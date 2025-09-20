Presentación de Anthony Martial con Rayados sacudida por alerta sísmica

La presentación de Anthony Martial con Rayados de Monterrey fue interrumpida por la alerta del Simulacro Nacional de Sismo.

La presentación oficial de Anthony Martial como nuevo jugador de Rayados de Monterrey vivió un momento inesperado que sorprendió tanto al futbolista como a los asistentes.

El evento, realizado el 19 de septiembre en el Estadio BBVA, coincidió con el Simulacro Nacional de Sismo que se lleva a cabo cada año en México, generando una interrupción peculiar en medio de la ceremonia.

La conferencia comenzó cerca de las 11:45 de la mañana, apenas unos minutos antes de que miles de teléfonos celulares en todo el país emitieran la alerta sísmica como parte del ejercicio de prevención.

Mientras Martial respondía preguntas de los medios y posaba con la camiseta albiazul, el sonido simultáneo de los dispositivos tomó por sorpresa a todos los presentes, incluido el propio jugador.

Martial, recién llegado al país y ajeno a esta tradición mexicana, mostró una expresión de desconcierto al escuchar el estruendo.

Durante la conferencia de prensa de la presentación de Martial con Rayados sonó la alerta sísmica en el celular del directivo "Tato" Noriega. Crédito: Canal de YouTube de Rayados

Su reacción fue captada por las cámaras de varios medios de comunicación, y rápidamente se viralizó en redes sociales. El presidente deportivo del club, José Antonio “Tato” Noriega, intervino para explicarle brevemente lo que estaba ocurriendo, y con tono relajado le dijo: “No estábamos preparados para esto”, mientras le entregaba la camiseta para continuar con la sesión fotográfica.

El Simulacro Nacional se realiza cada 19 de septiembre para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, y busca reforzar la cultura de protección civil en todo el país.

Aunque Monterrey no es una zona altamente sísmica, la alerta se emite de forma generalizada a través de los celulares, lo que provocó este momento curioso en plena presentación.

A pesar del susto, Martial retomó la calma y continuó con el evento, mostrando disposición y buen humor ante la situación. Su llegada representa una apuesta importante para Rayados, que busca reforzar su ofensiva con un jugador de experiencia internacional. Martial ha militado en clubes como AS Mónaco, Sevilla, AEK Atenas y Manchester United, donde acumuló 90 goles en 317 partidos.

¿Cuándo debutaría Martial con Rayados?

Martial aseguró estar en buena forma física y listo para jugar si el técnico Domènec Torrent lo decide.

Durante la presentación, Martial aseguró sentirse en buena forma física, ya que venía entrenando regularmente en Atenas.

Aunque reconoció que el jet lag podría afectarlo en los primeros días, afirmó estar listo para jugar si el técnico Domènec Torrent lo considera necesario.

Rayados enfrentará al América en la jornada 9 del torneo Apertura 2025, y aunque no se ha confirmado su inclusión en el once titular, es probable que Martial aparezca al menos en la banca.

Su debut podría darse ante uno de los rivales más mediáticos del fútbol mexicano, en un escenario ideal para comenzar a escribir su historia en la Liga MX.