España vs México EN VIVO minuto a minuto: Finaliza el primer tiempo empatados a un gol

Gilberto Mora adelantó al cuadro mexicano, sin embargo, García logró empatar el encuentro del Mundial Sub-20

Por Gerardo Lezama

20:52 hsHoy

Finaliza el primer tiempo, México y España empatan, Gilberto Mora adelanto al TRI, pero un remate de García dio el gol para emparejar el encuentro.

20:47 hsHoy

Se agregan 4 minutos al tiempo regular, México y España empatan a un gol en este Mundial Sub-20.

20:46 hsHoy
Alineación de la Selección Española
Alineación de la Selección Española en su segundo encuentro en el Mundial Sub-20. Imagen cuenta de X @SEFutbol.

Alineación de España: Fran González (GK), Pau Navarro, Julio Díaz, Andrés Cuenca, Cristian David, Rayane Belaid, Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Iker Bravo (C), David Mella, Joel Roca.

20:43 hsHoy

Min. 41: Gooooooooooooooooooooool de España, de pierna derecha Pablo García ejecuta de manera perfecta para vencer al portero Ochoa que no puede hacer nada y se empata el partido.

20:34 hsHoy
Gilberto Mora adelantó a la
Gilberto Mora adelantó a la Selección Mexicana, en el partido del Mundial Sub-20. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

Min. 31: Goooooooooooooooooooooool de México, el chico estrella Gilberto Mora pone el primero en el marcador y ya lo gana la Selección Mexicana 1 gol por 0.

20:33 hsHoy
Alineación del cuadro mexicano para
Alineación del cuadro mexicano para enfrentar a España y buscar su clasificación a la siguiente ronda. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

Alineación de México: Emmanuel Ochoa (GK), Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora, Obed Vargas (C), Tahiel Jiménez.

20:26 hsHoy

Se revierte la decisión en el terreno de juego, el arbitro determina que no hay contacto del defensa mexicano y se cancela el penalti.

20:24 hsHoy

El entrenador de la Selección de México pide con la tarjeta morada la revisión de la jugada, tras que se marcara penal en favor de España.

20:23 hsHoy

Min. 21: Se marca penalti en favor de España por un jalón al entrar el jugador español y se marca un desplazamiento, gran oportunidad para la selección española.

20:20 hsHoy

Arrancan los primero 45 minutos del partido entre México y España en el Mundial Sub-20 celebrado en el país de Chile, ambos buscan su clasificación a la siguiente ronda.

