Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Tras darse a conocer su detención, la situación actual de Omar ‘N’ sigue complicándose luego de que se confirmara la existencia de dos casos adicionales de presunto abuso sexual infantil que involucran al exfutbolista de Chivas .

Este dato ha generado nuevas interrogantes sobre su situación judicial. Estos casos, independientes del proceso por el que fue detenido el 4 de octubre, se encuentran actualmente archivados y bajo revisión por parte de la Fiscalía. Se ha programado una audiencia para el viernes 10 de octubre a las 9:00 horas, en la que se definirá la situación jurídica del ex jugador.

De acuerdo con la vicefiscal de investigación especializada en mujeres, niñas, niños, adolescentes, familia y razón de género, Elizabeth Canales, existen antecedentes de al menos dos carpetas previas relacionadas con denuncias similares a la que actualmente se investiga. Cada una de estas carpetas corresponde a una víctima distinta, lo que eleva a tres el número de presuntas víctimas vinculadas a Omar ‘N’. Canales precisó que estas carpetas permanecen en archivo de concentración y que la Fiscalía revisa su contenido para, en su momento, proporcionar información precisa y oportuna sobre su estatus.

“Sí hay un antecedente al parecer de dos carpetas previas que están en archivo que es lo que se están checando porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores, se está revisando para en su momento poderles darles la información precisa y oportuna, pero la que está abierta y actual, solo es una y es la continuación de la audiencia inicial mañana”, comentó en conferencia de prensa para los medios.

El exjugador de la Selección Mexicana enfrenta un proceso legal por el delito de abuso sexual infantil. Crédito: Conferencia Fiscalía Jalisco

¿Estos antecedentes podrían agravar su situación?

El estado de las carpetas archivadas ha cobrado relevancia en el contexto del proceso legal en curso. La vicefiscal explicó que, aunque las denuncias anteriores no forman parte del caso que motivó la reciente detención, la revisión de estos antecedentes podría resultar determinante en el desarrollo de la causa actual. Por el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer los motivos por los que estos expedientes fueron archivados, pero ha dejado claro que se trata de situaciones ajenas al proceso que está en marcha.

En cuanto al proceso judicial, la audiencia de continuación prevista para el viernes 10 de octubre será clave para definir el futuro legal de Omar ‘N’. Durante esta diligencia, el juez deberá resolver si vincula o no a proceso al ex futbolista, a partir de la petición del Ministerio Público y la exposición de los datos de prueba presentados. La vicefiscal subrayó la importancia de esperar la resolución judicial para conocer la situación definitiva del acusado y los pasos a seguir en el procedimiento.

“Tendríamos que esperar a que resuelva su situación jurídica y determine el juez sobre la vinculación a proceso que le está haciendo la petición el Ministerio Público y que ya hizo la exposición de los datos de prueba para en base a esa situación ya advertir cuál es el inicio de proceso o la siguiente situación jurídica que se tiene que llevar a cabo", agregó la servidora.

El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

Abogado de la víctima revela cuál podría ser el castigo para Bravo

Pese a que la existencia de antecedentes por denuncias similares podría influir en la valoración del caso actual y, aunque las carpetas archivadas corresponden a hechos distintos, la Fiscalía no descarta que estos antecedentes puedan considerarse como agravantes en la decisión sobre la vinculación a proceso de Omar ‘N’. La revisión de estos expedientes se perfila como un elemento relevante en la estrategia de la acusación.

El caso que motivó la detención del ex futbolista se centra en la acusación de abuso sexual infantil agravado, presuntamente cometido de manera reiterada contra una menor. La investigación en curso y la audiencia próxima determinarán si Omar ‘N’ enfrentará un proceso penal formal por estos hechos.

“Estaríamos hablando que aquí la pena pudiera ser de 5 a 10 años de prisión... Porque hubo tocamientos y acercamientos con fines sexuales a la menor por parte del sujeto... Para nosotros, hay una evidencia muy clara”, declaró José Juan Soltero en entrevista con la periodista Ahtiziri Cárdenas para Univisión.

Por ahora, persiste la incertidumbre sobre las razones que llevaron al archivo de las otras dos carpetas, aunque la Fiscalía reconoce que su contenido podría tener peso en la decisión judicial que se avecina.