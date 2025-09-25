Así reaccionó David Benavidez a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “Es un gran peleador”

David Benavidez opinó acerca del combate entre Canelo y Crawford (X@Benavidez300)

Terence Crawford rompió todo pronóstico y derrotó a Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas de manera contundente. Bud dominó al tapatío la mayor parte del combate y se convirtió en nuevo campeón absoluto de las 168 libras luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Ahora, la etapa de Álvarez como campeón indiscutido de las 168 libras llegó a su fin y el norteamericano hizo historia al convertirse en campeón unificado en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos.

Y aunque ya pasó más de una semana del combate, las opiniones al respecto siguen saliendo, pues en una reciente entrevista, David Benavidez compartió su sentir.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

En una charla con DAZN Boxing, David Benavidez reconoció a Terence Crawford luego de haber derrotado a Canelo Álvarez y señaló que el estadounidense ya ha alcanzado un lugar entre los mejores de todos los tiempos. El Bandera Roja también agregó que no recuerda a alguien que haya subido tres divisiones para convertirse en campeón de la división de los supermedianos.

“Quiero darle a Terence Crawford una gran felicitación, ha alcanzado en la historia del deporte lo que muy pocos logran. Es uno de los más grandes de todos los tiempos, no solo subió tres categorías de peso, sino que venció a uno de los mejores peleadores de su generación. No recuerdo que alguien haya subido desde 147 libras y ganado el título mundial supermediano. No solo es un gran peleador, sino que se notó en la pelea lo aferrado que es”, comentó el Bandera Roja.

Cabe mencionar que Benavidez ha sido uno de los personajes más polémicos en la trayectoria de Saúl Álvarez. El también conocido como "Monstruo Mexicano" ha retado al tapatío en múltiples ocasiones en busca de construir su propio legado.

Benavidez aprovechó para presumir sus dos títulos interinos y mandarle un contundente mensaje al campeón mexicano, “Canelo” Álvarez (Instagram | David Benavidez | Canelo Álvarez)

Canelo vs Benavidez: un combate que podría suceder en algún momento

Muchos aficionados de este deporte esperan que en algún momento se realice un combate entre el oriundo de Guadalajara y el pugilista con ascendencia mexicana y ecuatoriana. Sin embargo, la respuesta negativa de Saúl y las formas en las que Benavidez se ha expresado han sido causa de que la pelea no suceda.

Y es que durante muchos años el Bandera Roja fue rival mandatorio de Álvarez en las 168 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ahora, ambos pugilistas se encuentran en divisiones diferentes, el mexicano en la categoría de los supermedianos y el estadounidense en los semipesados, donde ya es campeón mundial por lo que un posible combate se ve un tanto lejano.