¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

El arquero de 44 años se retiró del futbol profesional el sábado pasado en el partido entre Cruz Azul y Tijuana

Por César Márquez

Corona revela a qué arquero
Corona revela a qué arquero ve como titular en la Copa del Mundo de 2026 (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

José de Jesús Corona vivió su último partido como jugador profesional el sábado pasado en el enfrentamiento entre Cruz Azul y Tijuana. El veterano arquero de 44 años colgó los guantes luego de más de 20 años de carrera y lo hizo enfrentando al conjunto de sus amores.

Chuy” disputó solamente 10 minutos del encuentro y salió de cambio por Toño Rodríguez siendo aplaudido y ovacionado por jugadores y afición que se encontraban en el Estadio Caliente de Tijuana.

Ahora, aún no se sabe cuál será el siguiente paso de Corona en su trayectoria, pero el mismo arquero ha dicho que le gustaría seguir involucrado en el mundo deportivo, situación que le permitió opinar sobre la portería de la Selección Nacional de cara a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

En entrevista con David Failtelson en el programa Faitelson Sin Censura, Jesús Corona reveló que ve a Luis Ángel Malagón como portero titular con México en la Copa del Mundo de 2026 y destacó las virtudes del guardameta del América. El ex celeste señaló que Malagón es buen arquero, aunque hay situaciones que tiene que mejorar.

“Sí, yo lo veo como titular (a Malagón), se me hace muy buen arquero, obviamente tiene sus virtudes, tiene situaciones que tiene que mejorar, pero ha demostrado, no cualquiera es tricampeón en América, no es para más y siendo referente ahora, me da gusto por él”, comentó el guardameta de 44 años.

Fotografía de archivo del guardameta
Fotografía de archivo del guardameta Luis Ángel Malagón en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Cabe indicar que durante la misma charla, Chuy también aprovechó para hablar de Guillermo Ochoa y afirmó que es un portero que siempre ha dado buenas actuaciones en Copas del Mundo y le deseó que se le cumpla disputar su sexto Mundial.

“Yo conozco muy bien a Memo, sé que la tiene muy clara, tenía que estar en activo con algún equipo para luchar por un lugar, es un arquero que representa bastante, siempre ha estado al frente en los últimos tres Mundiales y que ha dado la cara con buenas actuaciones, esperemos que se le cumpla, por él”.

Memo Ochoa inició su despedida
Memo Ochoa inició su despedida de la selección mexicana (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

¿Quién será el portero titular con México en la Copa del Mundo 2025?

La disputa por la titularidad en la portería de la Selección de México para la siguiente Copa del Mundo mantiene en vilo. La decisión final recaerá en Javier “Vasco” Aguirre, quien determinará al que ocupará el puesto principal bajo los tres palos.

A pesar de esto, el arquero Luis Ángel Malagón se perfila como favorito, dado que ha formado parte del once inicial en la mayoría de los encuentros recientes. Esta tendencia ha impulsado las expectativas sobre su probable consolidación como portero titular, aunque la incertidumbre persiste.

No obstante, el seleccionador se enfrenta a otras opciones de jerarquía y proyección. Raúl “Tala” Rangel, por su desempeño constante en el torneo local, se suma a la competencia por la titularidad, aportando juventud y reflejos destacados. Por otro lado, la experiencia de Guillermo “Memo” Ochoa, quien ha defendido la portería nacional en múltiples ediciones mundialistas, continúa siendo un factor de peso.

