Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

El nuevo campeón utilizó la icónica llave ‘La Mística’ como tributo a su maestro, consolidándose como ídolo de las microestrellas

Por Jesús F. Beltrán

El luchador agradeció a su mentor y a la afición mientras se proclamaba nuevo campeón en la Arena México. (CMLL / Óscar Reyes)

Este viernes 26 de septiembre, la Arena México volvió a ser escenario de una noche histórica durante la función “Noche de Campeones” del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Tras el reciente “Viernes Espectacular” donde se celebró el 92 aniversario del CMLL, los aficionados respondieron masivamente para presenciar combates en los que siete campeonatos estuvieron en juego.

El momento más emotivo de la velada llegó con Kemalito, quien se coronó Campeón Mundial de Mini Estrellas del CMLL al derrotar a Tengu. El encuentro estuvo lleno de vuelos, llaves, contrallaves y azotes contra las bardas de protección. Sin embargo, el clímax llegó cuando Kemalito aplicó la famosa llave de rendición “La Mística”, originalmente propiedad de su padrino y mentor, Místico, logrando hacer rendir al excampeón.

“El ‘Rey de las Travesuras’ se corona Campeón Mundial de Mini Estrellas del CMLL con la emblemática llave de rendición de su maestro, Místico. (CMLL / Óscar Reyes)

Tras su victoria, Kemalito expresó su agradecimiento y orgullo:

“Así que hoy me hago campeón. Muchas gracias a la gente, la que confía y la que no confía, siempre agradecido con quienes apoyan a Kemalito. El Rey de las Travesuras está presente, el nuevo ídolo de las microestrellas está presente. Esto es un logro para mi familia y para todos los seguidores que creen en nosotros”.

El Rey de las Bromas destacó además el significado de su llave de rendición.

Kemalito no la tuvo fácil para poder destronar al monarca. (CMLL / Óscar Reyes)
“Hoy se ganó con la Kemalísca, con autorización de mi padrino Místico. Siempre lo he admirado, es uno de mis profesores, también a Volador Jr. y al señor Tony Salazar, que creyó en mí. Contento y feliz, es un tributo a mi padrino. Sé que la llave es ‘La Mística’, pero nos esforzamos cada día más”.
Kemalito celebra su victoria en la Arena México tras aplicar la llave ‘La Mística’ a Tengu, rindiendo homenaje a su padrino Místico. (CMLL / Óscar Reyes)

En las demás contiendas, la acción continuó con grandes defensas y sorpresas. Templario retuvo el Campeonato Mundial de Peso Medio frente a Villano III Jr., mientras que Guerrero León defendió con éxito su título aplicando su característico movimiento “Debario”. En la lucha de tríos, Los Herederos (Felino Jr., Stuka Jr. y El Cobarde) conservaron los Campeonatos Nacionales de Tríos tras imponerse a la Fuerza Poblana (Arkalis, Stigma y Rayo Metálico). Máscara Dorada retuvo el Campeonato Mundial Histórico Welter NWA-CMLL con un espectacular mortal invertido desde la tercera cuerda ante Capitán Suicida.

Una noche histórica en la Arena México: Kemalito conquistó el título de Mini Estrellas, Templario y Atlantis Jr. defendieron con éxito sus campeonatos (CMLL / Óscar Reyes)

En la división femenil, India Sioux derrotó a Kira con un devastador martillo para mantener el Campeonato Nacional Femenil, recibiendo el cinturón de manos de Maika de STARDOM y Takaaki Kidani, CEO de Bushiroad. Finalmente, Angelito se coronó Campeón Mundial de las Pequeñas Estrellas al derrotar a Último Dragoncito con un bombazo desde la tercera cuerda, y en la lucha estelar Atlantis Jr. retuvo el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto frente a Xelhua, sellando la victoria con la icónica huracarrana.

@jesusjeff13

Kemalito logra conquistar el título Mundial de mini estrellas del CMLL al vencer a Tengu en Noche de Campeones en la Arena México. #Kemalito #CMLL #LuchaLibre #ArenaMexico #viral

♬ sonido original - Jesus Jeff

En conclusión, la función fue una demostración de técnica, espectáculo y respeto por la historia del CMLL. La llave de rendición de Kemalito en honor a Místico marcó la noche, mientras que defensas exitosas y nuevos campeones consolidaron la relevancia de la Arena México como la catedral de la lucha libre mexicana, donde los sueños de los gladiadores se hacen realidad ante miles de aficionados.

KemalitoMísticoCMLLNoche de CampeonesTenguLucha LibreArena Méxicomexico-deportes

