La Última Caída de Fuerza Guerrera: cartelera completa del evento histórico en la Arena CDMX

El retiro de la leyenda mexicana llega con un cartel de lujo en la Arena Ciudad de México el 28 de septiembre

Por Jesús F. Beltrán

El ídolo del Barrio de la Merced cierra su carrera con un homenaje que quedará en la historia.

El retiro de una leyenda de la lucha libre mexicana está a punto de escribirse en letras de oro. Con 47 años de trayectoria profesional y más de cinco décadas inmerso en el mundo del pancracio, Fuerza Guerrera se despide de los encordados con un evento histórico: “La Última Caída”. La función se llevará a cabo este 28 de septiembre en la Arena Ciudad de México, reuniendo a grandes figuras y a sus más leales seguidores.

Nacido en el corazón del Barrio de la Merced, Fuerza Guerrera ha sido un referente de la época dorada de la lucha libre. Su estilo aguerrido, su máscara emblemática y su autenticidad lo convirtieron en un ídolo de generaciones. Con nostalgia, el gladiador expresó: “Ahora sí nos vamos. No me gusta engañar a mis aficionados, al público que siempre ha apoyado a Fuerza Guerrera, y la Última Caída va dedicada a cada uno de ellos”.

El evento contará con una cartelera de lujo, digna de una despedida histórica:

La lucha estelar reunirá a Fuerza Guerrera, DMT Azul y El Hijo del Solitario contra grandes rivales.
  • Fuerza Guerrera, DMT Azul y El Hijo del Solitario vs. Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y un luchador sorpresa.
  • Dinastía Alvarado (Dralístico, Bestia del Ring y Rush) vs. La Familia Real (L.A Park, Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr.).
  • Copa Dinastías: Hija de Fuerza Guerrera y Forneo vs. Muñeca de Plata y Brazo Cibernético vs. Lolita e Hijo de Pirata Morgan.
  • Lucha de poder: Pig Destroyer y Pig Decapitador vs. Fresero Jr. y Demonio Infernal vs. Capo del Norte y Capo del Sur.
  • Lucha de 4 esquinas: Arez vs. Toxin vs. Bendito vs. Látigo.
  • Lucha inicial aérea: Spaider Fly y Noisy Boy vs. Aéreo Panther y Faight Panther.

El plato fuerte será la aparición de Fuerza Guerrera en su combate de despedida, acompañado por DMT Azul y El Hijo del Solitario, frente a una tercia estelar comandada por Blue Demon Jr. y Tinieblas Jr., quienes se unirán a un gladiador sorpresa que será revelado la misma noche del evento.

La Dinastía Alvarado (Dralístico, Bestia del Ring y Rush) se enfrenta a La Familia Real (L.A. Park, Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr.) en uno de los combates más esperados de “La Última Caída”, un duelo que promete emoción, legado familiar y momentos memorables para los aficionados.

La nostalgia se mezcla con la emoción en una velada que promete reunir a varias generaciones de aficionados. No solo será un adiós para Fuerza Guerrera, sino también una celebración de la lucha libre como parte esencial de la cultura popular mexicana.

La Arena Ciudad de México se prepara para recibir a miles de fanáticos que rendirán homenaje a un luchador que se convirtió en leyenda gracias a su entrega y pasión. El evento también resalta la unión familiar en el pancracio, con la presencia de dinastías históricas, y dará espacio a nuevas figuras que buscan consolidarse en el medio.

El veterano luchador mexicano ofrecerá una emotiva lucha de tercias como cierre de una carrera de medio siglo, con boletos desde $126 pesos para que “todo el barrio” lo acompañe. (Ilustración: Jesús Aviles)

“La Última Caída” no será solo una función de lucha libre, sino una fiesta cargada de simbolismo, en la que se recordará a Fuerza Guerrera como lo que siempre fue: un guerrero inquebrantable del ring.

Fuerza Guerrera habla sobre el cartel de La última caída, su función de su lucha de despedida

