AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Faby Apache, Natalya y Lady Flammer se volverán a ver las caras otra vez tras lo sucedido en Triplemanía XXXIII

Por Jesús F. Beltrán

La decisión de WWE y
La decisión de WWE y AAA genera opiniones divididas entre quienes apoyan a la campeona y los seguidores críticos.

El pasado 16 de agosto, en la Arena CDMX, se celebró el evento Triplemanía XXXIII, donde Lady Flammer defendió con éxito el Campeonato de Reina de Reinas de AAA ante Faby Apache y Natalya. La lucha, que se destacó por su intensidad y calidad técnica, dejó una buena impresión en los aficionados, consolidando a Flammer como campeona y reafirmando la fuerza de la división femenil en la empresa.

Sin embargo, la historia no termina allí. La AAA, que recientemente pasó a formar parte de WWE, anunció este viernes 3 de octubre la revancha de este enfrentamiento. En un formato de triple amenaza, Faby Apache y Natalya volverán a disputar el título ante Lady Flammer en el evento Héroes Inmortales, programado para el sábado 25 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El anuncio generó diversas reacciones entre los seguidores de la lucha libre. Algunos usuarios celebraron la decisión, destacando la calidad de los combates anteriores: “Se repite lo del TripleManía XXXIII” y “Gracias Triple Segoviano por otro duelo imponente de mujeres”. Otros, en cambio, cuestionaron la inclusión de Natalya en la historia: “Soy solo yo o Natalya no pinta nada en estas historias, Flammer y Apache se la han rifado cañón, ahí merece quedarse el campeonato” y “Otra vez? Para que la gente se ponga a gritarse entre ellos en vez de ver la lucha”.

Cabe recordar que durante el evento Worlds Collide: Las Vegas, celebrado el viernes 12 de septiembre, Natalya venció a Faby Apache con una hurracarrana, asegurándose el derecho de ser la contendiente número uno al título Reina de Reinas. Sin embargo, WWE decidió modificar el escenario, reincorporando a Faby Apache al combate y estableciendo la triple amenaza que se verá en Héroes Inmortales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además de la revancha por el título femenil, el evento contará con otro duelo estelar: Dominik Mysterio se enfrentará a Dragón Lee por el Mega Campeonato de AAA, prometiendo otro espectáculo de alto nivel para los aficionados que asistan al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera o sigan la transmisión.

Con estas decisiones, AAA y WWE buscan mantener la expectación en su base de fanáticos y reforzar la narrativa dentro de la división femenina, mientras consolidan a Lady Flammer como una campeona dominante, pero no invencible. La rivalidad entre Flammer, Apache y Natalya promete entregar un combate intenso y técnico, en el que la experiencia, fuerza y creatividad de cada luchadora jugarán un papel fundamental para definir quién se coronará como Reina de Reinas por segunda vez consecutiva.

El 25 de octubre será, sin duda, un día clave para la división femenil de AAA, y los aficionados ya anticipan una contienda que podría entrar en los libros de historia de la lucha libre mexicana.

