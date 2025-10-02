México Deportes

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Tras igualar ante España, el Tri definirá su futuro dentro de la competencia contra su similar de Marruecos

Por Gerardo Lezama

La Selección Mexicana Sub-20 se juega el pase a octavos ante Marruecos en el Mundial de Chile 2025. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

La Selección Mexicana Sub-20 llega a la última jornada del Grupo C en el Mundial de Chile 2025 con posibilidades reales de avanzar a los octavos de final.

Tras empatar 2-2 ante España en Valparaíso, el equipo dirigido por Alejandro Pérez suma dos puntos y se jugará la clasificación frente a Marruecos, que ya aseguró su lugar en la siguiente fase.

El empate ante España dejó sensaciones mixtas: por un lado, la destacada actuación de Gilberto Mora, autor de los dos goles mexicanos; por otro, la necesidad de sumar en el último partido para evitar depender de terceros.

México ha mostrado orden y capacidad de reacción, pero necesita cerrar con una victoria o, en su defecto, beneficiarse de una combinación de resultados.

Escenarios posibles para el Tri Sub-20

México Sub-20 enfrenta a un Marruecos ya clasificado, con la obligación de sumar para no depender de terceros. (X/ @miseleccionsubs)

México enfrentará a Marruecos el sábado 4 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander. El equipo africano lidera el grupo con seis puntos y podría rotar jugadores, lo que abre una ventana de oportunidad para el conjunto mexicano.

  • Si México gana, alcanzará cinco puntos y clasificará como segundo lugar del grupo, sin importar lo que ocurra entre Brasil y España.
  • Si empata, llegaría a tres unidades y dependería de que Brasil y España también igualen, lo que le permitiría avanzar como segundo por mejor diferencia de goles. Si hay un ganador en ese duelo, México podría acceder como uno de los cuatro mejores terceros, aunque dependería de los resultados en otros grupos.
  • Si pierde, quedaría con dos puntos y necesitaría que Brasil y España empaten para forzar un triple empate en el fondo de la tabla. En ese escenario, la clasificación se definiría por diferencia de goles, goles anotados y otros criterios como el fair play.

Los criterios oficiales de desempate son: diferencia de goles, goles anotados, resultado directo entre equipos empatados, fair play y, en última instancia, sorteo.

Así está el Grupo C tras dos jornadas

Marruecos lidera el Grupo C y ya está clasificado; Brasil y España buscan sobrevivir en la última fecha.

Con dos triunfos consecutivos, Marruecos encabeza el grupo con seis puntos y ya aseguró su pase a octavos. México marcha segundo con dos unidades, tras igualar en sus primeros dos compromisos. Brasil y España cierran la tabla con un punto cada uno y saldo negativo en goles, lo que los obliga a ganar en la última fecha para mantener opciones.

La definición será intensa: mientras el Tri se mide ante un rival ya clasificado, sudamericanos y europeos se enfrentan en un duelo directo por la supervivencia. Cada resultado puede alterar el orden final y abrir o cerrar caminos hacia la siguiente fase.

México tiene en sus manos la posibilidad de avanzar, pero deberá mostrar contundencia ante un rival que ya está clasificado. El duelo entre Brasil y España, programado para más tarde ese mismo día, podría definir el destino del grupo y abrir o cerrar la puerta para el equipo mexicano.

La última jornada promete tensión, cálculo y fútbol. El Tri Sub-20 está al borde, pero aún tiene margen para dar el paso a la siguiente ronda.

