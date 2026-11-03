Cinco plantas que puedes sembrar en otoño y florecen en primavera

Cinco plantas con bulbo para sembrar en otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los bulbos de otoño permiten preparar desde ahora un jardín lleno de flores para la primavera. Tulipanes, narcisos, jacintos, crocus y muscari se plantan entre septiembre y noviembre, según el clima local, en suelo con buen drenaje y con el extremo de brotación hacia arriba.

Estas cinco especies funcionan bien en jardines, macetas y jardineras. En México, donde algunos inviernos son suaves, conviene elegir bulbos previamente refrigerados, sobre todo en el caso de los tulipanes, o seguir las indicaciones del proveedor para cubrir su necesidad de frío.

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La Royal Horticultural Society recomienda plantar la mayoría de los bulbos primaverales cuando las temperaturas bajan, pero antes de que el suelo se congele. El objetivo es que formen raíces durante el otoño y el invierno para florecer cuando llegue el aumento de temperatura.

La regla más útil para casi todos es enterrarlos a una profundidad de dos o tres veces su altura. El suelo debe retener algo de humedad, aunque nunca permanecer encharcado, porque el exceso de agua puede pudrir los bulbos.

Los espacios con sol directo o semisombra ligera suelen ofrecer buenos resultados. En macetas, es indispensable contar con agujeros de drenaje y usar un sustrato ligero, no tierra pesada de jardín.

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Tulipanes: color para la primavera media y tardía

Los tulipanes son una de las opciones más conocidas para plantar en otoño y esperar flores en primavera. Su variedad de colores, alturas y formas permite adaptarlos a un jardín amplio, una jardinera o una maceta en una terraza.

La Royal Horticultural Society aconseja plantarlos más tarde que otros bulbos primaverales. El mejor momento suele ubicarse entre octubre y noviembre, cuando el suelo ya se enfrió, pero todavía se puede trabajar con facilidad.

Este retraso ayuda a reducir problemas asociados con temperaturas demasiado altas y humedad persistente. Los tulipanes prefieren un sustrato suelto, con drenaje eficaz y exposición al sol.

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Para sembrarlos, se coloca cada bulbo con la punta hacia arriba. Los ejemplares de tamaño habitual suelen necesitar un hoyo de 10 a 15 centímetros de profundidad, aunque la medida debe ajustarse a su tamaño.

En zonas de México con inviernos poco fríos, los tulipanes pueden tener dificultades para completar su ciclo. Las guías de Kave Home y Bulbi señalan que en climas suaves puede ser necesario adquirir bulbos refrigerados o enfriarlos según las instrucciones de venta.

Los tulipanes se ven mejor cuando se agrupan en manchas de un mismo color o en combinaciones definidas. También pueden plantarse cerca unos de otros dentro de una maceta, siempre que los bulbos no lleguen a tocarse.

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No todas las variedades repiten una floración igual de abundante en los años siguientes. Por esa razón, muchos jardineros los renuevan cada otoño, sobre todo cuando el verano es húmedo o el invierno no aporta suficiente frío.

Los tulipanes son una de las opciones más conocidas para plantar en otoño y esperar flores en primavera. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Narcisos: flores resistentes que pueden volver cada año

Los narcisos destacan por su resistencia y por su capacidad de mantenerse en el jardín durante varias temporadas. Sus flores suelen aparecer desde finales del invierno y continúan durante la primavera, según la variedad elegida.

La Royal Horticultural Society recomienda plantar estos bulbos al inicio del otoño. De ese modo, las raíces tienen tiempo suficiente para desarrollarse antes de que llegue el frío más intenso.

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Los narcisos requieren un suelo que drene bien, aunque no debe secarse por completo después de la plantación. Una ubicación soleada o con sombra parcial puede favorecer su desarrollo.

La profundidad importa en esta especie. Cuando el bulbo queda demasiado cerca de la superficie, puede producir hojas sin flores en temporadas posteriores, un problema conocido en jardinería como falta de floración o “ceguera”.

La recomendación general es enterrarlos a una profundidad equivalente a varias veces la altura del bulbo. Esta protección también ayuda a que resistan mejor los cambios de temperatura y el desecamiento del terreno.

Una de las grandes ventajas de los narcisos es que pueden naturalizarse en el césped. Las guías de la Royal Horticultural Society sugieren distribuir los bulbos de forma irregular, en lugar de formar filas rectas, para crear una imagen más parecida a una pradera florida.

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Después de la floración, las hojas deben permanecer hasta que amarilleen de manera natural. Ese follaje devuelve reservas al bulbo y favorece la producción de flores durante la siguiente primavera.

En jardines mexicanos donde las lluvias son intensas, conviene evitar las zonas bajas donde el agua se acumula. Una cama elevada o una mezcla con arena, grava y materia orgánica puede mejorar el drenaje.

Los narcisos destacan por su resistencia y por su capacidad de mantenerse en el jardín durante varias temporadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jacintos: flores perfumadas para macetas y entradas

Los jacintos aportan color y aroma a los jardines de primavera. Sus flores se agrupan en racimos compactos y pueden presentarse en tonos azules, blancos, rosas, rojos o amarillos.

