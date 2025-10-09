Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

Falleció a los 17 años Arturo Gatti Jr. (Instagram | arturogattijr)

El mundo del boxeo está de luto tras la muerte de Arturo Gatti Junior, joven promesa de 17 años e hijo del legendario excampeón mundial Arturo “Thunder” Gatti. El cuerpo peleador fue hallado ahorcado en un apartamento de la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada el día de hoy por Chuck Zito, exguardaespaldas y amigo de Gatti Sr., quien escribió en Instagram:“Con gran pesar tengo que decir. Descansa en paz, Arturo Gatti Jr, de 17 años, que fue encontrado ahorcado en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años”.

La muerte de Gatti Junior provocó reacciones inmediatas en el ámbito boxístico, pues aparte de Chuck Zito, quien acompañó a la familia durante años, la Federación Canadiense de Boxeo Amateur (CABA) lamentó su fallecimiento en un comunicado en el que describió al boxeador como un joven disciplinado, respetuoso y con una enorme pasión por el deporte.

¿Quién era Arturo Gatti Junior?

Arturo Gatti Jr inició su formación boxística desde los doce años en Canadá, país donde su padre alcanzó la fama internacional. Posteriormente, se trasladó a México para perfeccionar su técnica en academias locales, con la intención de debutar en la categoría superligero, motivado por la figura de su padre, el destacado campeón mundial de las categorías superpluma y wélter ligero y quien es considerado una de las personalidades más queridas del boxeo en los años 90 y 2000.

A través de sus perfiles en redes sociales, Gatti Junior había manifestado abiertamente su profunda afinidad por el deporte, compartiendo fotos y videos de sus entrenamientos, así como mensajes en los que expresaba su objetivo de forjar un camino propio dentro del ring.

¿Cómo murió Gatti Sr?

La muerte de Gatti Sr, ocurrida el 11 de julio de 2009 en un condominio de Pernambuco, Brasil, durante unas vacaciones familiares, estuvo rodeada de controversia. El excampeón fue hallado colgado con el cinturón de su esposa, Amanda Rodrigues, lo que inicialmente generó sospechas de homicidio. Rodrigues fue arrestada, pero liberada días después, cuando las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio. La similitud entre las circunstancias de ambas muertes ha reavivado el debate y la conmoción en el entorno del boxeo.

El apellido Gatti, asociado durante décadas a la valentía y la perseverancia sobre el cuadrilátero, vuelve a ocupar los titulares, esta vez por una tragedia que enluta nuevamente a la familia y al deporte.