México Deportes

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20

La actuación del mediocampista de los Xolos de Tijuana ayudó al Tri a rescatar el marcador con un 2 - 2

Por Luz Coello

Guardar
Gilberto Mora rescató un empate
Gilberto Mora rescató un empate ante España en el Mundial Sub 20 (X/ @fifaworldcup_es)

Gilberto Mora se consolidó como la figura clave en el empate 2-2 de la selección mexicana Sub-20 frente a España en el Mundial Sub-20, disputado en el Estadio Nacional de Santiago, Chile. Con dos goles, Mora permitió que México sumara un punto fundamental y se posicionó como la gran revelación del torneo.

México abrió el marcador al minuto 32, tras una combinación entre Alexéi Domínguez y Mora, quien definió dentro del área para adelantar al Tricolor. España igualó antes del descanso con un disparo de Pablo García desde fuera del área, que superó al portero Emmanuel Ochoa. En la segunda mitad, Iker Bravo puso en ventaja a los españoles al convertir un penal, pero el Tri empató en la recta final con el segundo tanto de Mora.

Tras finalizar el partido, Gil Mora ofreció unas declaraciones ante la prensa, pues además del doblete, se convirtió en el MVP del partido y fue reconocido por la FIFA. El mediocampista de Xolos jugó un papel importante en este empate de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20.

¿Qué dijo Gilberto Mora del doblete ante España?

Gilberto Mora dedicó su doblete en el partido a su familia, el jugador de Xolos rescató el empate Crédito: X/ @fifaworldcup_es

Al término del encuentro, Gilberto Mora compartió sus impresiones en la conferencia de prensa del Mundial Sub-20. “Fue un buen partido para los dos equipos, los dos generamos muchas oportunidades para ganar. Lo bueno es que pudimos empatar y nos llevamos un punto bueno”, expresó el delantero.

También, Mora manifestó su satisfacción por el doblete y lo que pudo aportar al combinado nacional: “Muy feliz por el doblete, me da felicidad ayudar a mi equipo, siempre es muy importante. Todo lo que hago es para mi equipo. Me siento muy contento con los goles, vamos a seguir trabajando para poder meter más”, añadió.

El atacante también agradeció el apoyo de los seguidores que acompañaron al equipo en Chile. “A la afición, muchas gracias por su apoyo. Se siente mucho el cariño de todas las personas que vienen al estadio, muchas gracias por estar con nosotros”, afirmó Mora durante la conferencia de prensa.

México se prepara para enfrentar a Marruecos

Gilberto Mora adelantó a la
Gilberto Mora adelantó a la Selección Mexicana, en el partido del Mundial Sub-20. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

El director técnico Eduardo Arce valoró el carácter mostrado por sus jugadores en un partido que, según sus palabras en la conferencia de prensa del Mundial Sub-20, fue “muy difícil, muy competitivo”.

Arce destacó que México supo responder a las adversidades, especialmente tras la presión del penal, y subrayó la importancia de mantener la mentalidad competitiva para lo que resta del torneo. “Supimos manejar la presión del penal y respondimos. Ahora tenemos otra opción, otra oportunidad en el torneo para seguir creciendo”, señaló el estratega.

De cara a la siguiente jornada, México enfrentará a Marruecos en su próximo compromiso, mientras que España se medirá ante Brasil, en duelos que serán decisivos para las aspiraciones de ambos equipos en el Mundial Sub-20.

Temas Relacionados

Gilberto MoraMundial Sub-20selección mexicanaCopa Mundial Sub-20Españamexico-deportes

Más Noticias

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez

El conjunto del Pedregal enfrenta una situación adversa por la falta de resultados en este Apertura 2025

Martín Anselmi buscaría regresar a

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Convocado para enfrentar a Niza, el mediocampista mexicano reaparece tras lesión sufrida con el Tri en septiembre

Edson Álvarez está de vuelta:

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

El ex boxeador agradeció la intervención de los médicos, aseguró que les debe la vida

Julio César Chávez reaparece tras

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora logró emparejar el encuentro con un doblete y una enorme actuación

México y España reparten puntos

Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League

El futbolista mexicano encendió las alarmas tras abandonar el campo por molestias físicas en el duelo europeo

Rodrigo Huescas se lesionó en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescate de dos personas secuestradas

Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

Estos son los crímenes ligados a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG asesinado durante enfrentamiento en Michoacán

Abaten en Uruapan a “El Gárgola”, presunto miembro del CJNG: enfrentamiento con policías deja dos agentes heridos

Cae en Iztapalapa “El Messi”, hombre ligado a una célula de la Familia Michoacana

Robo millonario en Los Mochis, Sinaloa: ladrones expertos entran a joyería y toman piezas de lujo sin obstáculos

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Juan Osorio pidió

Aseguran que Juan Osorio pidió salida de Aarón Mercury de LCDLF para integrarlo a novela: “Tomará clases en el CEA”

Toy Story llega al mes y seguirá una semana más su recorrido en cines de México para festejar 30 aniversario

Gustavo Adolfo Infante reporta alarmante estado de salud del productor Pedro Torres: “Está muy grave”

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto lugar

Estos son los horarios para los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

DEPORTES

Abierto Mexicano de Tenis 2026:

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez

Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Julio César Chávez reaparece tras ser operado de emergencia: “Me salvó la vida”

México y España reparten puntos con un marcador de 2 goles en el Mundial Sub-20