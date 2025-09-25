“Turco” Mohamed predice cómo iba a cobrar el penal Sergio Ramos y celebra la falla del defensa español

El momento que Hugo González se anticipa y detiene el penal de Sergio Ramos.

El equipo de Toluca comandado por Antonio “Turco” Mohamed sigue encendido y derrotó de manera contundente a los Rayados de Monterrey 6 goles por 2 en el Estadio Nemesio Diez en lo que fue un duelo correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025.

Las anotaciones por parte del conjunto local fueron realizadas por Jesús Angulo, João Paulo Dias (3) y Nicolás Federico (2), mientras que por la “Pandilla” descontó Germán Berterame y Óliver Torres.

Sin embargo, cabe señalar que las reacciones después de este encuentro no solamente estuvieron protagonizadas por el buen momento que viven los Diablos Rojos, sino también por el penal que falló Sergio Ramos.

Los Diablos Rojos no tuvieron misericordia con los Rayados.

“Turco” Mohamed predice cómo iba a cobrar el penal Sergio Ramos y celebra

Durante el minuto 19, cuando Sergio Ramos tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja a su equipo, que en ese momento iba ganando 1-0. El defensa español fue el encargado de cobrar un penalti desde los once pasos y terminó fallando luego de que le disparara a la pelota al estilo “Panenka”.

Sin embargo, esta jugada cobró mayor relevancia debido a la intervención de Antonio Mohamed, quien tuvo un rol clave para neutralizar el disparo de Ramos. El reconocido entrenador llamó a Jesús Anguloy le indicó que transmitiera una instrucción precisa a Hugo González, el arquero local.

Al final, el guardameta mexicano que obedeció a la sugerencia de su técnico, se mantuvo inmóvil en el centro del arco durante la ejecución del penal y logró atajar el remate de Ramos, frustrando así el segundo tanto de Rayados.

El Turco en conferencia de prensa destacó que Ramos le hizo el gol de Panenka cuando dirigía al Celta de Vigo.

El traspié de Sergio Ramos destaca como uno de sus momentos más complicados desde su arribo al fútbol mexicano. A pesar de su experiencia internacional y el prestigio de haber sido campeón del mundo, el defensor español no logró concretar una acción que pudo definir el encuentro en favor de los de Monterrey.

Toluca y Mohamed en busca del bicampeonato

Luego de la contundente victoria por 6-2 ante Rayados, el equipo bajo la dirección de Antonio Mohamed alcanzó los 22 puntos, lo que le permitió ubicarse, de forma momentánea, en la segunda posición de la tabla general del torneo Apertura 2025. El siguiente desafío para el conjunto mexiquense será el sábado próximo, recibiendo a los Cañoneros de Mazatlán en su estadio.

Actualmente, Toluca presenta una de las plantillas más completas del fútbol mexicano y muestra un rendimiento colectivo sólido. Con el impulso de estos resultados, el club se perfila como uno de los principales candidatos al título. El objetivo inmediato del cuadro “Choricero” es lograr el bicampeonato, ampliando así su historial de éxitos en el fútbol nacional.