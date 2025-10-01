Rodrigo Huescas se lesionó en el Qarabag vs Copenhague de la Champions League

Rodrigo Huescas sufre lesión en la Champions League y preocupa al FC Copenhague REUTERS/Isabel Infantes

Rodrigo Huescas, joven promesa del fútbol mexicano y actual jugador del FC Copenhague, sufrió una lesión durante el partido de la UEFA Champions League frente al Qarabag FK, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

El encuentro, disputado en el estadio Tofiq Bahramov de Azerbaiyán, se vio marcado por la inesperada salida del lateral derecho apenas al minuto 14, cuando cayó al césped sin contacto con un rival, señalando dolor en la rodilla derecha.

La escena generó preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico, quienes solicitaron asistencia médica. Tras una breve evaluación en el campo, Huescas fue retirado en camilla, dejando su lugar a Yoram Zague.

La sustitución no estaba prevista en el planteamiento inicial del entrenador Jacob Neestrup, lo que evidencia la gravedad del incidente.

Aunque el club danés no ha emitido un parte médico oficial, fuentes cercanas al equipo indican que se trata de una posible distensión de ligamentos, lo que podría dejarlo fuera de actividad por varias semanas.

El lateral mexicano fue retirado en camilla tras dolor en la rodilla derecha REUTERS/Aziz Karimov

La lesión de Huescas llega en un momento crucial para el FC Copenhague, que busca consolidarse en el Grupo D de la Champions League.

Además, el jugador había sido considerado por la Selección Mexicana Sub-23 para los próximos compromisos internacionales, por lo que su baja representa un golpe tanto para su club como para el combinado nacional.

El futbolista de 21 años ha sido uno de los elementos más destacados en la temporada, con actuaciones sólidas en la Superliga danesa y en competencias europeas.

Su rendimiento ha captado la atención de visores de clubes importantes en Alemania, Países Bajos e Inglaterra, quienes lo ven como una opción viable para reforzar sus plantillas en el próximo mercado de invierno.

El partido terminó con un empate 1-1, resultado que deja a ambos equipos con posibilidades de avanzar, pero la atención se centró en el estado físico de Huescas.

La posible distensión de ligamentos podría dejar a Huescas fuera varias semanas REUTERS/Aziz Karimov

A través de redes sociales, aficionados y compañeros han expresado su apoyo al jugador, esperando una pronta recuperación.

La Federación Mexicana de Fútbol también se pronunció, deseando que las evaluaciones médicas arrojen un diagnóstico favorable.

Rodrigo Huescas ha sido seguido de cerca por clubes europeos debido a su velocidad, capacidad de desborde y visión de juego.

Su lesión podría frenar momentáneamente ese ascenso, aunque su juventud y disciplina le dan buenas perspectivas de recuperación.

Se espera que en las próximas horas el FC Copenhague emita un comunicado oficial con detalles sobre su estado y el tiempo estimado de baja.