Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Las malas noticias continúan para el Club América en el Torneo Apertura 2025. Apenas días después de la dolorosa derrota 1-2 en el Clásico Nacional ante Chivas, el técnico André Jardine recibió otro golpe: la lesión de Henry Martín, quien volvió a quedar fuera por problemas físicos en la rodilla izquierda.

Este martes 16 de septiembre, la directiva azulcrema informó mediante un comunicado que el delantero y capitán del equipo sufrió un esguince en la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución, aunque se espera que quede descartado para la Jornada 9, cuando América enfrente a Monterrey.

El atacante apenas había jugado 21 minutos contra Chivas y volvió a resentirse físicamente.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los aficionados, que no ocultaron su frustración en redes sociales. Diversos seguidores exigieron su salida del club e incluso pidieron que se retire del futbol profesional.

“Está acabado nuestra bomba”; “Desde que se impuso el 9 se acabó su carrera, lesión tras lesión”; “YA DUERMANLO!!!”; y “Como dice el Cuauh: hay que saberse retirar a tiempo. América tiene que ir por un delantero sí o sí”, fueron algunos de los mensajes más duros que circularon en plataformas digitales.

El atacante de 32 años había regresado apenas el sábado anterior, cuando disputó 21 minutos en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el Clásico Nacional. Antes de ese partido, había visto acción en un amistoso frente al DC United en Estados Unidos, dentro de la pasada fecha FIFA, lo que generaba esperanzas de que pudiera recuperar ritmo competitivo.

No obstante, las molestias en la rodilla lo han acompañado durante gran parte del Apertura 2025. Martín ya se había perdido los encuentros ante Atlas y Pachuca y entrenaba con una protección especial en la pierna izquierda. En lo que va del torneo, solo ha tenido participación en tres jornadas de liga: 15 minutos contra Necaxa en la fecha 3, 75 minutos frente a Querétaro en la jornada 4 y los 21 minutos del Clásico Nacional.

En la Leagues Cup, su panorama tampoco fue alentador. Disputó 25 minutos contra Real Salt Lake, 73 minutos frente a Minnesota United y 22 minutos ante Portland Timbers, sin registrar goles en ninguno de esos compromisos.

Otro punto que ha sido motivo de críticas por parte de la afición es su cambio de número. Tras portar durante años el dorsal 21, Henry decidió quedarse con el número 9, decisión que muchos seguidores consideran desafortunada, pues desde entonces no ha logrado anotar ni consolidarse como referente en el ataque.

Las constantes lesiones han impedido que el yucateco tenga regularidad en 2025, generando dudas sobre su futuro inmediato en el club. Aunque André Jardine lo considera un líder dentro del vestidor, el América podría verse obligado a buscar un refuerzo ofensivo en caso de que la recuperación se prolongue.