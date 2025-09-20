México Deportes

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round

Desde su debut profesional en 2023, Santiago Luna ha vencido a rivales invictos y se ha consolidado como un talento emergente de las artes marciales mixtas

Por Alexander Ortiz

El debut de Luna en la UFC reafirma la presencia de México en la escena internacional de las artes marciales mixtas. (Instagram / @santiagolunamma)

El joven peleador mexicano Santiago Luna, conocido como “Borderboy”, debutó en la UFC el pasado 13 de septiembre con un nocaut contundente durante el primer asalto. Con apenas 21 años, Luna dejó una impresión inmediata en el octágono, consolidando la presencia de México en la escena internacional de las artes marciales mixtas.

Originario de Tijuana y criado entre la frontera con San Diego, Santiago ha logrado combinar lo mejor de ambas ciudades en su formación en artes marciales mixtas, boxeo, lucha olímpica y jiu-jitsu. Además, estilo explosivo y versátil lo ha posicionado como un talento emergente, capaz de competir en las categorías de 135 y 145 libras.

Desde su debut profesional, en 2023, Santiago ha demostrado constancia y resiliencia, venciendo a rivales invictos y escalando rápidamente dentro de ligas nacionales e internacionales, consolidándose como un prospecto sólido dentro del circuito de MMA.

Trayectoria y estilo de Santiago Luna

“Borderboy” combina formación en MMA, boxeo, lucha olímpica y jiu-jitsu, consolidándose como un talento emergente. (Instagram / @santiagolunamma)

El debut profesional de Santiago Luna se dio el 28 de abril de 2023, a cuatro meses de cumplir 19 años, derrotando a Einar Karel González por nocaut a los 2’56” del primer asalto en la Liga UWC.

Posteriormente, participó en otros tres combates dentro de la misma liga y, en septiembre de 2024, debutó con victoria en la Liga Lights Out Xtreme Fighting. Ese mismo año, también triunfó en la Liga Tuff-N-Uff, manteniendo un récord invicto ante rivales que llegaban sin derrotas.

A lo largo de su carrera, Luna ha desarrollado un estilo explosivo que combina técnica y velocidad, lo que le permite alternar con facilidad entre las categorías de 135 y 145 libras.

Antes de su llegada a la UFC se destacó por su capacidad para finalizar peleas con precisión y determinación, atributos que lo convirtieron en un prospecto altamente observado por el circuito internacional.

Debut en la UFC y conexión con la afición

Santiago Luna mantiene un récord invicto, destacándose por enfrentar y vencer a rivales también invictos. (Instagram / @santiagolunamma)

El debut de Santiago en la UFC se produjo durante la cartelera estelar de la Noche UFC 2025, el pasado 13 de septiembre, en donde enfrentó al chino Le Quang. Desde el primer segundo mostró agresividad, precisión y determinación, logrando un nocaut que marcó un inicio memorable.

Tras la pelea, Luna destacó: “No sólo me tocó debutar, sino también demostrar la calidad que tenemos en México y que no nos rajamos”.

El oriundo de Tijuana no pudo contener las lágrimas frente a los fanáticos, un gesto que reafirmó su compromiso y su conexión con la afición. Además, agradeció a sus entrenadores y familia por el apoyo constante, enfatizando la importancia del trabajo en equipo en el crecimiento de su carrera profesional que recién comienza.

