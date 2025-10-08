Gobierno de Jalisco revela nuevos señalamientos contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Omar Bravo, exdelantero de las Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana, enfrenta un proceso judicial por presunto abuso sexual infantil agravado, mientras las autoridades de Jalisco han confirmado la existencia de nuevas denuncias en su contra.

El caso, que involucra a una figura histórica del fútbol mexicano, ha generado una fuerte reacción tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública, debido a la gravedad de los señalamientos y al compromiso oficial del gobierno de Jalisco de que no habrá privilegios para el acusado.

El domingo 5 de octubre, Omar ‘N’, de 45 años y originario de Los Mochis, Sinaloa, fue vinculado a proceso tras ser acusado de abusar de una adolescente en repetidas ocasiones durante los últimos meses.

El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

Autoridades confirman nuevas acusaciones

Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco, informó que además de la denuncia inicial, existen otros señalamientos que actualmente se encuentran bajo investigación. Zamora aseguró que el Gobierno estatal actuará con firmeza: “El delito no quedará impune, sin importar la posición o las influencias del imputado”.

Las primeras acusaciones formales contra el exfutbolista se presentaron el 30 de septiembre, cuando una joven de 17 años acudió ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Según la denunciante, los abusos comenzaron en 2019, cuando ella tenía apenas 11 años.

La joven relató que fue víctima de tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas por parte de Omar ‘N’. Las autoridades han confirmado que no se trata de un caso aislado, sino de varios señalamientos que han surgido en los últimos meses.

En sus declaraciones, Zamora reiteró la postura del Gobierno de Jalisco frente a este tipo de delitos: “La denuncia fue presentada este mismo año, hace un par de meses, y no es por un solo caso, es por varios”, afirmó el funcionario, quien subrayó que en la entidad “se castiga a los responsables y se hace justicia”.

El futbolista se encuentra en la mira tras las acusaciones en su contra. (FGJ Jalisco)

La paternidad no reconocida de Bravo

A raíz del caso actual, usuarios en redes sociales y medios de espectáculos han recordado un episodio de los inicios de la carrera de Omar ‘N’, el supuesto rechazo de paternidad hacia una hija que tuvo con Claudia Hernández Casas. Según versiones difundidas en medios de espectáculos, Hernández habría iniciado una relación con el exjugador cuando tenía 15 años y él 22. A los 16, Hernández quedó embarazada, pero el futbolista se distanció y evitó cualquier contacto con madre e hija, incluso después de que una prueba de ADN confirmara la paternidad.

El caso de Omar ‘N’ ha sido comparado con el de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado por Morena, quien en 2023 fue acusado por su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco, de intento de violación, aunque posteriormente fue exonerado. Zamora criticó la diferencia de trato en otros estados y enfatizó: “El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue exonerado de un tema similar y además en la Cámara de Diputados con los gritos aquellos de ‘No estás solo’. [...] Aquí en Jalisco no importa la persona que sea. No importa si tiene influencias, aquí se castiga a los responsables y se hace justicia”.