglaterra por su destacada participación con la selección mexicana sub-20, aunque no llegó a jugar en el primer equipo y fue cedido a varios clubes en España, Portugal y Países Bajos, como el Vitesse, Sabadell, Córdoba y Vitória Setúbal.

Ulises Dávila jugó en Santos
Ulises Dávila jugó en Santos (IG/ @ulidavila)

Después de su paso por Europa, regresó al fútbol mexicano y jugó con Santos Laguna. En 2019, fue transferido al fútbol australiano, donde se integró al Wellington Phoenix de la A-League, destacando como capitán y figura. Posteriormente se unió al Macarthur FC, también en Australia.

Dávila ha representado a México en selecciones juveniles y fue parte del equipo que ganó la Copa Mundial Sub-20 Guatemala 2011.

Uno de los episodios más complicados que afrontó Dávila fue en 2022 cuando murió su esposa Lilu Pacheco, quien falleció en mayo de 2022. La noticia fue confirmada por el club Macarthur FC, equipo australiano donde juega Dávila, a través de un comunicado en redes sociales.

El club expresó sus condolencias y apoyo al futbolista y su familia en ese momento, el propio futbolista confesó que fue un episodio difícil en su vida personal.

Tras el escándalo de arreglo de apuestas, Macarthur FC le rescindió el contrato en 2024 y desde entonces se mantiene sin equipo, aunque no ha hecho oficial su retiro del futbol profesional.