La Universidad Estatal de Pensilvania incluye a los jacintos entre los bulbos que necesitan un periodo prolongado de frío antes de florecer. Por eso deben plantarse en otoño, cuando el clima comienza a refrescar.

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Esta especie resulta adecuada para jardines pequeños y contenedores. Una maceta colocada cerca de una puerta, una ventana o un pasillo permite aprovechar mejor su perfume durante la época de floración.

Los jacintos necesitan un sustrato con buen drenaje y riegos moderados. El agua ayuda a asentar la tierra tras la plantación, pero el exceso puede afectar el bulbo durante los meses fríos.

La profundidad suele ser similar a la de otros bulbos de primavera. Las guías de jardinería consultadas sugieren enterrarlos a una distancia proporcional a su tamaño, cerca de 10 centímetros en los ejemplares más comunes.

En regiones mexicanas cálidas, el requisito de frío merece atención. La compra de bulbos tratados previamente puede facilitar la floración en lugares donde las temperaturas invernales no descienden demasiado.

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Con el paso de los años, los jacintos pueden producir racimos más pequeños. La incorporación de nuevos bulbos cada temporada permite conservar una floración abundante y mantener el efecto ornamental.

También se pueden combinar con narcisos o tulipanes. Los jacintos suelen florecer antes que muchas variedades de tulipán, por lo que ayudan a escalonar el color entre el final del invierno y la primavera.

Los jacintos aportan color y aroma a los jardines de primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crocus: una flor temprana para el final del invierno

Los crocus son una alternativa para quienes buscan flores tempranas. Estas plantas emergen al final del invierno o al comienzo de la primavera y aportan color cuando muchas especies todavía permanecen en reposo.

A diferencia de los tulipanes y narcisos, los crocus crecen a partir de cormos. Aun así, sus necesidades de cultivo son parecidas: requieren drenaje, una ubicación luminosa y una plantación realizada en otoño.

Hay especies de crocus que florecen en otoño, pero para obtener flores en primavera se deben elegir variedades de floración primaveral. La guía de Rosalanda diferencia ambos grupos y recuerda que el calendario de plantación cambia según la especie.

Estos cormos son pequeños, por lo que no necesitan hoyos tan profundos como los tulipanes. La Royal Horticultural Society aconseja no superar una profundidad equivalente a tres veces su altura.

Los crocus son especialmente adecuados para céspedes, borduras y zonas bajo árboles de hoja caduca. Al florecer temprano, aprovechan la luz antes de que los árboles desarrollen todo su follaje.

Además, pueden ofrecer néctar a las abejas y otros polinizadores al inicio de la temporada. Este aporte resulta útil en espacios urbanos donde todavía hay pocas flores disponibles.

En macetas, deben plantarse en sustrato aireado y con salida de agua. Los contenedores amplios protegen mejor las raíces frente a los cambios bruscos de temperatura y evitan que la tierra se seque demasiado rápido.

Después de la floración, es preferible dejar que las hojas se marchiten solas. Cortarlas de inmediato puede debilitar los cormos y reducir la floración del año siguiente.

Los crocus son una alternativa para quienes buscan flores tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muscari: racimos azules que forman tapices de flores

Los muscari, conocidos también como jacintos de uva, producen racimos pequeños y compactos que recuerdan a un grupo de uvas. La mayoría de las variedades ofrece flores azules, aunque también existen opciones blancas y de otros tonos.

Esta planta suele florecer a principios o mediados de la primavera. Su porte bajo permite utilizarla al frente de las jardineras, bajo arbustos de hoja caduca o entre bulbos más altos, como narcisos y tulipanes.

Las recomendaciones de la Royal Horticultural Society incluyen a los muscari entre los bulbos adecuados para naturalizar en césped. Su capacidad de multiplicarse puede generar manchas de flores cada vez más densas con el paso del tiempo.

Para plantarlos, se aplica la misma regla de profundidad relativa: el hoyo debe tener entre dos y tres veces la altura del bulbo. Una separación corta ayuda a formar una cobertura floral más cerrada.

Los muscari toleran el sol y la semisombra ligera. Su principal enemigo es el encharcamiento, por lo que el suelo debe permitir que el agua circule y no permanezca acumulada alrededor de los bulbos.

Esta especie requiere poco mantenimiento una vez establecida. Tras la floración, el follaje debe permanecer hasta que complete su ciclo, ya que las hojas aportan energía para la siguiente temporada.

Los muscari, conocidos también como jacintos de uva, producen racimos pequeños y compactos que recuerdan a un grupo de uvas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En espacios reducidos, los muscari pueden acompañar a crocus en la parte superior de una maceta con plantación por capas. Más abajo se pueden colocar bulbos de tulipanes o narcisos, con lo que se obtiene una sucesión de flores desde el final del invierno hasta avanzada la primavera.

La combinación de estas cinco plantas permite planear un jardín con distintas alturas, colores y fechas de floración. El trabajo de otoño se concentra en elegir bulbos sanos, mejorar el drenaje y respetar la profundidad de plantación. La recompensa llega meses después, cuando el jardín comienza a florecer.