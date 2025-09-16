México Deportes

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

El empresario hizo un pacto con Paulo Chavira para ayudarlo a pagar la cantidad que perdió

Por Luz Coello

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez (Ilustración: Jovani Pérez)

Tras la derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford, miles de apostadores se vieron perjudicados por el resultado en Las Vegas, uno de ellos fue el influencer mexicano Paulo Chavira, quien presumió que apostó USD 100 mil a favor de Canelo, es decir que perdió alrededor de dos millones de pesos mexicanos.

Su caso se hizo viral, pues el pronosticador de apuestas se encargó de compartir a detalle cómo fue la apuesta que perdió en Las Vegas. Tras quedar endeudado, subió un segundo video en el que presumió que recibió la ayuda de Arturo Elías Ayub.

El empresario se encontró con Paulo y conversaron, luego de llegar a un acuerdo, el director de Fundación Telmex se animó a ayudar al tipster tras fracasar en su apuesta a favor de Canelo Álvarez.

En un encuentro de Elías Ayub con el influencer, sostuvieron una conversación sobre la situación de Paulo. “Perdí una lana, ¿no me prestas para la cuenta?“, expresó. El empresario se sorprendió con tal revelación pues su caso se hizo viral, así que le propuso un trato para ayudarle a pagar la cuenta.

“A ver, carnal. En vez de estar apostando, cab**n, esa lana deberías de donarla a algo, güey. Vamos a hacer una cosa, yo te presto para la cuenta. Pero, vamos... en vez de que estés apostándolo, güey, vamos a donar una lana pa’comprar un camión para los bancos de alimentos...”, explicó el director de América Móvil.

“Yo pongo cien mil pesos”, respondió Paulo. Así que para pactar el acuerdo, Arturo Elías Ayub agregó “Si pones cien, yo pongo cien, pero va”. Una vez que acordaron la manera en la que solventará su deuda, bromearon al respecto de su situación.

El impacto financiero de la derrota de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas se extendió más allá del cuadrilátero, afectando de manera directa a seguidores y apostadores, entre ellos el influencer y tipster mexicano Paulo Chavira, quien perdió USD 100 mil en una sola jugada, según relató el propio Chavira en sus redes sociales.

Horas antes del combate, Paulo Chavira compartió un video desde un casino en Las Vegas, donde exhibió fajos de billetes y explicó el proceso de su apuesta. “Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla. Solo 100 mil dólares. Este es el proceso para apostar 100 mil dólares, unos dos millones de pesos mexicanos”, expresó mientras mostraba el ticket que acreditaba la transacción.

Convencido de que Canelo Álvarez retendría sus títulos de las 168 libras, el influencer dirigió un mensaje al boxeador: “Gana güero, por favor. Vamos, por favor”, solicitó en el mismo video. Las casas de apuestas situaban a Álvarez como favorito, con cuotas que oscilaban entre 1.60 y 1.71, lo que generó la percepción de que su victoria era prácticamente segura.

Sin embargo, la sorpresa se materializó cuando Terence Crawford ofreció una actuación dominante y se impuso por decisión unánime, arrebatando los cinturones al púgil mexicano.

Arturo Elías AyubCanelo ÁlvarezCanelo vs CrawfordPaulo Chaviraapuestasboxeomexico-deportes

