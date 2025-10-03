México Deportes

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

El cuadro felino recibirá a la Máquina de Nicolás Larcamón este sábado en el Estadio Universitario de la UANL

Por César Márquez

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este fin de semana en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025 (Jesús Avilés| Infobae )

Tigres y Cruz Azul se medirán este fin de semana en un duelo electrizante que promete brindar muchas emociones a los aficionados del balompié nacional. El partido entre ambas escuadras corresponde a la jornada número 12 del Apertura 2025 y se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El cuadro felino tratará de seguir con su buen paso en el certamen luego de haber derrotado a los Gallos Blancos de Querétaro en su visita al Estadio Corregidora, mientras que la Máquina de Larcamón buscará enderezar su camino tras haber perdido su invicto con los Xolos de Tijuana en la fecha pasada.

El encuentro promete ser una prueba importante para ambos conjuntos, con Tigres intentando prolongar su rendimiento ascendente y Cruz Azul enfocado en retornar a la senda del triunfo tras el traspié sufrido.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Queretaro - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - September 24, 2025 Queretaro's Omar Mendoza in action with Cruz Azul's Mateusz Bogusz REUTERS/Raquel Cunha

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido en vivo entre Tigres y Cruz Azul?

El partido entre Tigres y Cruz Azul correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025 programado para este sábado 4 de octubre comenzará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se podrá ver completamente en vivo por Azteca Deportes en el canal 7.

  • Día: sábado 4 de octubre de 2025.
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Sede: Estadio Universitario de la UANL
  • Instancia: jornada 12 del Apertura 2025.
  • Transmisión: Azteca Deportes canal 7.

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul?

Tigres, bajo la conducción de Guido Pizarro, ocupa actualmente el quinto lugar en la tabla general con 22 puntos. Estas unidades fueron consecuencia de 6 victorias,4 empates y únicamente una derrota. Esta única derrota del cuadro felino se produjo en la fecha 5, cuando fueron superados por 3-1 ante las Águilas del América.

Por su parte, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón mantiene el cuarto puesto sumando 24 puntos, tras acumular7 victorias, 3 empates y una derrota. La racha positiva del conjunto cementero se interrumpió en la más reciente jornada, en la que Xolos se impuso por 2-0 en su propio estadio.

Tigres y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Universitario en la Jornada 12 del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

Finalmente, cabe recordar que el antecedente más inmediato entre ambos equipos se remonta a la semifinal de la Concacaf Champions Cup 2025, disputada el 1 de mayo pasado en el Estadio Olímpico Universitario. En ese encuentro, Cruz Azul logró avanzar gracias a una victoria por 1-0, con un gol de Ángel Sepúlveda.

La actualidad de ambos conjuntos y su reciente historial anticipan un enfrentamiento equilibrado, con ambos aspirantes directos a puestos destacados en la clasificación general.

