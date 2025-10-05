México Deportes

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor

La investigación judicial involucra agravantes, mientras la defensa prepara su estrategia y la Fiscalía estatal prioriza la protección de las víctimas

Por Mariana Campos

Guardar
El mochiteco deberá enfrentar un
El mochiteco deberá enfrentar un proceso jurídico para delegar responsabilidades. (Especial)

El traslado de Omar ‘N’, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, al penal de Puente Grande en Jalisco marca el inicio de una nueva etapa en el proceso judicial que enfrenta por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

La detención se realizó el sábado 4 de octubre en Zapopan por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia. Tras su aprehensión, el exjugador del rebaño fue puesto a disposición de las autoridades quienes determinaron que debía ser trasladado para comenzar las comparecencias correspondientes, mientras la investigación sigue en curso.

Omar ‘N’, quien se desempeñó como delantero en equipos como Chivas, permanece en calidad de presunto implicado, sin que hasta el momento se le haya dictado sentencia. Fue trasladado a una de las prisiones de seguridad más importantes del estado, donde las autoridades judiciales han iniciado la organización de las comparecencias para esclarecer los hechos.

El exfutboilista fue puesto a
El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

¿Cuál es su estado actual?

La investigación contempla agravantes, ya que se presume que el exjugador habría incurrido en la conducta señalada en más de una ocasión. Además, existe la posibilidad de que haya otra víctima, lo que amplía el alcance de las indagatorias. Por ahora, la defensa de Omar ‘N’ prepara su estrategia legal, mientras el proceso avanza bajo la supervisión de la Fiscalía estatal.

En un comunicado, la Fiscalía del Estado reiteró su postura de mantener la investigación abierta y de priorizar la protección de menores en este tipo de casos. Las autoridades han señalado que, hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el expediente, pero insisten en la importancia de esclarecer los hechos y garantizar la justicia para las personas afectadas.

¿Quién es Omar Bravo?

La figura de Omar ‘N’ ha sido relevante en el ámbito deportivo nacional e internacional. Originario de Los Mochis, Sinaloa, el exdelantero anotó 156 goles en 440 partidos con el Guadalajara y también formó parte de equipos como Cruz Azul, Atlas, Leones Negros y Sporting Kansas City en la Major League Soccer (MLS). Su debut en la primera división se produjo en 2001 con Chivas. Además, representó a la Selección mexicana en 67 ocasiones, marcando 15 goles, y participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, las autoridades han manifestado su determinación de avanzar en las investigaciones y de velar por la protección de la infancia y la adolescencia en Jalisco.

Temas Relacionados

Omar 'N'Abuso sexual infantil agravadoPuente GrandeJaliscoChivasFiscalía del Estado de JaliscoOmar Bravomexico-deportes

Más Noticias

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

El TRI logró una victoria ante Marruecos que lo llevo a la siguiente ronda de la competencia juvenil

¿Cuándo y a qué hora

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

El reciente caso de Omar ‘N’ recordó a los fanáticos varios casos parecidos que se han visto en el fútbol mexicano

Futbolistas de la Liga MX

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Los dos futbolistas están en la lista de 21 jugadores convocados por Eduardo Arce para el torneo mundialista

Mundial Sub-20: César Garza y

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

El cuadro felino y la Máquina de Larcamón dividieron puntos en la jornada 12 del Apertura 2025

Cruz Azul rescata el empate

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

El arquero mexicano fue clave en el triunfo del AEL Limassol, con una asistencia, una atajada decisiva y continuidad como titular en Chipre

Memo Ochoa gana por primera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

Las advertencias de ‘El Mayo’ Zambada: a un año de su captura, la estructura del narcotráfico desafía al Estado mexicano

Homicidio en Culiacancito: autoridades hallan cuerpo envuelto en plástico a lado del canal con impactos de bala

Cinco asesinatos en un sólo día: motociclistas ejecutados y un hombre envuelto en plástico en Sinaloa

Persecución, un choque y un parque acordonado: la cadena de hechos tras el asesinato de Vicente “A” en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

La millonaria fortuna que ganó

La millonaria fortuna que ganó Mar Contreras por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

La millonaria fortuna que ganó Abelito por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

La millonaria fortuna que ganó Alexis Ayala por llegar a la final de La Casa de los Famosos México y ser sexto lugar

Gran final de “México Canta” con Intocable y Majo Aguilar: hora, dónde ver y cómo votar

Erik Rubín arremete contra los paparazzi y reporteros que lo siguen vinculando con su ex, Andrea Legarreta

DEPORTES

¿Cuándo y a qué hora

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre