México Deportes

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Lozano fue parte del equipo que fracasó en la pasada justa mundialista, donde la Selección no pasó de la Fase de Grupos

Por César Márquez

Guardar
Lozano fue parte del equipo
Lozano fue parte del equipo que fracasó en la pasada justa mundialista, donde la Selección no pasó de la Fase de Grupos Foto: Cuartoscuro

La Selección Mexicana de Futbol continúa preparándose con partidos amistosos de cara a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. El combinado dirigido por Javier Aguirre se medirá en esta fecha FIFA contra Colombia y Ecuador con una convocatoria renovada donde resalta Irvin “Chucky” Lozano.

Lozano, quien ahora es jugador del San Diego de la MLS, fue nuevamente llamado para vestir la camiseta azteca luego de una ausencia de más de un año por diversos motivos y la más reciente debido a una lesión.

El atacante mexicano aprovechó la previa de estos duelos y su nueva convocatoria para hablar del fracaso que vivió la Selección de México en el Mundial de Qatar 2025.

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022

En entrevista con David Faitelson, en el programa Faitelson Sin Censura, Chucky Lozano se sinceró sobre lo que vivió junto a la Selección Mexicana en la justa mundialista pasada y aseguró que fue un momento muy duro. En la misma charla señaló que la relación con Gerardo “Tata” Martino no era la mejor.

“Pues sí, yo creo que sí (fracasó la Selección en el Mundial de Qatar). Creo que la Selección Mexicana estaba acostumbrada a pasar siempre por lo menos a la siguiente fase y en ese Mundial no se pudo lograr, pero bueno, es un aprendizaje. No sé que dejamos de hacer. Me pegó mucho ese momento, ese Mundial.

Además, agregó que se siente feliz con Javier Aguirre pues le ha mostrado cosas bonitas y distintas.

“Yo creo que no fue la mejor (la relación con Martino). Javier la verdad me ha demostrado muchas cosas diferentes y muy bonitas y la verdad que le agradezco por todo”, finalizó.

Imagen de archivo. EFE/EPA/Noushad Thekkayil
Imagen de archivo. EFE/EPA/Noushad Thekkayil

¿Cómo fue la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022?

La Selección Mexicana sufrió una eliminación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, algo que no experimentaba desde Argentina 1978, lo que selló una de sus actuaciones más discretas en una justa mundialista.

En ese torneo en Qatar, el equipo nacional igualó contra Polonia (0-0), perdió ante Argentina (2-0) y logró una victoria frente a Arabia Saudita (1-2), pero quedó fuera por diferencia de goles (-1).

La posición final de México fue el lugar 22, la más baja alcanzada desde la incorporación de 32 equipos al torneo. Hasta entonces, el puesto más bajo había sido el 15, obtenido en Alemania 2006.

Temas Relacionados

Selección Nacional de MéxicoMundial de Qatar 2022Chucky LozanoIrving LozanoGerardo MartinoTata Martinomexico-deportes

Más Noticias

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

La audiencia del goleador histórico del Guadalajara será el 10 de octubre

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La selección centroamericana aterrizó en Paramaribo para disputar una jornada clave de clasificación

Luis Fernando Tena, técnico de

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

El comentarista de ESPN criticó al conjunto de las águilas y reconoció la aportación de otros clubes para el Tri Sub-20

La indirecta que Jorge Pietrasanta

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina

El combinado azteca se enfrentará a la Selección albiceleste esta sábado en los que serán los Cuartos de Final

Estos podrían ser los rivales

Va por el segundo, Osmar Olvera nominado otra vez al Premio Nacional del Deporte

El clavadista mexicano fue propuesto por nuevamente al máximo galardón deportivo del país, tras conquistar cuatro medallas en el Mundial de Singapur

Va por el segundo, Osmar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a estadounidense que llevaba

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

De Ovidio Guzmán a Julio César Chávez Jr., la lista de 12 objetivos del Cártel de Sinaloa incluidos en una causa penal

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris, Abelito y

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez por asegurar que vive un romance como quinceañera: “Es violentador”

Spotify México: Víctor Mendivil conquista el ranking de las 10 canciones más reproducidas del día

DEPORTES

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina

Va por el segundo, Osmar Olvera nominado otra vez al Premio Nacional del Deporte