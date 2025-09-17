México Deportes

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

El entrenador y mentor del Canelo Álvarez aseguró que el boxeador jalisciense seguirá activo en el pugilismo a pesar de perder sus títulos mundiales de peso supermediano

Por Jesús F. Beltrán

El manager del mexicano indicó que tomarán un descanso estratégico para analizar errores y ajustar la preparación.

Tras la reciente derrota de Canelo Álvarez, en la que perdió sus títulos mundiales de los pesos supermedianos, su entrenador y mentor de toda la vida, Eddy Reynoso, rompió el silencio y aseguró que el boxeador mexicano no piensa en retirarse.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Reynoso enfatizó que Saúl Álvarez enfrenta la derrota con dignidad y que pronto volverá a levantarse más fuerte.

“Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Ésta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre”, expresó Reynoso, subrayando que la caída no define la trayectoria de un atleta de su calibre.
Eddy Reynoso defiende a Canelo
Eddy Reynoso defiende a Canelo Álvarez de la derrota ante Crawford. (REUTERS)

El entrenador agregó que, por el momento, tomarán un periodo de descanso para analizar los errores y realizar los ajustes necesarios. “Un hombre no está acabado a menos que se rinda. Esto aquí no termina”, afirmó, dejando claro que la carrera de Canelo no se detendrá.

Eddy Reynoso, quien junto a su padre Chepo ha guiado y entrenado a Canelo desde su adolescencia, también abordó el valor de la trayectoria del boxeador más allá de los títulos y la economía. “Veinte años de trabajo constante, de sacrificios, de mucha disciplina y entrega siempre serán un ejemplo para las viejas y nuevas generaciones de deportistas, dentro y fuera del ring. Porque no solo se trata de construir carreras exitosas, también se trata de formar personas ejemplares y con valores”, destacó.

El entrenador resaltó que la carrera del pugilista va más allá de los títulos, destacando su legado como ejemplo para nuevas generaciones.

Asimismo, Reynoso resaltó la influencia de Canelo como figura que ha transformado la mentalidad de los mexicanos sobre el deporte y la vida. “Saúl Álvarez va más allá del boxeador: Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria. Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado”, concluyó.

El mensaje de Reynoso llega en un momento de reflexión para la carrera de Álvarez, reafirmando que su legado no solo se mide en títulos o fortunas, sino en el impacto que su disciplina, resiliencia y compromiso han tenido dentro del boxeo y en la sociedad. Los aficionados esperan ahora su regreso al cuadrilátero, confiados en que Canelo continuará sumando capítulos a una carrera que ya es histórica en México y el mundo.

