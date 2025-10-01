España vs México EN VIVO minuto a minuto: Finaliza el primer tiempo empatados a un gol

Arrancan los primero 45 minutos del partido entre México y España en el Mundial Sub-20 celebrado en el país de Chile, ambos buscan su clasificación a la siguiente ronda.

Min. 21: Se marca penalti en favor de España por un jalón al entrar el jugador español y se marca un desplazamiento, gran oportunidad para la selección española.

El entrenador de la Selección de México pide con la tarjeta morada la revisión de la jugada , tras que se marcara penal en favor de España.

Se revierte la decisión en el terreno de juego, el arbitro determina que no hay contacto del defensa mexicano y se cancela el penalti.

Min. 31: Goooooooooooooooooooooool de México , el chico estrella Gilberto Mora pone el primero en el marcador y ya lo gana la Selección Mexicana 1 gol por 0.

Min. 41: Gooooooooooooooooooooool de España , de pierna derecha Pablo García ejecuta de manera perfecta para vencer al portero Ochoa que no puede hacer nada y se empata el partido.

Se agregan 4 minutos al tiempo regular, México y España empatan a un gol en este Mundial Sub-20.

Finaliza el primer tiempo, México y España empatan , Gilberto Mora adelanto al TRI, pero un remate de García dio el gol para emparejar el encuentro.

Últimas noticias

De Tijuana a la mira europea: estos son los clubes históricos que siguen la pista de Gilberto Mora en Chile 2025 El ascenso del mediocampista mexicano en la Copa del Mundo Sub-20 despierta expectativas en clubes de élite y en su entorno cercano

Pachuca Femenil vs Alajuelense: dónde y a qué hora ver a las Tuzas en la Concacaf W Champions Cup El conjunto mexicano quiere meterse en las rondas finales y aspirar a ganar el primer torneo de esta envergadura para el fútbol femenil

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video El episodio ocurrió a altas horas de la noche y expuso la vulnerabilidad de los asistentes a un espectáculo que, en primera instancia, busca ser familiar

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida Pese al éxito que tuvo en Colombia con el Atlético Nacional, su proyecto no ha podido figurar en el fútbol mexicano