México Deportes

La Catalina cumple su sueño de representar a México en el Grand Prix Internacional de Amazonas 2025 del CMLL: “Es un orgullo para mi”

La luchadora destaca la importancia de la doble nacionalidad y su compromiso con el publico mexicano en la Arena México

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La gladiadora andina confesó sentirse
La gladiadora andina confesó sentirse mexicana y agradece al CMLL por darle la oportunidad de competir en este magno evento internacional. (Ilustración: Jesús Aviles)

A pesar de no lograr la victoria en la primera eliminatoria del Campeonato Universal de Amazonas 2025, celebrada el pasado viernes 3 de octubre, la luchadora chilena, La Catalina, aseguró que cumplir uno de sus sueños más grandes: representar a México en el Grand Prix Internacional de Amazonas del CMLL.

En conferencia de prensa, la gladiadora andina expresó su agradecimiento con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y con México por la oportunidad de formar parte del equipo nacional en esta edición 2025.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)
“Creo que es lo que yo quería desde un principio, poder estar en el bando de México. Una vez más, tengo que agradecerle a la gente de México por quererme demasiado, al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) por darme las oportunidades y poder representar este lado. Estoy pensando en qué color voy a usar en mi traje para poder representar bien a México. Para mí es un sueño hecho realidad el poder estar al lado de México, el poder estar al lado del Consejo”, destacó.

La Catalina, conocida por su carisma y estilo agresivo en el ring, enfatizó que aunque no es mexicana de nacimiento, siente un profundo vínculo con el país y está en proceso de obtener la doble nacionalidad.

“Es obvio, no soy mexicana, soy chilena. Estoy en proceso de poder en algún momento tener doble nacionalidad y poder decir que soy mexicana también. Para mí es un orgullo poder hacer eso. Yo sé el compromiso que hay, yo sé el compromiso que tengo ese día y ahí estoy todos los días aprendiendo el himno de México para poder representar dignamente al lado mexicano”, comentó.
Catalina tendrá que hacer equipo
Catalina tendrá que hacer equipo con Persephone para que México gané el Grand Prix Internacional 2025.

La luchadora también habló sobre la dinámica con sus compañeras de equipo, incluyendo a Reyna Isis, Seuxis, La Jarochita y Persephone, su más grande rival. La Catalina aseguró que está dispuesta a resolver diferencias para poder pelear con unidad y buscar el campeonato.

“Voy a tener que solucionar algunos conflictos que tengo con algunas compañeras que no me caen bien, pero es parte de y es parte para poder llevarme esa copa a mi casa”, dijo.

Asimismo, La Catalina expresó su interés en enfrentar a luchadoras extranjeras durante el torneo, destacando particularmente a Mina Shirakawa, estrella japonesa de AEW.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)
“Hay una Mina, ¿conocen a Mina? Ella tiene el cabello rosa, ella baila, ella hace prácticamente cosas muy similares a lo que hago yo. Entonces creo que ella, específicamente ella es con quien me vería en la final y es campeona de AEW Televisión. Y una vez luché por ese campeonato, luché con la campeona que estaba antes, que era Red Velvet. Entonces sí sería muy entretenido volver a enfrentarme a una campeona de AEW”, detalló.

La luchadora aseguró que preparará su presentación con cuidado, desde su vestuario hasta su estilo en el ring.

@jesusjeff13

La Catalina cumple su sueño de representar a #Mexico y al #CMLL en el Grand Prinx Internacional de Amazonas 2025. #LuchaLibre #LaCatalina #Viral

♬ sonido original - Jesus Jeff
“Voy a tener que ir con mi-- al salón a que me pongan el cabello más hermoso que hay, a bailar. Voy a tener que sacar unos pasos ahí prohibidos que tengo para poder representar bien a mi casa y poder ganar esa copa”, finalizó.

Con estas declaraciones, La Catalina se consolida como una de las figuras más prometedoras del torneo, destacando no solo por su talento, sino también por su pasión y compromiso por representar a México en el Grand Prix Internacional de Amazonas 2025, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre en la Arena México.

Temas Relacionados

La CatalinaGrand Prix Internacional de Amazonas 2025CMLLLucha Libremexico-deportes

Más Noticias

Jugador de Argentina calienta el partido contra México del Mundial Sub-20 con polémica declaración

Alejo Sarco, el atacante argentino minimizó al Tri tras golear a Nigeria y generar reacciones en redes sociales

Jugador de Argentina calienta el

Carlos Cariño, DT México deja abierta la puerta a Gilberto Mora para el Mundial Sub-17 de Qatar: “Cuento con él”

El estratega mexicano destacó la madurez del joven pero pide que disfrute el Mundial Sub-20 antes de tomar una decisión

Carlos Cariño, DT México deja

Isaac del Toro alcanza su victoria 15 en el año al conquistar el Gran Piemonte

El ascenso del ciclista mexicano impulsa a una nueva generación y abre oportunidades para talentos nacionales en el circuito internacional

Isaac del Toro alcanza su

Katia Itzel, árbitra mexicana recibe insultos tras su actuación en el partido de Japón vs Francia: “Eres malísima”

La silbante fue criticada tras marcar un penal en el minuto 123 que dio el pase a Francia en el Mundial Sub-20

Katia Itzel, árbitra mexicana recibe

Argentina vs México: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri en los cuartos de final del Mundial Sub-20

El conjunto tricolor quiere terminar con la ‘maldición’ de las selecciones nacionales cuando enfrentan a la albiceleste en uno de los encuentros más atractivos de la Copa del Mundo

Argentina vs México: cuándo, dónde
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Defensa de Vargas Landeros acusa

¿Defensa de Vargas Landeros acusa al alcalde de Ahome por presunta complicidad en caso de corrupción? Esto se sabe

Restos óseos, ejecuciones y viviendas atacadas: Saldo preliminar de jornada violenta en Sinaloa

Golpe al huachicol en Edomex: aseguran pipa con 31 mil litros de combustible tras presunto robo en gasolinera

Vinculan a proceso por tercera vez a Gerardo Vargas Landeros y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción de 33 mdp

Sheinbaum reporta control estricto de combustible no declarado en aduanas tras hallazgo en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Linet Puente denuncia violencia de

Linet Puente denuncia violencia de fans de ‘La Cotorrisa’: “Ya no quiero ni mencionarlos porque amenazaron a mi hijo”

¿Quién es la Máscara? 2025: así transformará la inteligencia artificial a los personajes del show

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en el reality show de Televisa

Cuántos seguidores ganó Dalílah Polanco en Instagram tras La Casa de los Famosos México

¿Por qué se separó Jeans? La historia detrás de la dolorosa fractura que dio paso a JNS

DEPORTES

Jugador de Argentina calienta el

Jugador de Argentina calienta el partido contra México del Mundial Sub-20 con polémica declaración

Carlos Cariño, DT México deja abierta la puerta a Gilberto Mora para el Mundial Sub-17 de Qatar: “Cuento con él”

Isaac del Toro alcanza su victoria 15 en el año al conquistar el Gran Piemonte

Katia Itzel, árbitra mexicana recibe insultos tras su actuación en el partido de Japón vs Francia: “Eres malísima”

Argentina vs México: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri en los cuartos de final del Mundial Sub-20