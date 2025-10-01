España vs México EN VIVO minuto a minuto: Finaliza el primer tiempo empatados a un gol

Finaliza el primer tiempo, México y España empatan, Gilberto Mora adelanto al TRI, pero un remate de García dio el gol para emparejar el encuentro.
Se agregan 4 minutos al tiempo regular, México y España empatan a un gol en este Mundial Sub-20.
Alineación de España: Fran González (GK), Pau Navarro, Julio Díaz, Andrés Cuenca, Cristian David, Rayane Belaid, Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Iker Bravo (C), David Mella, Joel Roca.
Min. 41: Gooooooooooooooooooooool de España, de pierna derecha Pablo García ejecuta de manera perfecta para vencer al portero Ochoa que no puede hacer nada y se empata el partido.
Min. 31: Goooooooooooooooooooooool de México, el chico estrella Gilberto Mora pone el primero en el marcador y ya lo gana la Selección Mexicana 1 gol por 0.
Alineación de México: Emmanuel Ochoa (GK), Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora, Obed Vargas (C), Tahiel Jiménez.
Se revierte la decisión en el terreno de juego, el arbitro determina que no hay contacto del defensa mexicano y se cancela el penalti.
El entrenador de la Selección de México pide con la tarjeta morada la revisión de la jugada, tras que se marcara penal en favor de España.
Min. 21: Se marca penalti en favor de España por un jalón al entrar el jugador español y se marca un desplazamiento, gran oportunidad para la selección española.
Arrancan los primero 45 minutos del partido entre México y España en el Mundial Sub-20 celebrado en el país de Chile, ambos buscan su clasificación a la siguiente ronda.