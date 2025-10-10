América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

El equipo azulcrema atraviesa una crisis física que complica sus aspiraciones en el campeonato mexicano.

El América atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2025. La plantilla dirigida por André Jardine parece un hospital, luego de confirmarse una nueva baja: Alejandro Zendejas sufrió una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos, lo que eleva a siete los futbolistas lesionados en el plantel azulcrema.

A través de un comunicado, las Águilas informaron que el número ‘10’ americanista permanecerá en recuperación y no disputará los próximos encuentros internacionales con el combinado estadounidense.

“Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos. Permanecerá concentrado para continuar su proceso de recuperación”, detalló el parte médico.

Con esta baja, el panorama se complica aún más para las Águilas, que ya acumulan una larga lista de jugadores lesionados o fuera de actividad por distintos motivos. Entre ellos destacan el capitán Henry Martín, Jonathan dos Santos, Sebastián Cáceres, Dagoberto Espinoza, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y José “La Pantera” Zúñiga.

El caso de Henry Martín es uno de los más delicados. El delantero y referente ofensivo del equipo ha sufrido diversas molestias durante el torneo: tendinitis, golpes y, más recientemente, un esguince de rodilla que lo mantendrá fuera al menos tres semanas. Hasta ahora, el yucateco solo ha podido disputar tres de los nueve partidos jugados en el certamen.

Desde que cambió de dorsal, el atacante no ha logrado anotar y las lesiones han limitado su continuidad.

Por su parte, Jonathan dos Santos padece un desgarre en el gemelo de la pierna derecha, lo que le ha impedido estar presente en compromisos clave como los duelos ante Monterrey, San Luis, Pumas, Santos y Cruz Azul.

Aug 2, 2025; Houston, TX, USA; Club America midfielder Jonathan Dos Santos Ramirez (6) attempts to deflect the ball away from Minnesota United midfielder Carlos Harvey (67) during the first half at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images

En el caso del uruguayo Sebastián Cáceres, las lesiones musculares se han vuelto recurrentes. El defensa central ya se perdió las jornadas 3 y 4 frente a Necaxa y Querétaro, y su regreso dependerá de su evolución física.

Aug 2, 2025; Houston, TX, USA; Club America defender Sebastian Enzo Caceras Ramos (4) celebrates with Jose Zuniga after scoring a goal during the second half against Minnesota United at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images

El panorama más grave lo enfrenta el joven Dagoberto Espinoza, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido ante Rayados. Su recuperación podría extenderse de seis a ocho meses, prácticamente descartándolo para lo que resta del torneo.

Dagoberto Espinoza sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior (IG/ @dago_240)

El mediocampista español Álvaro Fidalgo tampoco se libra de la enfermería, pues un esguince de tobillo lo dejará fuera al menos dos semanas, perdiéndose los encuentros ante Santos Laguna y Xolos.

Soccer Football - Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azulcrema, Mexico City, Mexico - August 30, 2025 America's Alvaro Fidalgo in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Además, el francés Allan Saint-Maximin salió lesionado tras una fuerte entrada de Haret Ortega en el duelo ante Santos. Aunque el diagnóstico no se ha confirmado, se mantiene en duda para la jornada 13 frente a Cruz Azul.

Soccer Football - Liga MX - America v Santos Laguna - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - October 4, 2025 America's Allan Saint-Maximin gets subbed-off after getting injured REUTERS/Eloisa Sanchez

Finalmente, el colombiano José “La Pantera” Zúñiga también presentó molestias en la pierna izquierda en ese mismo encuentro, sumándose a la lista de bajas.

Soccer Football - Liga MX - America v Santos Laguna - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - October 4, 2025 America's Raul Zuniga gets medical attention after sustaining an injury REUTERS/Eloisa Sanchez

Con tantos jugadores fuera, América enfrenta una crisis médica sin precedentes en el Apertura 2025, situación que podría comprometer su rendimiento en las jornadas restantes y su clasificación a la liguilla.