México Deportes

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

El análisis de expedientes previos podría marcar un precedente en la valoración de acusaciones similares y en la protección de víctimas actuales y pasadas

Por Mariana Campos

Guardar
Omar Bravo, ex futbolista y
Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Tras darse a conocer su detención, la situación actual de Omar ‘N’ sigue complicándose luego de que se confirmara la existencia de dos casos adicionales de presunto abuso sexual infantil que involucran al exfutbolista de Chivas .

Este dato ha generado nuevas interrogantes sobre su situación judicial. Estos casos, independientes del proceso por el que fue detenido el 4 de octubre, se encuentran actualmente archivados y bajo revisión por parte de la Fiscalía. Se ha programado una audiencia para el viernes 10 de octubre a las 9:00 horas, en la que se definirá la situación jurídica del ex jugador.

De acuerdo con la vicefiscal de investigación especializada en mujeres, niñas, niños, adolescentes, familia y razón de género, Elizabeth Canales, existen antecedentes de al menos dos carpetas previas relacionadas con denuncias similares a la que actualmente se investiga. Cada una de estas carpetas corresponde a una víctima distinta, lo que eleva a tres el número de presuntas víctimas vinculadas a Omar ‘N’. Canales precisó que estas carpetas permanecen en archivo de concentración y que la Fiscalía revisa su contenido para, en su momento, proporcionar información precisa y oportuna sobre su estatus.

Sí hay un antecedente al parecer de dos carpetas previas que están en archivo que es lo que se están checando porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores, se está revisando para en su momento poderles darles la información precisa y oportuna, pero la que está abierta y actual, solo es una y es la continuación de la audiencia inicial mañana”, comentó en conferencia de prensa para los medios.

El exjugador de la Selección Mexicana enfrenta un proceso legal por el delito de abuso sexual infantil. Crédito: Conferencia Fiscalía Jalisco

¿Estos antecedentes podrían agravar su situación?

El estado de las carpetas archivadas ha cobrado relevancia en el contexto del proceso legal en curso. La vicefiscal explicó que, aunque las denuncias anteriores no forman parte del caso que motivó la reciente detención, la revisión de estos antecedentes podría resultar determinante en el desarrollo de la causa actual. Por el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer los motivos por los que estos expedientes fueron archivados, pero ha dejado claro que se trata de situaciones ajenas al proceso que está en marcha.

En cuanto al proceso judicial, la audiencia de continuación prevista para el viernes 10 de octubre será clave para definir el futuro legal de Omar ‘N’. Durante esta diligencia, el juez deberá resolver si vincula o no a proceso al ex futbolista, a partir de la petición del Ministerio Público y la exposición de los datos de prueba presentados. La vicefiscal subrayó la importancia de esperar la resolución judicial para conocer la situación definitiva del acusado y los pasos a seguir en el procedimiento.

“Tendríamos que esperar a que resuelva su situación jurídica y determine el juez sobre la vinculación a proceso que le está haciendo la petición el Ministerio Público y que ya hizo la exposición de los datos de prueba para en base a esa situación ya advertir cuál es el inicio de proceso o la siguiente situación jurídica que se tiene que llevar a cabo", agregó la servidora.

El exfutboilista fue puesto a
El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

Abogado de la víctima revela cuál podría ser el castigo para Bravo

Pese a que la existencia de antecedentes por denuncias similares podría influir en la valoración del caso actual y, aunque las carpetas archivadas corresponden a hechos distintos, la Fiscalía no descarta que estos antecedentes puedan considerarse como agravantes en la decisión sobre la vinculación a proceso de Omar ‘N’. La revisión de estos expedientes se perfila como un elemento relevante en la estrategia de la acusación.

El caso que motivó la detención del ex futbolista se centra en la acusación de abuso sexual infantil agravado, presuntamente cometido de manera reiterada contra una menor. La investigación en curso y la audiencia próxima determinarán si Omar ‘N’ enfrentará un proceso penal formal por estos hechos.

“Estaríamos hablando que aquí la pena pudiera ser de 5 a 10 años de prisión... Porque hubo tocamientos y acercamientos con fines sexuales a la menor por parte del sujeto... Para nosotros, hay una evidencia muy clara”, declaró José Juan Soltero en entrevista con la periodista Ahtiziri Cárdenas para Univisión.

Por ahora, persiste la incertidumbre sobre las razones que llevaron al archivo de las otras dos carpetas, aunque la Fiscalía reconoce que su contenido podría tener peso en la decisión judicial que se avecina.

Temas Relacionados

Omar 'N'Abuso sexual infantilChivasFiscalía de JaliscoProceso judicialOmar Bravomexico-deportes

Más Noticias

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte

El exjugador narra episodios decisivos de su vida profesional y familiar, destacando el impacto del futbol en su desarrollo personal

Un gol en el Mundial,

Scarlett Camberos, jugadora de América Femenil, denuncia rumores falsos y acoso de periodista: “Consigue una vida y ayuda

La jugadora mexicana desmintió rumores del comunicólogo sobre una relación sentimental con Alejandro Zendejas, futbolista de América Varonil

Scarlett Camberos, jugadora de América

Alejandro Kirk, el mexicano que eliminó a los New York Yankees y jugará la serie de campeonato con los Blue Jays

La actuación del receptor mexicano en la Serie Divisional de la Liga Americana marcó consolidó su carrera en la MLB

Alejandro Kirk, el mexicano que

Tessa Blanchard asegura que la Arena México del CMLL es su verdadero hogar: “Yo amo la lucha libre en México”

Durante el Mes de las Amazonas, la luchadora estadounidense volverá a compartir ring con las figuras más destacadas del pancracio nacional

Tessa Blanchard asegura que la

Persephone apunta a la gloria doble en el CMLL: Copa del Grand Prix de Amazonas y título mundial ante Mercedes Moné

La luchadora mexicana prepara su estrategia para conseguir todos los trofeos para este mes de Amazonas en la Arena México

Persephone apunta a la gloria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco sujetos por ataque

Caen cinco sujetos por ataque armado a Fuerza Civil de Nuevo León en la ciudad de Monterrey

Operativo Enjambre 2025: sentencian a 40 años de prisión a exmando policial de Naucalpan por extorsión y vínculos delictivos

Colectivo denuncia entrega irregular de 151 cuerpos no identificados a universidades de Jalisco

Cae “El Gordo”, líder criminal dedicado a la venta de droga al norte de la CDMX | VIDEO

Fiscalía de Oaxaca usa tecnología de la DEA para detectar drogas y combatir el narcomenudeo

ENTRETENIMIENTO

Las Estrellas Bailan en Hoy

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: cómo votar por tu pareja favorita

Qué es la perimenopausia y por qué ha generado preocupación por la salud de Laura G

La Granja VIP: conoce todos los detalles del reality de Azteca antes del estreno

Kunno deja plantados a los conductores de Hoy, pero Galilea Montijo sale en su defensa: “Fue mi culpa”

Adelanto de ‘La Granja VIP’, nuevo reality de TV Azteca, desata críticas contra Adal Ramones

DEPORTES

Un gol en el Mundial,

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte

Scarlett Camberos, jugadora de América Femenil, denuncia rumores falsos y acoso de periodista: “Consigue una vida y ayuda

Alejandro Kirk, el mexicano que eliminó a los New York Yankees y jugará la serie de campeonato con los Blue Jays

Tessa Blanchard asegura que la Arena México del CMLL es su verdadero hogar: “Yo amo la lucha libre en México”

Persephone apunta a la gloria doble en el CMLL: Copa del Grand Prix de Amazonas y título mundial ante Mercedes Moné