México Deportes

Mexicanos en Europa: cuándo juegan Edson Álvarez, Santiago Giménez y Rodrigo Huescas esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Por Armando Montes

Guardar
Sigue de cerca las acciones
Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

La temporada 2024-25 ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores mexicanos se consoliden en ligas europeas y alcancen su máximo potencial. A pesar de que en los últimos años ha habido una disminución gradual en el número de jugadores exportados, este año podría marcar un cambio significativo para las futuras estrellas del país, tras la llegada de dos nuevos connacionales que iniciaron su aventura europea.

En la presente temporada aproximadamente 12 jugadores mexicanos están en equipos de diferentes ligas europeas. La Premier League es la competencia con mayor presencia de representantes nacionales con Raúl Jiménez (Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (AFC Bournemouth), quien recientemente se sumó a las filas de “los cerezas”.

Rodrigo Huescas y Emilio Rodríguez son los dos nuevos jugadores mexicanos que emigraron de la Liga MX. El canterano del Cruz Azul y el de Pachuca llegaron al FC Copenhague de la liga danesa y Celta de Vigo de España, respectivamente.

A continuación te compartimos los encuentros de los equipos donde residen equipos mexicanos de esta semana:

Todos los partidos de esta semana

Araujo jugó la temporada pasada
Araujo jugó la temporada pasada para Las Palmas y en el último mercado de fichajes llegó al AFC Bournemouth tras compra definitiva al Barcelona (EFE)

Orbelín Pineda

Celje - AEK Athene [Conf]

Conference League

02/10/2025

01:00:00 p.m.

Orbelín Pineda

Kifisia - AEK Athene

Super Liga de Grecia

05/10/2025

09:00:00 a.m.

Rodrigo Huescas

FK Qarabag - FC Kopenhagen [CL]

Champions League

01/10/2025

10:45:00 a.m.

Rodrigo Huescas

FC Kopenhagen - FC Midtjylland

Superliga de Dinamarca

05/10/2025

10:00:00 a.m.

Raúl Jiménez, Julián Araujo

AFC Bournemouth - Fulham

Premier League

03/10/2025

01:00:00 p.m.

Edson Álvarez

Everton - West Ham United

Premier League

29/09/2025

01:00:00 p.m.

Edson Álvarez

Arsenal - West Ham United

Premier League

04/10/2025

08:00:00 a.m.

Santiago Giménez

Juventus - AC Milan

Serie A

05/10/2025

12:45:00 p.m.

Johan Vázquez

FC Genoa - S.S. Lazio

Serie A

29/09/2025

12:45:00 p.m.

Johan Vázquez

Napoli - FC Genoa

Serie A

05/10/2025

10:00:00 a.m.

Raúl Jiménez, Julián Araujo

AFC Bournemouth - Fulham

Premier League

03/10/2025

01:00:00 p.m.

César Huerta

RSC Anderlecht - Standard Luik

Belgian Pro League

04/10/2025

09:00:00 a.m.

Mateo Chávez

AEK Larnaca - AZ [Conf]

Conference League

02/10/2025

01:00:00 p.m.

Edson Álvarez celebra su tercer
Edson Álvarez celebra su tercer gol de la temporada 2023/24 frente al Eveteron en la Premier League (REUTERS/Carl Recine)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.

Temas Relacionados

Santiago GiménezRodrigo HuescasEdson ÁlvarezJohan Vázquezmexico-deportesnoticias

Más Noticias

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

El “César del boxeo” apareció acompañado de su hijo Omar y su doctor para informar sobre su situación de salud

Julio César Chávez es internado

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Los dirigidos por Eduardo Arce se impusieron a la “verdeamarela” y rescataron el marcador con un 2 - 2

Selección mexicana sub-20 debuta con

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

La camiseta formaría parte de la nueva colección del Tri para el torneo de la FIFA, donde será uno de los anfitriones

Filtran el jersey de visitante

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Pese al récord, la incertidumbre sobre su estado físico crece en Fulham y la afición espera el parte médico oficial antes del próximo partido

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

La competencia exigió al máximo a los participantes, con el bajacaliforniano consolidando su lugar entre los mejores del mundo

Isaac del Toro hace historia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares son agredidos en Apatzingán,

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

“Fraude”: mamá de Aarón Mercury rompe en llanto tras eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada del lunes tras la eliminación de Aarón Mercury?

Captan a Rosa María Noguerón hablando con Aarón Mercury tras su eliminación de LCDLFM

Hermano de Aarón Mercury denuncia que la producción en La Casa de los Famosos México no le permitió abrazarlo

DEPORTES

Julio César Chávez es internado

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda