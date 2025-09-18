México Deportes

Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

El técnico argentino buscará seguir su paso perfecto en el torneo cuando reciba a los Bravos en la cancha de CU

Por César Márquez

Guardar
Javier Aguirre convocó a cuatro
Javier Aguirre convocó a cuatro jugadores de Cruz Azul y Nicolás Larcamón reaccionó al respecto (REUTERS)

Nicolás Larcamón y Cruz Azul se preparan para enfrentar a Juárez este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será un partido correspondiente a la jornada número 9 del Apertura 2025.

El duelo de esta fecha será una gran oportunidad para el técnico argentino que busca permanecer con su equipo en lo más alto de la tabla. Actualmente, Cruz Azul es el único club que marcha invicto en el certamen y marcha en el segundo lugar de la tabla general con 20 puntos, solo por detrás de Rayados de Monterrey que tiene 21.

Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul contra Juárez

Una de las dudas que rodea la previa de este encuentro es quién será el delantero titular de Cruz Azul. Ángel Sepúlveda sufrió una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo durante el partido contra Chivas, mientras que Gabriel “Toro” Fernández apenas ha mostrado progresos después de su lesión.

Esta tarde en conferencia de prensa con los medios, Nicolás Larcamón aseguró que todavía no define a su delantero titular para el partido contra Juárez y señaló que lo valorará hasta este jueves.

“Hasta mañana valoraremos qué delantero será titular (Sepúlveda o Toro) o si incluso ambos van de arranque”, comentó el entrenador.

Estas declaraciones dejan un gran panorama para el cuadro cementero que recuperó a sus dos atacantes, Toro que anotó en la jornada pasada ante Pachuca y Sepúlveda que ya ha marcado en varias ocasiones durante el torneo.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 Cruz Azul's Angel Sepulveda reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

El ataque de Cruz Azul en este torneo

El ataque de la Máquina está liderado por Ángel Baltazar Sepúlveda, quien a pesar de su lesión lleva 5 anotaciones posicionándose como uno de los goleadores del campeonato. Desde torneos pasados el delantero mexicano ya se había convertido en una jugador clave para el conjunto de la capital.

En cuanto a Fernández, el uruguayo recibió una nueva oportunidad con la escuadra después de no haber sido considerado inicialmente dentro de los planes de la institución. A pesar de que su tiempo en cancha ha sido limitado, ha logrado capitalizar cada ingreso al campo, ofreciendo respuestas positivas en el ataque cuando ha sido requerido.

Leonardo Sepúlveda (d) del Guadalajara
Leonardo Sepúlveda (d) del Guadalajara disputa un balón con Mateo Levy (i) de Cruz Azul este sábado, durante un juego por la décima jornada de la Liga MX del fútbol mexicano. EFE/Víctor Cruz

Finalmente, Mateo Levy, formado en las fuerzas básicas del club, ha comenzado a integrarse como la tercera opción en la posición de centrodelantero. Con solo 18 años, Levy ha tenido escasas participaciones, pero tanto el cuerpo técnico como la directiva lo consideran un prospecto clave para el futuro inmediato de la delantera celeste.

Temas Relacionados

Cruz AzulNicolás LarcamónDelanterosÁngel SepúlvedaGabriel "Toro" FernándezLiga MXFC JuárezJornada 9Apertura 2025Mateo Levymexico-deportes

Más Noticias

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

El partido correspondiente de la fecha 1 terminó sin anotaciones pese a que Guadalajara tuvo un penalti

Las Chivas y los Tigres

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Han surgido rumores de posibles bajas y nuevas incorporaciones para la cobertura de la Copa Mundial 2026

Quién es el conductor de

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

José Benavidez señaló que era de los que pensaba que el tapatío iba a ganar

Papá de David Benavidez reacciona

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido

La fuerte lluvia dejó encharcamientos en diferentes zonas del recinto que será mundialista en 2026

Chivas vs Tigres: así quedó

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

La Máquina de Larcamón recibirá este fin de semana en CU al equipo fronterizo en un duelo correspondiente a la novena fecha

Cruz Azul vs Juárez: precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cómo el CJNG arrebató al

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

Localizan muerto a recluso en penal de Ahome de Sinaloa: suman dos en ocho días

Golpe al narco: aseguran cargamento millonario de fentanilo en Sonora oculto en la placa de un auto

Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quiénes serán los nominados de la octava semana?

Elaine Haro revela la promesa que le hizo a Aarón Mercury cuando aún estaba en La Casa de los Famosos 3

JNS dará concierto en la Feria de San Miguel y tendrá una invitada especial

Poncho de Nigris reacciona al enfrentamiento de Shiky y Aldo: “Qué necesidad”

Yuya desata rumores de boda con el cantante Siddhartha, papá de su hijo, por vestido de novia

DEPORTES

Las Chivas y los Tigres

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario