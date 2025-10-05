Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor

El mochiteco deberá enfrentar un proceso jurídico para delegar responsabilidades. (Especial)

El traslado de Omar ‘N’, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, al penal de Puente Grande en Jalisco marca el inicio de una nueva etapa en el proceso judicial que enfrenta por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

La detención se realizó el sábado 4 de octubre en Zapopan por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia. Tras su aprehensión, el exjugador del rebaño fue puesto a disposición de las autoridades quienes determinaron que debía ser trasladado para comenzar las comparecencias correspondientes, mientras la investigación sigue en curso.

Omar ‘N’, quien se desempeñó como delantero en equipos como Chivas, permanece en calidad de presunto implicado, sin que hasta el momento se le haya dictado sentencia. Fue trasladado a una de las prisiones de seguridad más importantes del estado, donde las autoridades judiciales han iniciado la organización de las comparecencias para esclarecer los hechos.

El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

¿Cuál es su estado actual?

La investigación contempla agravantes, ya que se presume que el exjugador habría incurrido en la conducta señalada en más de una ocasión. Además, existe la posibilidad de que haya otra víctima, lo que amplía el alcance de las indagatorias. Por ahora, la defensa de Omar ‘N’ prepara su estrategia legal, mientras el proceso avanza bajo la supervisión de la Fiscalía estatal.

En un comunicado, la Fiscalía del Estado reiteró su postura de mantener la investigación abierta y de priorizar la protección de menores en este tipo de casos. Las autoridades han señalado que, hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el expediente, pero insisten en la importancia de esclarecer los hechos y garantizar la justicia para las personas afectadas.

¿Quién es Omar Bravo?

La figura de Omar ‘N’ ha sido relevante en el ámbito deportivo nacional e internacional. Originario de Los Mochis, Sinaloa, el exdelantero anotó 156 goles en 440 partidos con el Guadalajara y también formó parte de equipos como Cruz Azul, Atlas, Leones Negros y Sporting Kansas City en la Major League Soccer (MLS). Su debut en la primera división se produjo en 2001 con Chivas. Además, representó a la Selección mexicana en 67 ocasiones, marcando 15 goles, y participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, las autoridades han manifestado su determinación de avanzar en las investigaciones y de velar por la protección de la infancia y la adolescencia en Jalisco.