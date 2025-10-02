Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

Óscar de la Hoya sugirió a Canelo separarse de Eddy Reynoso y buscar un nuevo entrenador (REUTERS/Kristian Carreon)

Óscar de la Hoya, promotor y figura histórica del boxeo, pidió públicamente a Saúl Canelo Álvarez que deje de entrenar con Eddy Reynoso tras la derrota sufrida ante Terence Bud Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas. Luego de que el mexicano perdió los títulos unificados de los supermedianos, el exboxeador se lanzó contra el tapatío.

Las críticas de De la Hoya no se limitaron a la estrategia de Canelo en el combate ante Crawford, sino que también apuntaron directamente a la labor de Eddy Reynoso, pues desde que Saúl Álvarez se convirtió en boxeador profesional, ha estado en la esquina de Los Reynoso, con Chepo y Eddy.

La relación profesional entre Canelo y Eddy Reynoso comenzó cuando el boxeador tenía 15 años, etapa en la que conquistó títulos en cuatro divisiones. Sin embargo, la derrota ante Crawford orilló al Golden Boy a poner en duda la continuidad de esta dupla.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

¿Por qué Óscar de la Hoya quiere que Canelo deje de entrenar con Eddy Reynoso?

Óscar De la Hoya, en declaraciones a Fight Hub TV sostuvo que un cambio de entrenador sería fundamental para que Canelo recupere su nivel y prolongue su carrera en la élite del boxeo.

Explicó que el escenario que enfrenta Canelo entre retirarse o continuar en el ring, pero fue enfático al sugerirle que busque un nuevo entrenador.

“No puedo aconsejarle sobre retirarse o seguir en el boxeo, eso es una decisión muy personal. Pero sí puedo decirle: 'Consigue un nuevo entrenador. Lo harás mejor. Un nuevo entrenador te enseñará trucos diferentes”, declaró De la Hoya a Fight Hub TV.

Óscar de la Hoya sugirió a Ronnie Shields como nuevo entrenador de Canelo (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El promotor consideró que, tras la derrota ante Crawford, la relación profesional entre Canelo y Eddy Reynoso ya no ofrece los resultados necesarios para competir al máximo nivel. Por ello propuso alternativas concretas para el equipo de Canelo.

“Imagínate a Canelo con uno de los mejores entrenadores del mundo como Ronnie Shields, quien le enseñaría movimiento, velocidad y footwork, y no solo estar pesado sobre sus pies”, afirmó. También sugirió a Floyd Mayweather Sr. como una opción para revitalizar la carrera de Álvarez.

Oscar de la Hoya se burló de Canelo Álvarez

En un video publicado en Instagram, De la Hoya analizó la pelea y cuestionó la preparación del boxeador jalisciense. “¡Lo dije! Predije la pelea Canelo-Crawford como un maldito adivino. Los pies de Canelo estaban cementados en el ring mientras golpeaba al aire. ¿Qué carajos fue eso?”, expresó.

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

El ex púgil calificó la carrera del mexicano como un “gran fracaso” y un “fraude”, a pesar de haber sido su promotor durante años. En su análisis, De la Hoya también destacó la superioridad de Terence Crawford, a quien describió como un boxeador que “básicamente lo llevó a la escuela”.

Subrayó que la diferencia de edad no puede usarse como justificación para la derrota, ya que Crawford es mayor que Álvarez. “Simplemente jugó con Canelo, lo hizo ver ridículo. Y antes de que empieces con tu mie**a de que Canelo está viejo, solo debes saber que Crawford es mayor”, puntualizó en Instagram.