Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

El futbolista se encuentra en la mira tras las acusaciones en su contra. (FGJ Jalisco)

Omar Bravo, exjugador de Chivas y figura del fútbol mexicano, enfrenta una audiencia clave este viernes 10 de octubre tras ser imputado formalmente de abuso sexual infantil. Su abogado defensor, Leobardo Treviño, ha puesto en duda la validez de las pruebas presentadas por la parte acusadora y sostiene que existen fundamentos legales para que su cliente recupere la libertad en la próxima comparecencia.

La defensa de Omar ‘N’ ha centrado sus argumentos en la integridad de los elementos probatorios. Treviño, en entrevista para Imagen Televisión, afirmó que varias de las pruebas, entre ellas videos y conversaciones de chat, presentan ediciones o recortes que, a su juicio, alteran el contexto y podrían omitir información relevante para la defensa.

“Si en un video solo se muestra una parte y se omite el contexto, o en un chat se cortan mensajes, se pierde información que podría favorecer a mi cliente”, explicó el abogado. Además, Treviño reconoció que la imputación resulta consistente, pero señaló que el expediente contiene “recovecos” legales que podrían beneficiar al histórico goleador del Guadalajara.

Abogado de Omar Bravo promete que su cliente “saldrá caminando”

El defensor manifestó su confianza en que el exfutbolista podría salir en libertad tras la audiencia: “Mañana podríamos salir caminando”, expresó para Imagen TV.

Treviño también planteó la posibilidad de recurrir a alternativas jurídicas como la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado, mecanismos que podrían reducir la pena o permitir que Bravo siga el juicio en libertad. El abogado enfatizó que estas opciones no dependen del estatus público de su cliente: “Las salidas alternas aplican para cualquier ciudadano”, puntualizó, y añadió que la notoriedad de Bravo ha complicado el proceso en vez de facilitarlo.

Por su parte, la parte acusadora, representada por el abogado José Juan Soltero, sostiene que las pruebas aportadas son contundentes y suficientes para continuar el proceso penal. Soltero detalló en entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas que la denuncia se presentó tras la intervención de la madre de la presunta víctima, quien es hija de la pareja del futbolista.

El exfurbolista de las Chivas, Omar Bravo, enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil. (Anayeli Tapia/Infobae)

Entre los elementos presentados figuran videos, audios y 42 capturas de pantalla que, según la acusación, documentan los hechos y las amenazas ejercidas por el exjugador.

“Hay un audio donde se escucha lo que nosotros consideramos que es la voz de esta persona y las imágenes donde claramente se advierten actos del tipo que se denunció”, afirmó Soltero. La acusación también subraya agravantes como la convivencia bajo el mismo techo, la relación de pareja entre el imputado y la madre de la víctima, y la posición de autoridad de Bravo.