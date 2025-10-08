Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Mark Sánchez, exmariscal de la NFL, acusado formalmente de agresión grave en Indiana.

Mark Sánchez, exmariscal de campo de la NFL y actual analista deportivo, enfrenta una acusación formal por agresión grave en el estado de Indiana.

El cargo fue presentado por la fiscalía del condado de Marion tras un altercado ocurrido el sábado anterior en Indianápolis, donde Sánchez se encontraba para cubrir el partido entre Raiders y Colts como parte del equipo de Fox Sports.

El incidente se habría originado por una disputa en la vía pública relacionada con un espacio de estacionamiento. De acuerdo con el reporte oficial, Sánchez abordó a un conductor de camión de 69 años, lo que derivó en una confrontación física.

El conductor, en un intento por defenderse, utilizó gas pimienta y posteriormente un arma blanca, provocando lesiones visibles al exjugador. Sánchez fue atendido en un hospital local, donde las autoridades procedieron con su arresto.

La fiscalía estatal clasificó el delito como agresión grave con lesiones públicas en serie, correspondiente al nivel 5 dentro del código penal de Indiana.

El incidente ocurrió tras una disputa por estacionamiento en Indianápolis, donde Sánchez resultó herido. (AP Photo/Wade Payne, Archivo)

Esta categoría contempla penas que van de uno a seis años de prisión, dependiendo de los agravantes, antecedentes y circunstancias específicas del caso. Aunque Sánchez no ha emitido declaraciones públicas, su equipo legal ya trabaja en la estrategia de defensa.

El jefe de policía de Indianápolis confirmó que el caso está siendo tratado con seriedad y que no se hará distinción por la notoriedad del implicado.

La audiencia judicial fue reprogramada para el 4 de noviembre, fecha en la que se definirá si el proceso avanza hacia juicio o se resuelve mediante acuerdos previos.

Sánchez, de 38 años, es conocido por su paso con los New York Jets, equipo con el que alcanzó dos finales de conferencia.

Tras su retiro como jugador profesional, se integró como comentarista en distintas cadenas deportivas, consolidando una carrera mediática que ahora se ve interrumpida por este proceso legal.

La fiscalía de Marion presentó cargos de agresión grave con lesiones públicas en serie contra Sánchez. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)

El caso ha generado reacciones en medios deportivos y redes sociales, donde se debate el impacto que podría tener en su carrera como analista.

Aunque no se ha confirmado si Fox Sports tomará medidas internas, fuentes cercanas indican que su participación en futuras coberturas está en revisión.

La acusación contra Sánchez se suma a una serie de incidentes recientes que involucran a exdeportistas en procesos judiciales, lo que ha reavivado el debate sobre la presión pública, el manejo de la fama y la responsabilidad fuera del campo. Por ahora, el exjugador permanece en libertad condicional mientras se desarrolla el proceso.