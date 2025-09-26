Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

Juan Manuel Márquez ha sido uno de los críticos más fuertes en la carrera de Saúl Canelo Álvarez Fotos: Twitter@terrible100 // Instagram @jmmarquezof / @canelo

Juan Manuel Márquez ha sido uno de los críticos más fuertes en la carrera de Saúl Canelo Álvarez cuestionando el legado que el tapatío ha dejado en el boxeo. Sin embargo, no todos piensan igual, pues Erik “Terrible” Morales salió a opinar al respecto y estuvo en desacuerdo con lo que dijo el “Dinamita” hace algunos días.

Cabe recordar que hace algunas semanas durante una edición del canal ProBox TV mientras le hacían una entrevista a Mauricio Sulaimán, Márquez cuestionó la trayectoria de Álvarez cuando preguntó "¿Qué legado tiene?“, situación que provocó una respuesta inmediata del presidente del CMB que catalogó a Juan Manuel como un ”envidioso".

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez

En un programa del podcast Un Round Más, Terrible Morales aseguró que no defiende a Canelo, pues la carrera del tapatío habla por sí sola. Además, señaló que no tiene nada contra Márquez, pero sí contra su cuestionamiento del legado de Saúl Álvarez.

“Voy a decir mi pensar. De Márquez prácticamente la pregunta fue ‘¿y el legado? ¿Y el legado de Canelo? Y no estoy defendiendo al Canelo, es un peleador que por sí solo habla. Y el tema es, más bien no es contra Márquez tampoco, pero sí lo que dice ‘el legado de Canelo’”, comentó el ex campeón mundial.

Morales también agregó que de los siete campeonatos mundiales que ganó Márquez, cuatro o cinco fueron interinatos o vacantes y manifestó que alguien así no tiene derecho a opinar de manera tan “fría” contra Álvarez.

“Tiene siete títulos y de esos ha ganado cuatro o cinco interinatos o vacantes, solamente le ha ganado a dos campeones mundiales, creo que uno fue a Pacquiao y otro fue a Barrera, y los demás títulos han sido o vacantes o interinatos", finalizó.

Márquez y Morales también son dos personajes boxísticos que han tenido diferencias a lo largo del tiempo, sobre todo porque nunca se llegaron a enfrentar cuando peleaban y los cuestionamientos del por qué no sucedió su combate los hizo alejarse.

¿Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez?

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez sigue siendo una incertidumbre hasta el momento, el mismo pugilista jalisciense confesó al término de su último combate que se tomará un descanso libre para pasar tiempo al lado de su familia.

A pesar de esto, la opción opción más clara para el mexicano puede ser Crawford, quien parece indicar que se quedará en la división de los supermedianos luego de que renunciara a su cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, en la baraja del tapatío también existen otros nombres como el de Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli o el mismo David Benavidez.