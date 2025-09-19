Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados (X/ @Rayados)

Una de las últimas contrataciones bombas de la Liga MX en este Apertura 2025 fue el arribo de Antony Martial con Rayados, el 15 de septiembre el francés arribó a Monterrey para reportar en las instalaciones de El Barrial e incorporarse lo más pronto al club dirigido por Domenec Torrent Antes de su presentación con el conjunto regiomontano, algunos reportes lo colocaban en Pumas.

Y es que, el club Universidad Nacional confirmó que sí intentó contratar al ex jugador del Manchester United, pero que la directiva de Rayados “se metió” en las negociaciones, lo que arruinó la contratación del nueve que esperaba Efraín Juárez.

En una entrevista con David Faitelson para su programa en TUDN, Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva de Pumas, reveló cómo es que se les cayó el fichaje y explicó qué papel jugó el club de Monterrey en las últimas semanas de registros en la Liga MX.

¿Por que Anthony Martial no llegó a Pumas?

¿Por que Anthony Martial no llegó a Pumas? (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cuando Faitelson le cuestionó el motivo por el cual el delantero no firmó con los universitarios, Eduardo Saracho bromeó diciendo "Yo también. Yo también pensaba igual que tú“, posteriormente aseguró que la directiva del Pedregal ya llevaba tiempo trabajando la negociación.

Inició su explicación aclarando que ya tenían un acuerdo concreto con Martial para traerlo al Pedregal, pues hasta su club accedió al diálogo y llegaron a un buen acuerdo.

“Nosotros comenzamos con ese tema de Anthony ya hace algún tiempo, de semanas, y lo identificamos como el objetivo principal, ¿no? Para venir a ocupar esa plaza del nueve. Entramos en negociaciones con su club, nos permitieron hablar con él, el AEK de Atenas", sentenció.

Sin embargo, después de este acuerdo, vino una ausencia por parte del francés. “Tuvimos un par de zooms, llamadas, a todo lo que conlleva el trabajo de ir labrando una operación. Llegamos a un principio de acuerdo, eso quiere decir que hay una aceptación formal por escrito del club vendedor y con un sí, obviamente, de parte del jugador y de parte de su entorno".

Anthony Martial es nuevo jugador de Rayados ( REUTERS/Molly Darlington)

Pumas se enteró que Rayados intervino en las negociaciones igual que la afición, por medio de los reportes de la prensa y lo que circuló en redes sociales.

“Estábamos preparando todo el tema de viaje y realmente, así como te enteraste tú, de repente hubo ese silencio incómodo, que nos incomoda mucho a los directivos. Llegas hasta este punto donde ya tienes principio de acuerdo, aceptación, ya estás viendo viajes, visas, todo lo que conlleva. Y vino este silencio y fue cuando de repente, pum, aparece lo de Monterrey y nos enteramos igual, igual que como se enteró todo mundo”, finalizó.