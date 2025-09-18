Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

Javier Aguirre convocó a cuatro jugadores de Cruz Azul y Nicolás Larcamón reaccionó al respecto (REUTERS)

Nicolás Larcamón y Cruz Azul se preparan para enfrentar a Juárez este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será un partido correspondiente a la jornada número 9 del Apertura 2025.

El duelo de esta fecha será una gran oportunidad para el técnico argentino que busca permanecer con su equipo en lo más alto de la tabla. Actualmente, Cruz Azul es el único club que marcha invicto en el certamen y marcha en el segundo lugar de la tabla general con 20 puntos, solo por detrás de Rayados de Monterrey que tiene 21.

Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul contra Juárez

Una de las dudas que rodea la previa de este encuentro es quién será el delantero titular de Cruz Azul. Ángel Sepúlveda sufrió una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo durante el partido contra Chivas, mientras que Gabriel “Toro” Fernández apenas ha mostrado progresos después de su lesión.

Esta tarde en conferencia de prensa con los medios, Nicolás Larcamón aseguró que todavía no define a su delantero titular para el partido contra Juárez y señaló que lo valorará hasta este jueves.

“Hasta mañana valoraremos qué delantero será titular (Sepúlveda o Toro) o si incluso ambos van de arranque”, comentó el entrenador.

Estas declaraciones dejan un gran panorama para el cuadro cementero que recuperó a sus dos atacantes, Toro que anotó en la jornada pasada ante Pachuca y Sepúlveda que ya ha marcado en varias ocasiones durante el torneo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 Cruz Azul's Angel Sepulveda reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

El ataque de Cruz Azul en este torneo

El ataque de la Máquina está liderado por Ángel Baltazar Sepúlveda, quien a pesar de su lesión lleva 5 anotaciones posicionándose como uno de los goleadores del campeonato. Desde torneos pasados el delantero mexicano ya se había convertido en una jugador clave para el conjunto de la capital.

En cuanto a Fernández, el uruguayo recibió una nueva oportunidad con la escuadra después de no haber sido considerado inicialmente dentro de los planes de la institución. A pesar de que su tiempo en cancha ha sido limitado, ha logrado capitalizar cada ingreso al campo, ofreciendo respuestas positivas en el ataque cuando ha sido requerido.

Leonardo Sepúlveda (d) del Guadalajara disputa un balón con Mateo Levy (i) de Cruz Azul este sábado, durante un juego por la décima jornada de la Liga MX del fútbol mexicano. EFE/Víctor Cruz

Finalmente, Mateo Levy, formado en las fuerzas básicas del club, ha comenzado a integrarse como la tercera opción en la posición de centrodelantero. Con solo 18 años, Levy ha tenido escasas participaciones, pero tanto el cuerpo técnico como la directiva lo consideran un prospecto clave para el futuro inmediato de la delantera celeste.