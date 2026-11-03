Ariadna Montiel sigue el enfrentamiento con Maru Campos por foto con Alito Moreno: “Las complicidades del PRIAN”

La gobernadora Maru Campos rechazó que la reunión represente una alianza formal y exigió a Morena aclarar presuntos vínculos con el crimen. (@alitomorenoc)

Guardar

Ariadna Montiel respondió a Maru Campos por cuestionamientos al encuentro de la gobernadora de Chihuahua con Alejandro “Alito” Moreno y afirmó que la imagen exhibe “las complicidades del PRIAN”, mientras Morena y la mandataria panista intercambiaron acusaciones sobre soberanía, seguridad y presuntos vínculos con el crimen.

Montiel sostuvo este 2 de noviembre que no ve “fantasmas”, en alusión a la fotografía de Campos junto al dirigente nacional del PRI. También acusó a la gobernadora de abrir la puerta a agentes extranjeros y de suplicar por intervención.

PUBLICIDAD

La morenista afirmó que Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios dolosos y atribuyó esa posición al gobierno estatal. “Que nadie se esconda cuando llegue el momento de enfrentar la verdad”, escribió al señalar que las preguntas sobre el encuentro no desaparecerán pese a los señalamientos de la panista.

Ariadna Montiel afirmó que el encuentro entre Maru Campos y Alito Moreno exhibe complicidades entre el PRI y el PAN. REUTERS/Luis Cortes

Campos había respondido previamente este mismo 2 de noviembre a Montiel y a Citlalli Hernández Mora, luego de que ambas criticaron su coincidencia con Moreno. La gobernadora dijo que no suele contestar ese tipo de ataques, aunque consideró que los “gritos y descalificaciones” merecían una respuesta.

PUBLICIDAD

La mandataria panista aludió a las celebraciones de Halloween y Día de Muertos para rechazar que su reunión con el priista implicara una alianza ya definida. “Lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con @alitomorenoc”, publicó.

Campos pidió que Morena responda “las preguntas pendientes sobre los vínculos” de ese partido con “el crimen y la muerte”. Añadió que “la verdad, la justicia y la vida deben prevalecer en México, siempre”.

Acusan a Campos y Moreno de servir a intereses extranjeros

Citlalli Hernández acusó a la mandataria estatal y al dirigente priista de subordinación ante intereses extranjeros. Crédito: X / @CitlaHM

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rechazó que las críticas contra la gobernadora constituyan un ataque. “Es un debate abierto”, escribió en respuesta a Campos.

PUBLICIDAD

Hernández acusó a la mandataria de Chihuahua de traicionar al pueblo del estado, sus leyes, la Constitución, a su “amigo el Fiscal corrupto” y a su partido. También cuestionó las razones por las que Campos se asume como panista y su decisión de construir “unidad” con Moreno.

La dirigente morenista sostuvo que tanto Campos como el líder priista son “traidores a la patria” que sirven a intereses extranjeros. Antes había señalado que la “traición a la Patria” y la “subordinación a los intereses injerencistas” unieron a ambos políticos.

PUBLICIDAD

Alito Moreno definió su diálogo con Maru Campos como un ejercicio constructivo y democrático. (@alitomorenoc)

El intercambio ocurrió después de que Moreno acudió el pasado 31 de octubre al segundo informe de labores del diputado federal Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI, en Chihuahua capital. El priista compartió imágenes del evento en las que Campos apareció en primera fila con integrantes de ese partido.

Moreno calificó su encuentro con la gobernadora como político, constructivo y democrático. Dijo que le dio gusto saludar a Campos, a quien describió como una mujer con carácter, experiencia política, liderazgo y compromiso con Chihuahua.

El presidente nacional del PRI también planteó reunirse con la gobernadora para dialogar sobre una posible alianza entre el PRI y el PAN rumbo a la elección estatal de 2027. Afirmó que ambos partidos mantienen comunicación permanente y propuso al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, como candidato común a la gubernatura.

PUBLICIDAD

Hasta este 2 de noviembre no se habían informado acuerdos definitivos entre PRI y PAN para la contienda por el gobierno de Chihuahua. Moreno definió su relación con Campos como un vínculo de respeto institucional y afecto, y pidió cerrar filas con la gobernadora antes de las diferencias partidistas.

Presidenta de Morena anuncia acciones electorales y civiles por acusaciones que la vinculan con el narcotráfico

La dirigente de Morena señaló que sus abogados atenderán señalamientos por difamación y calumnias tras los dichos de la gobernadora de Chihuahua. (Foto: Morena)

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, anunció acciones por las vías electoral y civil ante los señalamientos que la vinculan con el narcotráfico, luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que tendría nexos con el crimen organizado.

La dirigente de Morena sostuvo que sus abogados atenderán lo relacionado con difamación y calumnias y que no volverá a hablar del asunto hasta que exista una resolución.

PUBLICIDAD

Montiel informó el pasado 27 de octubre que el procedimiento jurídico se llevará en privado y sin presencia de medios de comunicación. Aunque el conflicto ocurre tras las declaraciones de Campos, la presidenta de Morena no precisó contra quién presentará la acción ni la instancia que conocerá del caso.

La presidenta nacional de Morena negó cualquier relación con "El Guano", hermano de "El Chapo" Guzmán. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

Al ser cuestionada sobre si recurrirá a la vía civil o penal, respondió que cada asunto corresponde a un ámbito distinto: uno es electoral y otros son civiles. Añadió que un abogado estará a cargo de los señalamientos por difamación y calumnias.

La dirigente pidió que “el ámbito partidario se mantenga en lo partidario” y rechazó tener cualquier relación con personas dedicadas a actividades fuera de la ley. “Ni antes, ni ahora, ni nunca”, expresó.

PUBLICIDAD

También criticó los intercambios públicos de acusaciones. “No me gustan los dime y diretes como a la señora gobernadora”, dijo sin mencionar el nombre de Maru Campos.

Montiel se refirió a una carta aclaratoria que el Gabinete de Seguridad publicó el pasado 27 de octubre sobre una columna de Héctor de Mauleón, difundida un día antes en El Universal. De acuerdo con el documento oficial, el texto periodístico aludía a un supuesto reporte de inteligencia federal sobre una presunta reunión entre la dirigente de Morena y Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán.

PUBLICIDAD