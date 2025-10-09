La Catalina cumple su sueño de representar a México en el Grand Prix Internacional de Amazonas 2025 del CMLL: “Es un orgullo para mi”

La gladiadora andina confesó sentirse mexicana y agradece al CMLL por darle la oportunidad de competir en este magno evento internacional. (Ilustración: Jesús Aviles)

A pesar de no lograr la victoria en la primera eliminatoria del Campeonato Universal de Amazonas 2025, celebrada el pasado viernes 3 de octubre, la luchadora chilena, La Catalina, aseguró que cumplir uno de sus sueños más grandes: representar a México en el Grand Prix Internacional de Amazonas del CMLL.

En conferencia de prensa, la gladiadora andina expresó su agradecimiento con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y con México por la oportunidad de formar parte del equipo nacional en esta edición 2025.

(Cortesía CMLL)

“Creo que es lo que yo quería desde un principio, poder estar en el bando de México. Una vez más, tengo que agradecerle a la gente de México por quererme demasiado, al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) por darme las oportunidades y poder representar este lado. Estoy pensando en qué color voy a usar en mi traje para poder representar bien a México. Para mí es un sueño hecho realidad el poder estar al lado de México, el poder estar al lado del Consejo”, destacó.

La Catalina, conocida por su carisma y estilo agresivo en el ring, enfatizó que aunque no es mexicana de nacimiento, siente un profundo vínculo con el país y está en proceso de obtener la doble nacionalidad.

“Es obvio, no soy mexicana, soy chilena. Estoy en proceso de poder en algún momento tener doble nacionalidad y poder decir que soy mexicana también. Para mí es un orgullo poder hacer eso. Yo sé el compromiso que hay, yo sé el compromiso que tengo ese día y ahí estoy todos los días aprendiendo el himno de México para poder representar dignamente al lado mexicano”, comentó.

Catalina tendrá que hacer equipo con Persephone para que México gané el Grand Prix Internacional 2025.

La luchadora también habló sobre la dinámica con sus compañeras de equipo, incluyendo a Reyna Isis, Seuxis, La Jarochita y Persephone, su más grande rival. La Catalina aseguró que está dispuesta a resolver diferencias para poder pelear con unidad y buscar el campeonato.

“Voy a tener que solucionar algunos conflictos que tengo con algunas compañeras que no me caen bien, pero es parte de y es parte para poder llevarme esa copa a mi casa”, dijo.

Asimismo, La Catalina expresó su interés en enfrentar a luchadoras extranjeras durante el torneo, destacando particularmente a Mina Shirakawa, estrella japonesa de AEW.

(Cortesía CMLL)

“Hay una Mina, ¿conocen a Mina? Ella tiene el cabello rosa, ella baila, ella hace prácticamente cosas muy similares a lo que hago yo. Entonces creo que ella, específicamente ella es con quien me vería en la final y es campeona de AEW Televisión. Y una vez luché por ese campeonato, luché con la campeona que estaba antes, que era Red Velvet. Entonces sí sería muy entretenido volver a enfrentarme a una campeona de AEW”, detalló.

La luchadora aseguró que preparará su presentación con cuidado, desde su vestuario hasta su estilo en el ring.

“Voy a tener que ir con mi-- al salón a que me pongan el cabello más hermoso que hay, a bailar. Voy a tener que sacar unos pasos ahí prohibidos que tengo para poder representar bien a mi casa y poder ganar esa copa”, finalizó.

Con estas declaraciones, La Catalina se consolida como una de las figuras más prometedoras del torneo, destacando no solo por su talento, sino también por su pasión y compromiso por representar a México en el Grand Prix Internacional de Amazonas 2025, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre en la Arena México.