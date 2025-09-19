Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford sigue causando revuelo y conversación, principalmente entre sus críticos. Uno de ellos ha sido Óscar de la Hoya, el actual promotor de box ha empeñado su tiempo para demeritar la trayectoria del tapatío.

El Golden Boy calificó a Canelo como un “gran fracaso” tras haber perdido los cinturones del CMB, AMB, OMB y la FIB en la división de los supermedianos. Desde la perspectiva del expugilsita, la carrera del mexicano siempre fue una farsa, así que esto se evidenció tras perder ante Crawford.

A través de redes sociales, Óscar de la Hoya subió un video en el que se lanzó contra Canelo y analizó a detalle la pelea, cabe recordar que una vez que terminó el combate en Las Vegas, el promotor fue de los primeros en burlarse de la derrota del ahora ex campeón mundial.

¿Qué dijo Óscar de la Hoya de la derrota de Canelo contra Crawford?

La derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford sigue causando revuelo y conversación (AFP)

Óscar de la Hoya publicó una grabación en la que sostuvo que siempre tuvo razón sobre la carrera de Canelo, con un tono sarcástico enalteció que acertó en el pronóstico de la pelea, pues siempre demeritó las posibilidades de Saúl Álvarez de salir victorioso en la contienda.

Además, se burló de lo lento que se vio el jalisciense arriba del ring, pues en algunas ocasiones Álvarez lanzó golpes al aire, por lo que el director de Golden Boy Promotions lamentó esa actuación.

“¡Lo dije! Predije la pelea Canelo-Crawford como un maldito adivino. Los pies de Canelo estaban cementados en el ring mientras golpeaba al aire. ¿Qué carajos fue eso?“. expresó.

Óscar de la Hoya se burló de Canelo Álvarez por su derrota contra Crawford (IG/ @oscardelahoya)

En cuanto al desempeño de Crawford, lo felicitó por la pelea que dio. “Subió tres categorías de peso y peleó de manera hermosa. Qué gran actuación... fue como quitarle un caramelo a un niño”, precisó. Por otra parte, De la Hoya pidió que no se excusara al mexicano por su edad, pues el Bud es más grande que él, así que con mayor énfasis le reprochó la derrota.

“Simplemente jugó con Canelo, lo hizo ver ridículo. Y antes de que empieces con tu mie**a de que Canelo está viejo, solo debes saber que Crawford es mayor”, puntualizó.

Por último, tachó a Canelo de un fraude, que siempre fue un fracaso a pesar de que por mucho tiempo trabajaron juntos. “Eso no es una excusa aquí. Mira, promoví toda la carrera de Canelo y fue una gran fracaso”, puntualizó.