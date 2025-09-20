México Deportes

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km

La representante naval logró segundo sitio en la prueba de atletismo, con marca histórica para América Latina

Por Gerardo Lezama

Alegna González miembro de la
Alegna González miembro de la Armada de México quedó en segundo lugar en la prueba de marcha 20 km. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La marchista mexicana Alegna Aryday González Muñoz, integrante de la Armada de México, obtuvo la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, con un tiempo de 1:26:06.

La Cabo Naval no solo subió al podio mundial, sino que impuso nuevo récord nacional y continental en la especialidad, generando una ola de felicitaciones.

La Secretaría de Marina destacó que el logro de González representa un ejemplo de disciplina, coraje y espíritu de servicio, al demostrar que la determinación y el amor por México pueden romper cualquier límite.

Su actuación consolida a la atleta como referente internacional y orgullo de la representación militar en el deporte de alto rendimiento.

Alegna González, originaria de Ojinaga, Chihuahua, ha sido una figura destacada en el atletismo mexicano desde su etapa juvenil. En 2018 se coronó campeona mundial sub-20 en los 10 mil metros marcha en Tampere, Finlandia, y ese mismo año ganó el oro por equipos en el Mundial de Marcha Taicang, China.

La marchista de la Armada de México impone nuevo estándar nacional y es reconocida como referente internacional. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Su progresión técnica y competitiva la llevó a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde finalizó en quinto lugar, y en París 2024, donde repitió la misma posición con una marca de 1:27:14.

La marca registrada en Tokio 2025 1:26:06 no solo supera sus registros previos, sino que establece un nuevo estándar continental en la prueba de 20 kilómetros marcha.

Con apenas 26 años, González se consolida como una de las atletas más consistentes del circuito internacional, con presencia en competencias como el Gran Premio de Dudince, Eslovaquia, donde obtuvo el primer lugar en 2023.

La Secretaría de Marina ha respaldado su desarrollo como parte del programa de atletas navales, que promueve el alto rendimiento entre sus elementos activos.

Alegna González ha combinado su formación militar con la disciplina deportiva, convirtiéndose en símbolo de perseverancia, vocación de servicio y excelencia competitiva.

La Secretaría de Marina y organismos deportivos celebran el logro histórico de la atleta chihuahuense. REUTERS/Edgar Su

El Comité Olímpico Mexicano y la CONADE reconocieron públicamente su logro, destacando el impacto de su medalla en el impulso al atletismo nacional.

Diversas instituciones, entrenadores y ex atletas han expresado su admiración por la marchista, quien se perfila como candidata natural para representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2028.

Su medalla en Tokio 2025 no solo representa un triunfo personal, sino un hito para el deporte mexicano y para la Armada, que celebra el compromiso, la fuerza y el talento de una atleta que ha sabido honrar a su país dentro y fuera de las pistas.

