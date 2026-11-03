Encuentran en Tijuana una bodega ligada al padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex: investigan presunta pornografía infantil.

Guardar

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California confirmó el cateo de una unidad de almacenamiento en Tijuana, donde se habría estado guardado supuesto material de pornografía infantil vinculado a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex. A partir del hallazgo, la dependencia estatal inició una carpeta de investigación.

La diligencia tuvo lugar la noche del viernes 31 de octubre, próxima a la medianoche. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente de la FGE, ingresaron al inmueble identificado con el número 22 y procedieron a asegurar el espacio. El lugar corresponde a la bodega es el Residencial San Marino, sobre la carretera Ensenada-Tijuana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con personal de la Fiscalía, los agentes localizaron revistas y videos en formato VHS, material que aún permanece sin revisión debido al protocolo legal vigente. El sitio presentaba una acumulación de polvo compatible con un abandono de dos años, periodo durante el cual no se registraron pagos de renta, salvo el último realizado en 2024.

La orden de cateo y el operativo

Un juez otorgó la orden de cateo a la Unidad de Investigación Especial en el Combate a la Trata, de la FGE, que ejecutó el ingreso al inmueble. Oficiales de la Guardia Nacional habrían llegado el viernes por la tarde y se apostaron en las inmediaciones.

PUBLICIDAD

Poco después de las 23:00 horas arribaron los agentes de la fiscalía con la orden firmada. Ingresaron y revisaron la unidad señalada. El operativo se extendió entre tres y cuatro horas, tras lo cual los agentes se retiraron junto con los elementos de seguridad federal.

Desde el cateo, policías municipales patrullan la zona frente al inmueble. El espacio revisado permanece clausurado, con reja cerrada y candado, bajo el cuidado de un guardia de seguridad que solo permitía el acceso a personas autorizadas.

El origen del caso

El inmueble pertenece a Baja Storage, un negocio de renta de mini bodegas y espacios de almacenamiento para uso personal o comercial. Según reveló el medio británico Daily Mail, dos de sus reporteros llegaron hasta la unidad identificada con el número 22 la semana previa al cateo y encontraron el material, que luego reportaron a las autoridades.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el artículo del diario británico, la Unidad 22 contenía fotos de mujeres asiáticas desnudas y revistas que mostraban a niños siendo abusados sexualmente. “Además de recuerdos familiares inocentes, cartas y fotos, había grabados en blanco y negro de mujeres asiáticas desnudas, algunas de las que parecen ser notablemente jóvenes, así como libros y revistas que sexualizan a niños”, se lee en la publicación.

Ubicación y antecedentes de Thomas Markle en la zona

Baja Storage está situada junto a un mercado y un centro de abastecimiento de agua, en una zona donde operan restaurantes, un bar, una farmacia y sitios de esparcimiento familiar. El lugar se encuentra a unos seis kilómetros de San Antonio del Mar, Tijuana, donde Thomas Markle vivió alrededor de una década.

PUBLICIDAD

Markle, quien se desempeñó como director de iluminación en Hollywood, se mudó a la zona costera de Tijuana en 2011, un área habitada principalmente por jubilados de origen estadounidense. Tras presentar problemas de salud, se trasladó a Filipinas a principios de 2025, donde también enfrenta una investigación por los mismos delitos luego de ser denunciado ante la policía por su propio hijo.

Las acusaciones en Filipinas

Thomas Markle, de 82 años, enfrenta investigaciones paralelas en Filipinas y México por presunto material de abuso sexual infantil hallado entre sus pertenencias. El caso se destapó el 22 de octubre, cuando su propio hijo, Thomas Markle Jr., de 60 años, lo denunció ante la policía filipina.

PUBLICIDAD

Markle Jr. aseguró haber encontrado “cientos, sino miles” de fotografías y videos de menores mientras revisaba cuatro cajas en la antigua casa de su padre en Cebú. Según su relato al diario británico The Sun, todo comenzó cuando buscaba un teléfono viejo entre las pertenencias paternas para dárselo a la pareja de su padre.

Allí encontró un celular con un video de 15 minutos y fotografías de niñas desnudas, además de libros antiguos con el mismo tipo de contenido. También localizó miniaturas de imágenes de contenido sexual y videos con niñas menores de 12 años, distribuidos en cuatro cajas y tres discos duros de las computadoras de su padre.

PUBLICIDAD

18/06/2018 Dos meses después del enlace del año, la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry, el padre de la ya Duquesa de Sussex, Thomas Markle, ha concedido una entrevista al programa 'Good Morning Britain', del canal ITV. En la entrevista el padre de Meghan ha confesado que le dolió mucho no poder acompañar a su hija al altar pero se sintió muy honrado cuando la acompañó el Príncipe Carlos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURA DE PANTALLA 'GOOD MORNING BRITAIN'

Markle Jr. declaró además a la policía haber visto una fotografía en la que aparecía su padre en una cama junto a una niña de aspecto menor de edad.

El ministro del Interior, Jonvic Remulla, confirmó que la policía inspeccionó la antigua residencia de Markle en Cebú y halló un alijo de material de pornografía infantil junto con una computadora portátil, actualmente bajo examen forense. Un tribunal de Cebú autorizó el 29 de octubre el registro de los dispositivos incautados.

La Oficina del Fiscal Regional de Visayas Central confirmó el 30 de octubre que obtuvo una orden para examinar el material entregado por Markle Jr. El fiscal aclaró que, de establecerse evidencia suficiente, podrían iniciarse “acciones legales apropiadas”, aunque remarcó que por el momento se trata solo de denuncias sin responsabilidad penal acreditada. El FBI confirmó su disposición a colaborar con las autoridades filipinas.

PUBLICIDAD

Meghan Markle desea que su bebé la una con su familia (Foto: Especial)

Markle ha negado categóricamente las acusaciones. Calificó la denuncia de su hijo como “mentiras enfermizas” y sostuvo: “Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme”.

El padre de la duquesa de Sussex también negó haber descargado pornografía en sus computadoras y afirmó que no tenía esos equipos en su poder desde que dejó su vivienda en Baja California, en enero de 2025, para trasladarse a Filipinas.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que revisa cómo manejó una carta recibida en enero de 2019 con señalamientos sobre presuntas conductas de Markle fuera del Reino Unido, remitida en su momento a la oficina de Meghan y el príncipe Harry. Según reportes recientes, Markle fue trasladado a un centro especializado para pacientes con demencia en Florida.

PUBLICIDAD