Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

La Selección Mexicana de Futbol continúa preparándose con partidos amistosos de cara a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. El combinado dirigido por Javier Aguirre se medirá en esta fecha FIFA contra Colombia y Ecuador con una convocatoria renovada donde resalta Irvin “Chucky” Lozano.

Lozano, quien ahora es jugador del San Diego de la MLS, fue nuevamente llamado para vestir la camiseta azteca luego de una ausencia de más de un año por diversos motivos y la más reciente debido a una lesión.

El atacante mexicano aprovechó la previa de estos duelos y su nueva convocatoria para hablar del fracaso que vivió la Selección de México en el Mundial de Qatar 2025.

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022

En entrevista con David Faitelson, en el programa Faitelson Sin Censura, Chucky Lozano se sinceró sobre lo que vivió junto a la Selección Mexicana en la justa mundialista pasada y aseguró que fue un momento muy duro. En la misma charla señaló que la relación con Gerardo “Tata” Martino no era la mejor.

“Pues sí, yo creo que sí (fracasó la Selección en el Mundial de Qatar). Creo que la Selección Mexicana estaba acostumbrada a pasar siempre por lo menos a la siguiente fase y en ese Mundial no se pudo lograr, pero bueno, es un aprendizaje. No sé que dejamos de hacer. Me pegó mucho ese momento, ese Mundial.

Además, agregó que se siente feliz con Javier Aguirre pues le ha mostrado cosas bonitas y distintas.

“Yo creo que no fue la mejor (la relación con Martino). Javier la verdad me ha demostrado muchas cosas diferentes y muy bonitas y la verdad que le agradezco por todo”, finalizó.

¿Cómo fue la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022?

La Selección Mexicana sufrió una eliminación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, algo que no experimentaba desde Argentina 1978, lo que selló una de sus actuaciones más discretas en una justa mundialista.

En ese torneo en Qatar, el equipo nacional igualó contra Polonia (0-0), perdió ante Argentina (2-0) y logró una victoria frente a Arabia Saudita (1-2), pero quedó fuera por diferencia de goles (-1).

La posición final de México fue el lugar 22, la más baja alcanzada desde la incorporación de 32 equipos al torneo. Hasta entonces, el puesto más bajo había sido el 15, obtenido en Alemania 2006.