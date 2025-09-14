México

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

La inesperada derrota del boxeador mexicano significó un gancho al hígado para las finanzas del youtuber Paulo Chavira

Por Víctor Cisneros

Días antes, Paulo Chavira pudo
Días antes, Paulo Chavira pudo entrevistar al Canelo. (POL, YouTUbe)

La derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas no solo dolió a los fanáticos del boxeo mexicano, sino también a quienes apostaron por su victoria. Tal fue el caso de Paulo Chavira, influencer y tipster mexicano, quien se volvió viral al revelar que perdió 100 mil dólares (casi 2 millones de pesos) en una sola apuesta.

Horas antes del combate, Chavira compartió en redes sociales un video desde un casino en Las Vegas donde mostró fajos de billetes en efectivo y explicó:

“Voy con la apuesta más grande que he hecho en mi vida. En cash, vamos a meterla. Solo 100 mil dólares. Este es el proceso para apostar 100 mil dólares, unos dos millones de pesos mexicanos”, dijo mientras mostraba el ticket que lo acreditaba.

Confiado en que Canelo retendría sus títulos de las 168 libras, Paulo dedicó un mensaje directo al boxeador:

“Gana güero, por favor. Vamos, por favor”, pidió.

Las casas de apuestas colocaban a Álvarez como favorito con cuotas de entre 1.60 y 1.71, lo que hacía pensar que su triunfo era casi seguro. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Terence Crawford dio una clase de boxeo y ganó por decisión unánime, arrebatando los cinturones al mexicano.

Paulo Chavira se volvió tendencia
Paulo Chavira se volvió tendencia en X. (Captura de pantalla, X)

Así reaccionó tras la pelea

Tras la pelea, el influencer publicó un mensaje donde, lejos de mostrar enojo, reafirmó su apoyo a ‘Canelo’ y confesó que planeaba beber toda la noche para sobrellevar la pérdida. Este domingo, manteniendo su característico sentido del humor, bromeó en la red social X (antes Twitter): “¿Quién me invita a desayunar? Me quedé sin un quinto”.

La publicación generó cientos de reacciones, desde comentarios de solidaridad hasta bromas de usuarios que compararon su situación con la de otros apostadores que también confiaron en el campeón tapatío.

En marzo de 2025, Canelo
En marzo de 2025, Canelo y Chavira apostaron 1 millón de pesos si el influencer bajaba 50 kilos. (YouTube / POL)

Paulo Chavira, uno de los tipsters más populares

Paulo Chavira es considerado uno de los tipsters más seguidos en México gracias a su estilo carismático y sus pronósticos deportivos. Suelen generarle gran interacción en redes sociales, aunque también es objeto de críticas cuando sus recomendaciones no resultan acertadas.

A pesar de esta dolorosa derrota, se espera que Saúl Álvarez anuncie próximamente sus planes para 2026. Entre los posibles rivales figura David Benavidez, uno de los peleadores más solicitados por la afición, lo que podría significar una revancha de alto impacto para recuperar el dominio en el peso supermediano.

Con su caída ante Crawford, Canelo no solo perdió sus cinturones, sino que provocó que miles de fanáticos —y apostadores como Chavira— se quedaran con la cartera vacía y con la esperanza de que en su próximo combate vuelva a ser el campeón que México admira.

