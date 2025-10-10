México Deportes

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

La audiencia del goleador histórico del Guadalajara será el 10 de octubre

Por Luz Coello

Guardar
El futbolista se encuentra en
El futbolista se encuentra en la mira tras las acusaciones en su contra. (FGJ Jalisco)

Omar Bravo, exjugador de Chivas y figura del fútbol mexicano, enfrenta una audiencia clave este viernes 10 de octubre tras ser imputado formalmente de abuso sexual infantil. Su abogado defensor, Leobardo Treviño, ha puesto en duda la validez de las pruebas presentadas por la parte acusadora y sostiene que existen fundamentos legales para que su cliente recupere la libertad en la próxima comparecencia.

La defensa de Omar ‘N’ ha centrado sus argumentos en la integridad de los elementos probatorios. Treviño, en entrevista para Imagen Televisión, afirmó que varias de las pruebas, entre ellas videos y conversaciones de chat, presentan ediciones o recortes que, a su juicio, alteran el contexto y podrían omitir información relevante para la defensa.

“Si en un video solo se muestra una parte y se omite el contexto, o en un chat se cortan mensajes, se pierde información que podría favorecer a mi cliente”, explicó el abogado. Además, Treviño reconoció que la imputación resulta consistente, pero señaló que el expediente contiene “recovecos” legales que podrían beneficiar al histórico goleador del Guadalajara.

Abogado de Omar Bravo promete que su cliente “saldrá caminando”

Abogado de Omar Bravo promete
Abogado de Omar Bravo promete que su cliente “saldrá caminando” (Especial)

El defensor manifestó su confianza en que el exfutbolista podría salir en libertad tras la audiencia: “Mañana podríamos salir caminando”, expresó para Imagen TV.

Treviño también planteó la posibilidad de recurrir a alternativas jurídicas como la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado, mecanismos que podrían reducir la pena o permitir que Bravo siga el juicio en libertad. El abogado enfatizó que estas opciones no dependen del estatus público de su cliente: “Las salidas alternas aplican para cualquier ciudadano”, puntualizó, y añadió que la notoriedad de Bravo ha complicado el proceso en vez de facilitarlo.

Por su parte, la parte acusadora, representada por el abogado José Juan Soltero, sostiene que las pruebas aportadas son contundentes y suficientes para continuar el proceso penal. Soltero detalló en entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas que la denuncia se presentó tras la intervención de la madre de la presunta víctima, quien es hija de la pareja del futbolista.

El exfurbolista de las Chivas,
El exfurbolista de las Chivas, Omar Bravo, enfrenta acusaciones de abuso sexual infantil. (Anayeli Tapia/Infobae)

Entre los elementos presentados figuran videos, audios y 42 capturas de pantalla que, según la acusación, documentan los hechos y las amenazas ejercidas por el exjugador.

“Hay un audio donde se escucha lo que nosotros consideramos que es la voz de esta persona y las imágenes donde claramente se advierten actos del tipo que se denunció”, afirmó Soltero. La acusación también subraya agravantes como la convivencia bajo el mismo techo, la relación de pareja entre el imputado y la madre de la víctima, y la posición de autoridad de Bravo.

Temas Relacionados

Omar BravoAbuso sexual infantilChivasOmar 'N'mexico-deportesFGE

Más Noticias

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La selección centroamericana aterrizó en Paramaribo para disputar una jornada clave de clasificación

Luis Fernando Tena, técnico de

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

El comentarista de ESPN criticó al conjunto de las águilas y reconoció la aportación de otros clubes para el Tri Sub-20

La indirecta que Jorge Pietrasanta

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina

El combinado azteca se enfrentará a la Selección albiceleste esta sábado en los que serán los Cuartos de Final

Estos podrían ser los rivales

Va por el segundo, Osmar Olvera nominado otra vez al Premio Nacional del Deporte

El clavadista mexicano fue propuesto por nuevamente al máximo galardón deportivo del país, tras conquistar cuatro medallas en el Mundial de Singapur

Va por el segundo, Osmar

Esta era la millonaria cantidad que Ulises Dávila ganaba en Macarthur FC antes de su investigación por apuestas ilegales

El mediocampista confesó el amaño de partidos en la liga australiana para apuestas deportivas

Esta era la millonaria cantidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a estadounidense que llevaba

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

De Ovidio Guzmán a Julio César Chávez Jr., la lista de 12 objetivos del Cártel de Sinaloa incluidos en una causa penal

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris, Abelito y

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez por asegurar que vive un romance como quinceañera: “Es violentador”

Spotify México: Víctor Mendivil conquista el ranking de las 10 canciones más reproducidas del día

DEPORTES

Luis Fernando Tena, técnico de

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina

Va por el segundo, Osmar Olvera nominado otra vez al Premio Nacional del Deporte

Esta era la millonaria cantidad que Ulises Dávila ganaba en Macarthur FC antes de su investigación por apuestas ilegales