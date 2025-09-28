México Deportes

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas

El desencuentro en la vía pública fue el desenlace de una disputa que comenzó en redes sociales y se avivó por una confusión de identidad

Por Mariana Campos

Los analistas deportivos generaron un clima de tensión entre el equipo de TUDN tras la goleada de América sobre Pumas. (Redes sociales)

Un tenso episodio entre dos figuras del periodismo deportivo mexicano marcó el cierre del partido América vs Pumas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes. Marco Cancino, narrador de TUDN, y Juan Guzmán, analista arbitral, protagonizaron un altercado verbal que requirió la intervención de personas cercanas para evitar que la confrontación escalara a un enfrentamiento físico.

Según información recabada por el medio Récord, el incidente, que se desarrolló en plena vía pública, tuvo como trasfondo una disputa previa en redes sociales que ya había generado fricciones entre ambos comentaristas.

El desencuentro se originó cuando Guzmán, al salir del estadio, confundió inicialmente a Cancino con Gibrán Araige, otro periodista deportivo. Al percatarse de su error, Guzmán reconoció a Cancino y la situación se tornó rápidamente tensa.

Fue entonces cuando el narrador de TUDN dirigió palabras ofensivas al analista arbitral, lo que encendió los ánimos y motivó la intervención de terceros para separar a los involucrados. Testigos señalaron que Cancino mostró un estado de alteración notable ante la presencia de Guzmán, lo que contribuyó a que la discusión se intensificara.

¿Cómo se originó de la disputa?

Se remonta al torneo pasado, durante un partido entre Toluca y Cruz Azul, cuando Guzmán realizó un análisis arbitral que fue duramente criticado por Cancino en la red social X (antes Twitter).

En ese momento, Cancino cuestionó la imparcialidad del analista con comentarios como: “¿En la transmisión decidieron?...¿Cómo estás tan seguro de eso, Juan?... es lo que te dicen que digas en la Comisión. Yo estuve ahí, y es mentira. Nunca nos dieron las tomas... se solicitaron y casualmente no las dieron. Qué lástima que te has convertido en vocero de la Comisión”. Estas declaraciones avivaron la polémica y sentaron las bases para el enfrentamiento posterior.

La confusión inicial con Gibrán Araige contribuyó a que la situación se desarrollara de manera inesperada. Una vez aclarada la identidad de Cancino, la discusión escaló rápidamente, con ambos comentaristas intercambiando acusaciones y reproches. La intervención de personas cercanas resultó determinante para evitar que el altercado pasara de las palabras a los hechos.

En el intercambio de declaraciones, Guzmán respondió a las críticas de Cancino con un mensaje contundente: “Caray, Marco… De ti esperaba más que esta clase de burradas… Los argumentos de preparatoriano los espero de otras personas, no de ti.” La tensión entre ambos quedó patente en sus palabras, reflejando la profundidad del desacuerdo y la falta de entendimiento entre los dos profesionales.

Finalmente, Guzmán manifestó su inconformidad con la actitud de Cancino y señaló que, aunque le molestan los comentarios sin fundamento, no considera necesario recurrir a las redes sociales para descalificar a sus colegas, según destacó Récord en su cobertura del incidente.

