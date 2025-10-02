México Deportes

Este es el estado de salud Julio César Chávez tras ser intervenido de emergencia

La esposa del ídolo del boxeo compartió detalles sobre el proceso de recuperación, mostrando la importancia del apoyo familiar en momentos críticos

Por Newsroom Infobae

Julio César Chávez ingresó al
Julio César Chávez ingresó al hospital de emergencia (IG/ @omarchavezzbu)

Un fuerte dolor obligó a Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, a ser hospitalizado de emergencia en Culiacán esta semana. El ex campeón mundial, de 63 años, fue sometido a una intervención quirúrgica tras detectarse una piedra en las vías urinarias. La operación resultó exitosa y, tras recibir el alta médica, Chávez se encuentra en recuperación en su domicilio bajo la atención de especialistas.

El episodio comenzó durante una visita familiar en la capital sinaloense, cuando el exboxeador experimentó un dolor tan intenso que, según relató su esposa Myriam Escobar, no existía otra alternativa que acudir de inmediato al hospital. Los médicos confirmaron la presencia de un cálculo urinario que requería tratamiento urgente, por lo que se procedió a la intervención quirúrgica sin demoras.

El procedimiento se realizó sin complicaciones y el equipo médico informó que Chávez respondió de manera favorable a la cirugía. Tras varias horas en observación, el excampeón permaneció hospitalizado hasta que su evolución permitió el alta. Actualmente, se encuentra estable y continúa su recuperación en casa, siguiendo las indicaciones de los especialistas.

Julio César Chávez fue operado
Julio César Chávez fue operado de emergencia (Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

Un susto que alertó a todos

La familia de Chávez, que mantuvo cierta reserva en los primeros momentos, ofreció detalles sobre su estado a través de declaraciones públicas. Myriam Escobar, en entrevista televisiva, aseguró que su esposo salió bien de la intervención y que, aunque el procedimiento fue doloroso, todo transcurrió de forma rápida y exitosa. Escobar subrayó que el susto fue considerable, pero que el exboxeador ya se encuentra en reposo y bajo seguimiento médico para garantizar una recuperación completa.

Por su parte, Omar Chávez, hijo del excampeón, fue uno de los primeros en tranquilizar a los seguidores al comunicar en redes sociales que la operación había sido un éxito y que su padre estaba en buenas manos. Estas palabras ofrecieron alivio a los miles de aficionados que, tras conocerse la noticia de la hospitalización, manifestaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a la familia.

El gran César del box
El gran César del box se encuentra estable. (Julio Cesar Chavez Gonzalez)

En cuanto al tratamiento posterior, la esposa de Chávez indicó que el excampeón deberá continuar bajo supervisión médica para prevenir la aparición de nuevos problemas renales. Aunque la familia no ha revelado el tipo exacto de tratamiento que seguirá, se sabe que el objetivo es evitar que se repita una situación similar y mantener el estado físico del exboxeador bajo control.

La noticia de la hospitalización de emergencia de Chávez generó una ola de reacciones entre sus seguidores y en el mundo del boxeo. Considerado una leyenda viva del deporte mexicano, su salud es motivo de atención tanto para su entorno cercano como para los aficionados que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Su papel como comentarista y analista deportivo, así como su cercanía con las nuevas generaciones del ring, mantienen vigente su figura en la actualidad.

