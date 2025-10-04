¿Por qué no están? Las ausencias que marcan la convocatoria del Tri para octubre

La Selección Mexicana anuncia convocatoria para amistosos ante Colombia y Ecuador en la Fecha FIFA.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, publicó este jueves 3 de octubre la convocatoria oficial para los partidos amistosos ante Colombia y Ecuador, correspondientes a la próxima Fecha FIFA.

La lista incluye a 26 futbolistas que disputarán los encuentros de preparación rumbo al Mundial 2026, programados para el sábado 11 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y el martes 14 en el Estadio Akron de Guadalajara.

Entre los llamados, resaltan los regresos de Carlos Acevedo, Kevin Álvarez y Julián Quiñones, quienes no habían sido considerados en las últimas convocatorias por lesión o decisión técnica.

Los grandes ausentes por lesión

Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas y Roberto Alvarado quedan fuera por lesiones. Images via Reuters/Andrew Boyers

Sin embargo, figuras como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas y Roberto Alvarado no fueron convocados por distintas lesiones que afectan su disponibilidad en esta Fecha FIFA.

El caso más reciente es el de Raúl Jiménez, quien sufrió un golpe en la cadera durante el partido entre Fulham y Aston Villa en la Premier League. El delantero mexicano anotó en ese encuentro, pero tuvo que abandonar el campo apenas al minuto 11.

Por su parte, Edson Álvarez quedó fuera tras una lesión muscular sufrida con México en el amistoso ante Japón el pasado 6 de septiembre. El mediocampista reapareció esta semana con el Fenerbahçe en la Europa League, donde sumó media hora en el triunfo sobre el Niza.

La lesión de Huescas complica su posible convocatoria con la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Imagen cuenta de X @CLMerlo

El caso más delicado es el de Rodrigo Huescas, lateral del Copenhague, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha durante el partido de Champions League ante el Qarabag.

La lesión ocurrió al minuto 13 y lo obligó a salir en camilla. El diagnóstico oficial confirmó que deberá pasar por cirugía y estará fuera entre 7 y 9 meses, lo que pone en riesgo su participación en el Mundial 2026.

Finalmente, Roberto “Piojo” Alvarado tampoco fue convocado debido a un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, sufrido durante el Clásico Nacional ante América.

Las redes sociales los piden en el TRI

Aficionados reclaman ausencias de Diego Barbosa, Jesús Angulo, Denzell García, Fidel Ambriz y Armando González. REUTERS/Eloisa Sanchez

Tras la publicación de la convocatoria, varios nombres comenzaron a sonar en redes como opciones que merecían estar en la lista.

Entre los más mencionados están Diego Barbosa y Jesús “Canelo” Angulo, ambos titulares en Toluca. También se pidió el llamado de Denzell García (FC Juárez), Fidel Ambriz (Rayados) y Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas que suma 5 goles en el Apertura 2025 y es el mejor anotador mexicano del torneo.

En la portería, usuarios reclamaron la ausencia de Andrés Sánchez (San Luis) y Carlos Moreno (Pachuca), ambos con buen rendimiento en el torneo. Incluso San Luis publicó un mensaje irónico en su cuenta de X tras la omisión de su arquero.

Finalmente, la convocatoria de Alexis Gutiérrez generó críticas por parte de aficionados, quienes atribuyeron su inclusión a su pertenencia al América, más que a méritos deportivos.